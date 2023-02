I giornali di oggi, venerdì 3 febbraio

Le sorti di Cospito, il caso Duringon, il via libera del Cdm alla riforma delle autonomie delle Regioni, il calo del prezzo del gas e il tentativo di acquisto della rete Tim. Sono alcuni dei temi sulle prime pagine di oggi. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Nordio: non erano carte segrete” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale. “Il Guardasigilli su caso Donzelli. La Procura generale: Cospito resti al 41 bis”, si legge nel sottotitolo. Tema che torna anche nel pezzo di Giovanni Bianconi, intitolato “Le frasi ai boss: «Gliela sto facendo pagare»”.

“Sì all’Autonomia, ma le Regioni si dividono. Meloni: impegni mantenuti. Pd all’attacco” è il titolo che spicca nel taglio alto.

Nella stessa sezione arrivano nuone notizie sul fronte energia (“La bolletta del gas cala del 34 per cento”).

In spalla, Roberto Gressi analizza la situazione del Partito Democratico. “Le scelte (difficili) dei Dem” è il titolo.

LA REPUBBLICA

“Delmastro ha mentito”, apre il quotidiano Gedi, “Ecco le cartelle che smentiscono il sottosegretario alla Giustizia. I documenti del Dap rivelati a Donzelli erano classificati Riservato e Non divulgabile. Critica Forza Italia. Ma Meloni sollecita Nordio a blindare i due esponenti di FdI. La Procura generale di Torino dice no alla revoca del 41 bis”, si legge nel sottotitolo.

A centro pagina spicca la fotografia di Vladimir Putin inginocchiato di fronte a una corona in ricordo dei caduti durante le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della battaglia di Stalingrado. “Putin: Panzer contro la Russia. Abbiamo altro per risondere” è il titolo.

“Le opposizioni: maxi sconto a Duringon per comprare casa a Roma. Il leghista: tutto lecito”, è il secondo titolo in evidenza.

“Il silenzio della Premier” titola Stefano Cappellini nel taglio alto.

In spalla spazio al tema della riforma delle Regioni, con la notizia dell’approvazione del Consiglio dei ministri. “Autonomie, primo passo. Il Pd: si spacca l’Italia” è il titolo.

“Una legge zoppa e barocca” è il titolo del commento sul tema del costituzionalista Michele Ainis.

Nel fondo spicca l’Economia, con la notizia dell’innalzamento da parte della Banca Centrale Europea dei tassi d’interesse (“La Bce alza i tassi, rata più salata per i mutui”).

LA STAMPA

“Via all’autonomia regionale. I medici: così salta la sanità”, apre il quotidiano torinese. “Il governo accontnetna la Lega. Salvini esulta. Ma c’è l’incognita delle risorse”, si legge nel sottotiolo.

Nel fondo spicca il tema giustizia. “Cospito, carte riservate. Ma Nordio: tutto regolare”.

“La pena, l’inferno e la misericordia”, è il titolo dell’analisi di Massimo Cacciari sul caso Cospito. “I silenzi di Meloni e la ragion di Stato”, titola Andrea Malaguti sullo stesso argomento.

In spalla spazio all’energia (“Luce e gas meno cari, bollette giù del 34% con il tetto ai prezzi”) e all’Economia (“Tassi, stretta Bce ma non durerà”).

IL SOLE 24 ORE

“Bce: tassi +0,50% con replica a marzo. Borse in rialzo: vedono la fine della stretta” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

“Forti aquisti sui titoli di Stati, in caduta il rendimento dei BTp. Anche Bank of England rialza di mezzo punto: raggiunto il record del 4%” si legge nel sottotitolo.

Nel taglio medio spicca l’intervista a Andrea Pignataro, fondatore di Ion Investment Group. “Pignataro, mister 4,6 miliardi: «L’Italia ci piace e non vendiamo»” è il titolo.

A centro pagina spicca la notizia dell’offerta non vincolante presentata da Kkr (“Rete Telecom, affondo di Kkr. Pronto piano da 20 miliardi”).

Tanti i temi in spalla, dal caro energia (“Gas, Arera taglia le bollette di genaio del 34,2%”) alla transizione energetica (“Transizione verde ma anche competitività”), passando per la riforma delle Regioni (“Primo sì all’autonomia, blindati i livelli dei servizi”), i trasporti (“Ita e Lufthansa trattano con Fs per il biglietto unico”) e la guerra in Ucraina (“Zelensky vede i vertici Ue. Maxi blitz anti corruzione”).

IL FOGLIO

“Il ministro della nuova vita” titola in apertura il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. “Immerso nei cantieri, lontano dalle polemiche, in lotta contro la cultura del no: è la buona ruspa dell’Umarèll di governo. I cento giorni clamorosamente impeccabili del ministro Salvini”, si legge nel sottotitolo.

“Ottimismo da governare. Le buone notizie sul futuro dell’Italia passano molto da imprese e sindacati e poco dalla politica” è il secondo titolo in evidenza, a firma di Dario Di Vico.

Nel fondo spazio al tema del viaggio della Premier Meloni in Germania. “Quanto pesano le due crisi di Meloni nel suo primo viaggio a Berlino”, è il titolo.

Nella stessa sezione spazio anche al tema della riforma delle Regioni (“Impossibile autonomia”). “Una riforma giusta fatta in modo sbagliato. Perché decidere senza dati significa decidere male”, si legge nel sottotitolo.

In spalla spicca il tema Esteri (“Teatro Stalingrado”). “In una Volgograd rattoppata, Putin pretende la vittoria in Ucrain. Il barlume e la minaccia”, si legge nel sottotitolo.

DOMANI

“Non saranno i maagistarti a sciogliere il nodo politico del 41 bis per Cospito”, apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “La direzione nazionale antimafia è favorevole a usare regimi carcercai diversi da quello contestato dall’anarchico in sciopero della fame, ma la procura generale di Torino si oppone. Nordio deve decidere” scrivono Tizian e Trocchia.

A centro pagina risalta la fotografia del senatore della Lega Durigon (“Così l’Ugl pagava l’affitto al sottosegretario Durigon”).

In spalla spicca il tema Economia. “In bilico tra i pericoli di inflazione e di recessione”, titola Franco Bruni.

Nei “Fatti” troviamo il commento di Lisa Di Giuseppe sul via libera del Cdm alla riforma delle Regioni (“L’autonomia promessa da Calderoli è un bluff elettorale per le regionali”.

“La guerra delle tasse e i trent’anni che hanno stravolto il mondo”, è il titolo dell'”Analisi” di Vincenzo Visco.