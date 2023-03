Ignazio Visco ai saluti: a novembre lascia Bankitalia

Dallo scorso luglio e sino alla fine del 2022 i tassi di interesse di riferimento sono stati aumentati per complessivi 250 punti base, portando al 31 dicembre il tasso applicato sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,5 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,75 per cento e il tasso sulle operazioni di deposito presso l’Eurosistema al 2 per cento. Due ulteriori aumenti di 50 punti base ciascuno sono poi stati decisi negli ultimi due mesi.

Da novembre sono inoltre state rese meno vantaggiose per le banche le condizioni di tasso applicate alla terza serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO3), al fine di garantirne la coerenza con il più ampio processo di normalizzazione in corso. La modifica delle condizioni ha indotto alcune controparti a rimborsare anticipatamente la liquidità ottenuta negli anni passati, determinando una riduzione del bilancio delle banche centrali dell’Eurosistema dopo anni di forte espansione.

IL PATRIMONIO DI BANCA D’ITALIA

Alla fine del 2022 l’attivo di bilancio della Banca d’Italia ammontava a 1.477 miliardi, in diminuzione del 4 per cento rispetto al 2021. Dieci anni fa, prima dei programmi di acquisto dell’APP e del PEPP, il totale di bilancio era pari a circa 600 miliardi. La dimensione resta quindi su livelli molto elevati rispetto al passato; tuttavia, per effetto del percorso di normalizzazione intrapreso essa è destinata a ridursi, con un ritmo più sostenuto a partire dall’esercizio in corso.

La parte prevalente delle attività continua a essere rappresentata dai titoli acquistati per finalità di politica monetaria. Il relativo ammontare aveva raggiunto alla fine dell’anno i 696 miliardi, di cui circa 630 costituiti da titoli di Stato italiani. Rispetto al 2021 la consistenza complessiva è cresciuta di 30 miliardi. Le attività detenute per finalità di investimento, pari a 147 miliardi contro i 150 dell’anno precedente, sono costituite per l’84 per cento da titoli pubblici, per il 12 per cento da azioni e quote di fondi, per il restante 4 per cento da altre attività finanziarie.

Sono invece diminuite di 97 miliardi le operazioni di rifinanziamento, la cui consistenza si è collocata alla fine dell’anno a 356 miliardi. La riduzione è stata in larga parte dovuta ai rimborsi anticipati delle operazioni TLTRO3 conseguenti alla citata rimodulazione delle condizioni di remunerazione. Dal lato del passivo del bilancio, questi rimborsi si sono riflessi nella flessione dei depositi delle istituzioni creditizie, passati da 406 a 246 miliardi.