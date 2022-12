La Manovra è poco espansiva e Meloni non è così diversa da Draghi. Parla Gustavo Piga

Le misure della legge di Bilancio seguono un po’ la traiettoria draghiana e mettono in luce troppa prudenza e inesperienza dell’esecutivo, secondo il professore di Tar Vergata

Professore ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Gustavo Piga è stato membro del Consiglio degli Esperti del Ministero del tesoro e Presidente della Consip S.p.A.. A Policy Maker spiega perché la Manovra del governo di destra-centro di Giorgia Meloni poteva e doveva agire in positivo sulla spesa pubblica visto che “le risorse ci sono”.

Professor Piga, la Manovra è arrivata in Aula dopo tanti ritardi. Come giudica le misure? Si può definire una Manovra espansiva o no?

C’è un solo modo di definirla perché le definizioni sono chiare per un economista. La Manovra è restrittiva perché il deficit scende dal 5,6 al 4,5% (1,1% di Pil). Rispetto all’anno scorso fa meno spese e più tassazione. E’ espansiva rispetto a quella di Draghi ma pur essendo meno austera la Meloni rimane tale. E tra l’altro si spiega con i 20 miliardi dedicati al caro energia, ma ricordiamo che la Germania ha dedicato 200 miliardi a questa emergenza.

Ci sono momenti dove serve austerità ma ci sono altre fasi dove serve fieno in cascina per i tempi prossimi. Che non sono buoni, come dice il Fmi: l’anno prossimo ci sarà recessione. Noi abbiamo un debito alto perché negli anni abbiamo fatto sempre questo tipo di manovre. Capisco le difficoltà a gestire i sospetti europei ma un governo come questo, con tre potenziale poteva fare di più. Per Giorgetti spendere meglio è tagliare i capitoli di bilancio dei ministeri di 800 milioni, una barzelletta nonché un taglio fatto a caso. Non bisogna tagliare la spesa, bisogna tagliare gli sprechi dopo averli identificati.

Poi, serve gente brava a spendere: pensiamo al Pnrr, manca personale adeguato per le gare d’appalto. Mi dispiace che ci si sia affidati ai burocrati del Mef. Qui l’unica cosa che vediamo è che gli stipendi pubblici rimangono costanti in valore monetario ma mentre l’inflazione sale. Ecco l’austerità: rendere il potere d’acquisto minore, anche per comprare tac e ambulanze. Per un taglio di servizi che è grave. E che porterà a chiudere il 2023 con una recessione di almeno lo 0.2% nel primo anno di governo, quello della luna di miele.

Quali sono secondo lei le misure più accettabili e quelle che lasciano più a desiderare? Le risorse basteranno o sono limitate?

Non è un problema di risorse: chi dice che non ci sono in Italia mente sapendo di mentire. Il deficit è un problema, andare dai mercati a ottenere prestiti serve credibilità a capacità di spesa. Ma la questione è quella degli sprechi: 40 miliardi che chiunque utilizzerebbe a modo suo ma le risorse ci sono, bisogna andarle a trovare. Una battaglia che non si vuole fare per ignoranza e mancanza di visione.

Dal punto di vista politico, il Governo ha dimostrato inesperienza nella lavorazione di questa Manovra? O sono stati errori economici?

Credo che gli errori siano stati tecnico-economici. Una persona che si chiede “ho bisogno di risorse” non sbaglia ma poi bisogna trovarle ed è un problema dei tecnici.

Anche per rispettare certe indicazioni europee non sono mancati alcuni dietrofront, per esempio sul Pos.

Una cosa è essere, però, incompetenti su 40 miliardi di euro e un’altra su tetti di 60 euro. Lo sbaglio, anche se fosse rimasto, non avrebbe pesato come invece sulla spending review. Perché è tornata indietro? Solo perché gliel’ha detto l’Europa? Non credo.

E si è parlato anche del rischio di esercizio provvisorio: facciamo chiarezza, c’era (o c’è) davvero il rischio e in cosa consisterebbe?

Non esiste, non succederà mai. Chiuderanno il bilancio, il tempo a disposizione era minore e con la Ragioneria ci sarebbe stato un problema. Certo, sorge un tema di confronto democratico ma c’era oggettivamente meno tempo che inficia anche la qualità degli interventi.

Le opposizioni come si sono comportate nel proporre o smontare le misure economiche della Manovra?

Credo ad esempio, per citare il caso dei 5S, che il tema del Reddito di Cittadinanza sia veramente rilevante ma dire che ti taglio e poi vai a formarti non risolve. Così come non serve dare i soldi e dire resta così come sei. Qui ha ragione Meloni. Lo scambio è io ti dò i soldi e tu lavori, come avveniva ai tempi di Roosevelt, rimettendo le persone nei posti dove c’è bisogno. Negli ospedali, nelle scuole, nella Pa. Quindi la battaglia del Reddito va presa in mano, c’è il problema del Meridione con gente che non va lasciata sola. E la questione rimane aperta.

Per il resto mi sembra un’opposizione critica sì sull’evasione ma della qualità della spesa nessuno ne parla, si devono ritrovare anche all’opposizione. E questo dovrebbe essere un vantaggio per Meloni, che ne sta approfittando troppo poco. In questo differisce poco da Draghi: obbedisce all’Europa per ridurre il deficit.

Chiudendo con un quadro di prospettiva, come giudica questa fase storica in cui le partecipate statali (pensiamo a Cdp) hanno aumentato il loro ruolo nel mercato privato?

C’è bisogno di tornare ad avere più pubblico, la spesa pubblica mondiale è alta per pensioni e poco più. Per il resto si smette di investire. Le partecipate sicuramente hanno aiutato ma soprattutto dobbiamo rendere il settore pubblico per sé più efficiente. La soluzione non è privatizzare i servizi, ma aumentare la qualità e pagare meglio chi lavora. Nella Pa la gente è pagata meno, lavora con meno motivazione. Non esiste un settore privato forte senza una Pubblica amministrazione forte. Questo vale dovunque, il mantra è lo stesso.