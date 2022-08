Chi sono gli europarlamentari che si candidano per le elezioni del 25 settembre

Da Calenda a Tajani, da Evi a Bonafè: sono 13 gli europarlamentari che sperano di fare le valigie per tornare a far politica in Italia dopo le elzioni del 25 settembre

Sono ben 13 (su 76 complessivi) gli europarlamentari che, il 25 settembre, sperano di fare le valigie per tornare a sedere sulle poltrone della politica italiana. Nel caso di elezione, questi saranno obbligati a rinunciare all’Eurocamera se eletti alla Camera dei Deputati o al Senato. O in un Consiglio regionale.

Andiamo per gradi.

I candidati di sinistra

Partiamo dai candidati del Pd. A sperare in un salto nel nazionale è l’eurodeputata Simona Bonafè, giornalista, già assessore all’ambiente del Comune di Scandicci dal 2004 al 2013 e deputata per la XVI legislatura della Repubblica Italiana dal 2013 al 2014, che è capolista al collegio plurinominale Toscana – P03 (Pisa, Livorno, Prato, Firenze, Scandicci).

Per i Verdi e Sinistra Italiana è Eleonora Evi, co-portavoce di Europa Verde, pronta a fare le valigie. La Evi è candidata ai collegi plurinominali per la Camera nella circoscrizione Lombardia 1: è capolista al P02 (Monza, Seregno, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni) e seconda candidata al P01 (Milano, Rozzano, Legnano).

Le mire di Calenda

Nel terzo polo formato è proprio il leader Carlo Calenda, del gruppo di Renew Europe al Parlamento Ue, a candidarsi alle elezioni del 25 settembre. Calenda si propone per il Senato nel Lazio, in Emilia-Romagna, in Sicilia ed in Veneto, ed è candidato anche all’uninominale a Roma.

Il centrodestra

Più numerosi gli europarlamentari che si sono candidati nelle fila del Centrodestra. A cominciare da Silvio Berlusconi, capolista per il Senato in Campania, Lombardia, Lazio e Piemonte. Sempre in Campania, per la Camera, è candidato Antonio Tajani, europarlamentare, e coordinatore nazionale di Forza Italia.

Sempre per Forza Italia si candida l’avvocato Andrea Caroppo, ex-Leghista: è terzo candidato per il collegio plurinominale Puglia – P04 (Lecce, Brindisi) per la Camera.

Raffaele Fitto, già governatore della Puglia, e co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei all’Eurocamera, è indicato come capolista per Fratelli d’Italia al collegio plurinominale Puglia – P04 per la Camera.

Anche nelle file della Lega ci sono europarlamentari che tentano il salto nazionale. Annalisa Tardino, commissario della Lega Salvini Premier per la città di Agrigento, è capolista per la Lega in Sicilia, al collegio P02 della circoscrizione 1 (Agrigento, Caltanissetta, Trapani). Marco Dreosto è candidato alla Camera nel collegio Friuli-Venezia e Mara Bizzotto, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo dal 2014 al 2019, correrà all’uninominale per il Senato a Vicenza.

L’eurodeputata di Impegno Civico

Se il M5S non ha eurodeputati candidati, non è così per Impegno Civico di Di Maio. Candidata per un seggio alla Camera dei Deputati è Daniela Rondinelli, responsabile delle politiche europee ed internazionali della Federazione Nazionale del Commercio, del Turismo e dei Servizi della CISL.

Corre sempre per la Camera Chiara Gemma, docente.

Il caso di Caterina Chinnici

Non solo Camera e Senato. Caterina Chinnici, magistrato, figlia di Rocco Chinnici, Consigliere istruttore assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983, è candidata nelle file del Pd alla regione Sicilia.