L’Europa si prepara alla EU Green Week, “verso un mondo net zero”

Di cosa si parlerà alla Settimana green dell’Unione europea in programma il prossimo 6 e 7 giugno

Il prossimo 06 e 07 giugno si svolgerà la EU Green Week 2023, un’opportunità annuale per discutere, acquisire familiarità o persino celebrare la politica ambientale dell’Unione europea. La EU Green Week – si legge sul sito web ufficiale – è “un’opportunità per celebrare i progressi che abbiamo compiuto e per incoraggiare individui, comunità e organizzazioni a intraprendere azioni più forti in futuro per proteggere, preservare e ripristinare il nostro ambiente, per ora e per le generazioni future, promuovendo costantemente lo sviluppo sostenibile”.

Tra i dibattiti politici più rilevanti quello sul tema “Delivering a Net-Zero World”, oltre a workshop di esperti organizzati dalla direzione generale Ambiente della Commissione europea, a cui interverranno relatori provenienti dal mondo della politica, degli affari, delle ONG e del mondo accademico.

I TEMI AL CENTRO DELLE DUE GIORNATE

Nella prima giornata le sessioni si concentreranno sugli ultimi sviluppi politici nei settori della biodiversità, dell’economia circolare e dell’inquinamento. Le sessioni del secondo giorno – che approfondiranno temi più tecnici o specialistici – vedranno la partecipazione di un pubblico più esperto.

Le sessioni e i webinar della EU Green Week 2023 riguarderanno, tra gli altri, l’impatto della guerra in Ucraina, il ripristino della biodiversità, l’economia circolare, l’inquinamento zero, “La dimensione umana del Green Deal: competenze e mentalità necessarie per la transizione verso la sostenibilità” e “Rafforzare lo stato di diritto ambientale attraverso un’efficace lotta alla criminalità ambientale”.

GLI EVENTI PARTNER

In linea con l'”Anno delle competenze”, i partner events si concentreranno sui temi delle competenze per le comunità sostenibili, resilienti e socialmente eque. Per tutta la settimana, in tutta Europa e altrove, si svolgeranno eventi partner organizzati da scuole, università, agenzie governative, associazioni imprenditoriali, organizzazioni ambientaliste ed esponenti della società civile.