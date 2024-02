Perché l’Italia cresce più della Germania

La politiche fiscali prudenti del governo Meloni le conseguenze delle crisi geopolitiche alla base del sorpasso dell’Italia sulla Germania

L’Italia cresce più della Germania. L’economia del Belpaese è cresciuta del +0,5% nell’ultimo trimestre dello scorso anno mentre quella tedesca si è attestata attorno ad una crescita del +0,2%. Questo potrebbe rappresentare un modello per l’intero 2024 con la Banca d’Italia che prevede una crescita del +0,6% mentre la Bundesbank prevede solamente una crescita del +0,4%.

LE SCELTE PRUDENTI DEL GOVERNO MELONI GRADITE DAI MERCATI

A contribuire alle migliori prestazioni italiane rispetto alla Germania – come evidenzia un articolo di politico.eu – sia gli ultimi strascichi della ripresa economica post-Covid che le politiche fiscalmente prudenti del governo Meloni che hanno soppresso alcuni sussidi approvati dal governo Conte durante la pandemia riducendo lentamente il deficit statale dal 9% al 4% del PIL nazionale. Un atteggiamento gradito ai mercati come mostra la discesa dello Spread (differenziale titoli italiani e tedeschi) ai minimi degli ultimi 2 anni. Di contro la Germania con la sua debole crescita che è divenuta un fanalino di coda nell’Unione Europea paga lo scotto delle crisi geopolitiche che ne hanno messo in mostra la sovraesposizione al mercato energetico russo e a quello commerciale cinese, oggi alle prese con numerose difficoltà interne.

COME VA L’EXPORT TEDESCO E LA COMPETITIVITA’ DELLA CINA

Mentre la Cina rallenta e i suoi marchi guadagnano in competitività con quelli tedeschi, l’export tedesco in Cina vale l’8% di quello nazionale contro il 2,6% di quello italiano. Nonostante le prestazioni economiche italiane siano esse stesse fragili, i risultati economici tedeschi gli sono inferiori più a causa del rallentamento della Germania che della crescita italiana, un fenomeno che nemmeno il potenziale del paese come principale potenza manifatturiera del Vecchio Continente ha potuto invertire.

