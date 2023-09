Verso Usa 2024, ecco perché gli americani non si fidano di Joe Biden

Che cosa dicono i sondaggi del Wall Street Journal e quali sono le priorità per i cittadini Usa

L’America si avvicina sempre di più al nuovo anno, quello delle elezioni presidenziali. Se in campo repubblicano Trump sembra non avere rivali, al netto dei processi che lo coinvolgono, nei Dem l’attuale Presidente è chiamato a risalire la china.

La situazione.

IL PRESIDENTE USA E’ TROPPO ANZIANO

3/4 degli americani credono Joe Biden ad 80 anni sia troppo anziano per correre una seconda corsa presidenziale. A peggiorare le prospettive per il Presidente in carica il fatto il 49% degli americani ritenga l’economia americana navighi in cattive acque contro il 20% che invece afferma versi in condizioni buone o addirittura ottime.

L’ECONOMIA CONTA PIU’ DI TUTTO IN USA

Nonostante l’economia americana stazioni sul +2,4% con un inflazione in calo continuano a pesare gli aumenti dei prezzi degli ultimi 2 anni. L’età di Biden preoccupa Democratici, Repubblicani e Indipendenti che temono il presidente, già apparso spesso affaticato in questi anni, in caso di eventuale vittoria non sia fisicamente o mentalmente in grado di sostenere il peso della Casa Bianca fino ad 86 anni.

AUMENTANO I TIMORI SULL’ETA’ DI BIDEN

Avanzato addirittura il timore Biden possa morire ricoprendo l’ufficio della Presidenza. Una preoccupazione che rischia di impattare notevolmente sulle incombenti elezioni presidenziali del 2024 con numerosi strateghi ed esperti Democratici preoccupati che Biden non riesca a sostenere i ritmi di una campagna elettorale su tutto il paese concomitante con gli impegni derivanti dalla presidenza.

L’ex Presidente Barack Obama scenderà in campo per aiutarlo personalmente nei suoi prossimi appuntamenti elettorali.

