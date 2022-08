Chi è Antonietta Curlo, che corre con il Terzo Polo (all’insaputa del Terzo Polo)

Antonietta Curlo è candidata con Italia Viva e Azione per il collegio uninominale Camera U07, ma…

Fatti strani e misteriosi all’interno del Terzo polo. Antonietta Curlo è candidata con Italia Viva e Azione per il collegio uninominale Camera U07, ma nessuno dei due partiti sostiene di conoscere (e quindi di aver indicato) la donna come candidata.

Andiamo per gradi.

Chi è Antonietta Curlo

A correre con il Terzo Polo, all’insaputa del Terzo polo è Antonietta Curlo, nata a Putignano, in provincia di Bari, nel 1970. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bari, esercita la professione di avvocato in uno studio a Fasano.

Il passato politico

In politica non sembra avere idee vicine a quelle di Renzi e Calenda. La Curlo, infatti, come verificato da Azione ed Italia Viva “risulta essere stata candidata alle ultime amministrative a Fasano nella coalizione di centrodestra con la lista civica Circoli nuova Fasano vicina all’ex sindaco di Roma Alemanno”. E, alle scorse amministrative si è presentata nella lista civica a sostegno del candidato sindaco Lello Di Bari (già sindaco di Fasano).

Antonietta Curlo aveva ottenuto 151 preferenze, terza in lista e non eletta.

La precisazione di Azione ed Italia Viva

Uscita dalla finestra dal mondo politico, prova a rientrare dal portone? La candidatura con Azione ed Italia Viva non è stata indicata né da Matteo Renzi, né da Carlo Calenda. “Le segreterie provinciali di Azione e Italia Viva apprendono dalla stampa della candidatura nel collegio uninominale Camera U07 di Antonietta Curlo nella lista del Terzo polo, ma intendono precisare che non è una loro iscritta e non è stata da loro indicata”, si legge in una nota congiunta diffusa da Azione ed Italia Viva.

Una presa di distanza, dunque, da parte del Terzo Polo, come a specificare che non si sa chi sia Antonietta Curlo (e da dove il suo nome sia uscito).

Le liste pugliesi del Terzo Polo

C’è da dire che in Puglia, ad Azione ed Italia Viva non va proprio bene. Insieme alla Curlo, che pare essere di centrodestra, sono candidati anche Stefania Modestino, che non condivideva le politiche euro-atlantiche sull’Ucraina, e Angelo Di Lena, negazionista Covid. Candidati non proprio vicini alle idee di Calenda e Renzi.