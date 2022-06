PNRR, a che punto stiamo? Raggiunti 45 obiettivi, ora seconda tranche

Col raggiungimento di 45 obiettivi, nei campi cultura, digitalizzazione, ambiente, Pa, appalti, il governo ha inviato alla Commissione Ue la richiesta per la seconda rata di 24,1 miliardi di euro

Seppure a fatica, sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati da Bruxelles per la roadmap del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede nel primo semestre 2022 il suo primo traguardo da rispettare. L’esecutivo, insomma, ha fatto i compiti a casa, anche se, è doveroso ammettere, questa prima fase era quella più “in discesa”, col minor numero di riforme da approntare. Ora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze può inviare alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del Pnrr del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti.

Un capitolo importante nella ricostruzione post pandemica ha riguardato ovviamente la Sanità. Sono stati firmati accordi tra Ministero Salute e Regioni/Province autonome al fine di definire i requisiti per la nuova assistenza, con riorganizzazione della medicina territoriale in case della comunità (almeno 1.350), ospedali di comunità (almeno 400) e centrali operative territoriali (almeno 600). L’obiettivo è di avere queste strutture interconnesse, tecnologicamente attrezzate, completamente operative entro il 2026, con gli strumenti di telemedicina idonei a fornire assistenza ad almeno 800mila over 65 in assistenza domiciliare.

Definite la Strategia nazionale dell’economia circolare e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. La Strategia individua azioni, obiettivi e misure per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare. Il Programma di gestione dei rifiuti è un pilastro attuativo della Strategia, trattandosi di uno strumento di indirizzo per Regioni e Province autonome. Aggiudicati i contratti per la costruzione di impianti di produzione degli elettrolizzatori: una filiera industriale per la produzione di idrogeno verde.

Sul fronte della riqualificazione e della valorizzazione dei territori siglate 158 convenzioni per i programmi innovativi della qualità dell’abitare (PInQuA). Il PinQua è stato individuato come centrale nell’azione del Ministero delle Infrastrutture che, con la nuova organizzazione varata a giugno 2021, ne ha assunto il ruolo di promozione e coordinamento attraverso la “Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali” e cambiando il nome del Dipartimento di riferimento in modo da rendere espliciti gli obiettivi in tale ambito. Di conseguenza, alle risorse originariamente previste per il Programma sono stati aggiunti i 2,8 miliardi di euro. Si assegnano, inoltre, a 483 Comuni risorse per 1.784 opere di rigenerazione urbana e ad almeno 250 borghi risorse per un programma di sostegno allo sviluppo economico e sociale attraverso l’attrattività e il rilancio turistico; stipulati 6 accordi per rafforzare la valorizzazione turistica e culturale di Roma Caput mundi.

La digitalizzazione e la riforma del pubblico impiego hanno portato e porteranno a ingenti assunzioni, quindi a concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, con l’obbligo di accedere al portale inPA per tutte le procedure di selezione, in prima battuta per le amministrazioni centrali, e il rafforzamento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Venendo agli appalti pubblici, avviato il riordino del settore (rappresenta quasi il 10% del PIL nazionale) al fine di ridurre i tempi della fase di aggiudicazione degli appalti e incrementarne la trasparenza dell’intero processo, grazie alla digitalizzazione, qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (che attualmente sono circa 40mila)

Parte dei progetti hanno riguardato il potenziamento o creazione ex novo di connessione a Internet con rete a banda larga ultraveloce relativamente a scuole, strutture sanitarie, isole minori e territorio, incluse le aree oggi meno connesse per abbattere i divari formativi, sanitari e sociali del Paese.

Nel mondo della scuola è stata riformata la carriera dei docenti con la definizione di nuovi sistemi di reclutamento e di formazione della classe docente. Nel settore della ricerca c’è stata l’aggiudicazione dei progetti riguardanti i cinque Campioni nazionali per la ricerca, il maggior collegamento con le realtà del territorio, la promozione della mobilità dei ricercatori e la semplificazione dei fondi per la ricerca. Ci sono poi fondi (550 milioni) per startup nelle filiere digitale ed ecologiche

Sono stati definiti interventi volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, tra cui parchi e giardini storici, architettura e paesaggio rurale, il miglioramento dell’efficienza energetica di cinema, teatri e musei e la sicurezza sismica nei luoghi di culto