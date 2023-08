Quanto guadagnano davvero (e non come dice Fassino) i parlamentari

Il fact-checking di Truenumbers che smentisce le dichiarazioni di Piero Fassino, Pd, male accolte anche dalla segretaria Elly Schlein

Ha suscitato polemiche l’iniziativa di Piero Fassino (Pd) che ieri alla Camera ha mostrato il cedolino della retribuzione da parlamentare, parlando di “luogo comune infondato” quello per cui i deputati hanno “stipendi d’oro”. Il cedolino di luglio mostrava una indennità lorda di 10.435 euro, da cui vengono defalcati Irpef, assistenza sanitaria, previdenza dei deputati (1000 euro al mese), addizionali regionali e comunali. E mostrava alla fine una indennità netta di 4.718 euro al mese. “Una buona indennità ma non uno stipendio d’oro” ha spiegato Fassino. Al netto sono da aggiungere eventuali benefit, legati però all’attività lavorativa e quindi tecnicamente non attribuibili allo stipendio di un singolo deputato. Si tratta di una diaria mensile di 3.500 euro (“che, per quel che mi riguarda, devolvo al Pd nazionale e veneto in misura di 2.500 euro per il sostegno alle attività politiche, utilizzando i restanti 1.000 euro a copertura delle spese per l’attività parlamentare come abbonamenti, trasferte e iniziative” ha spiegato Fassino). “Ho fatto un’operazione di verità. Ho detto ai miei colleghi che quello che percepiamo è lontano dalle cifre spropositate che spesso vengono comunicate”. Così Piero Fassino al Tg1 ha spiegato le ragioni della sua protesta. La segretaria del Pd Schlein si dissocia? “Avevo già detto che parlavo a titolo personale”, aggiunge Fassino. E alla domanda se lo rifarebbe, Fassino esprime qualche perplessità: “Sono stato ingenuo. Ho pensato che si potesse ragionare. Invece in questo paese ormai è diventato difficile ragionare”.Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati a giugno 2023, un lavoratore in Italia percepisce uno stipendio medio di 29.500 euro lordi all’anno, che corrispondono circa a 1700 euro netti al mese il che significa che l’indennità mostrata da Fassino è pari a quasi il triplo di una busta paga media (2,7 volte tanto per la precisione). (Agi)

STIPENDIO DEI PARLAMENTARI. IL PUNTO DEL SITO TRUENUMBERS (CHE SMENTISCE PIERO FASSINO)

Lo stipendio di un parlamentare può arrivare a 17.625 euro lordi al mese se è senatore e a 18.735 euro lordi se è deputato. Come? Ecco i conti reali.

I deputati prendono un’indennità lorda di 10.435 euro e i senatori di 10.385 euro: più degli 8.757 euro dello stipendio di un parlamentare europeo, giusto per fare un paragone. Ma l’indennità, anche se parliamo della principale, è solo una voce dello stipendio di un parlamentare. Come si vede nel grafico in basso, se ne devono aggiungere altre, a partire dalla diaria fino ai vari rimborsi (alcuni includono le somme riservate ai collaboratori parlamentari), per arrivare oltre a 17mila euro lordi. Per fare un confronto: il reddito medio di una famiglia italiana è decisamente più basso.

Quanto guadagna un parlamentare italiano?

Insomma, un deputato e un senatore guadagnano più di quanto “ufficialmente” è noto, 12.439 euro netti per un deputato e 12.544 euro per un senatore. Come mai? Partiamo dalla principale, l’indennità. Dal gennaio 2012 l’indennità parlamentare netta per i deputati è di 5.246,54 euro e 5.304,89 per i senatori. Da qui, però, si sottraggono le addizionali regionali e comunali. E variano, ovviamente, in base al domicilio fiscale del deputato.

Ma si potrebbe dire che in media il netto è intorno ai 5mila euro mensili. Sì, perché il lordo è di 10.435 euro e da qui si devono togliere le ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (Irpef e addizionali regionali e comunali). Invece, per i deputati che svolgono un’altra attività lavorativa, l’importo netto dell’indennità ammonta a circa 4.750 euro. I senatori che lavorano passano, invece, da 10.385,31 euro a 10.064,77 euro .

Che cosa è la diaria (non citata da Fassino in Aula)

La prima voce dello stipendio di un parlamentare da aggiungere all’indennità è la diaria. Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, ed è pari a 3.503,11 euro al mese. Vengono, però, decurtati 206 euro per ogni giorni d’assenza del deputato. Ecco, ma che cosa è un’assenza? Se un deputato partecipa ad almeno il 30% delle votazioni di una giornata è considerato presente.

Alla Camera si applica inoltre un’ulteriore decurtazione, fino a 500 euro mensili, in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle giunte, delle commissioni permanenti e speciali, del comitato per la legislazione, delle commissioni bicamerali e d’inchiesta e delle delegazioni parlamentari presso le assemblee internazionali.

Anche i senatori prendono una diaria. Dal 2001 al 2010 hanno preso ben 4.003 euro di diaria. La somma, poi, è stata ridotta a 3.500 euro a a partire dal gennaio 2011. Anche in questo caso sono previste “penalizzazioni” per le assenze. E anche in questo caso per diventare “assenti” si deve mancare al più del 70% delle votazioni della giornata.

Rimborso spese e stipendio di un parlamentare

I deputati prendono anche un “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato” che ha sostituito il cosiddetto contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori. Parliamo, nella sostanza, di 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010). Questo rimborso viene dato con due modalità. Una parte, che non deve superare la metà del totale, viene dato per spese specifiche: collaboratori, consulenze, gestione dell’ufficio. Il resto dell’importo viene dato forfettariamente.

Anche i senatori hanno un rimborso delle spese per l’esercizio del mandato. Ha sostituito, a partire dal mese di marzo 2012, il preesistente “contributo per il supporto dell’attività dei Senatori”, che era un rimborso spese interamente forfetario. L’importo complessivo, rimasto invariato, si divide in una quota mensile di euro 2.090 – sottoposta a rendicontazione quadrimestrale – e in una ulteriore quota di 2.090 euro mensili erogata forfettariamente. Nell’esercizio del mandato vanno considerati non solo gli atti e gli adempimenti direttamente collegati alle funzioni svolte nella sede del Senato e nella circoscrizione elettorale, ma anche “tutte le iniziative politiche, sociali, culturali che il senatore assume quale rappresentante della Nazione”, si legge sul sito del Senato.

Spese di trasporto e di viaggio (non citate da Fassino)

I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Il grafico in alto indica come cifra mensile 1.107 euro dividendo per 3 il rimborso minimo trimestrale. Per i senatori è previsto un rimborso forfetario mensile che sostituisce quelli dei deputati per spese di viaggio e telefono. I senatori prendono così 1.650.

I deputati, inoltre, hanno a disposizione una somma annua di 1.200 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari. Fino al 2014 il rimborso per le spese telefoniche arrivava addirittura a 3.098,74 euro

Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Il Senato, invece, ha un Fondo di solidarietà che eroga un rimborso parziale di determinate spese sanitarie sostenute dagli iscritti. L’iscrizione è obbligatoria per i senatori in carica, che versano un contributo pari al 4,5% dell’indennità lorda. E’ facoltativa, invece, per i titolari di pensione, il cui contributo è pari al 4,7% dell’importo lordo del proprio assegno. Con il versamento di quote aggiuntive è possibile l’iscrizione dei familiari.

Come funziona l’assegno di fine mandato

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l’assegno di fine mandato, che è pari all’80 per cento dell’importo mensile lordo dell’indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Al termine del mandato parlamentare, il senatore riceve dal Fondo di solidarietà fra i senatori l’assegno di fine mandato, che è pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Tale assegno viene erogato sulla base di contributi interamente a carico dei Senatori, cui è trattenuto mensilmente il 6,7% dell’indennità lorda.

