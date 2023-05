Chi è Carlo Rovelli e cosa ha detto della guerra in Ucraina

“E’ un grande studioso. Basta che nel suo studio dell’Ucraina non sbagli la parte per cui lavorare”, ha commentato il ministro Crosetto a Repubblica

Perché il fisico Carlo Rovelli è tornato a far discutere con le sue dichiarazioni pacifiste?

Ecco le parole oggetto della nuova polemica.

LA POLEMICA SULL’UCRAINA

“Stiamo andando verso una guerra che cresce e, invece, di cercare soluzioni i Paesi si sfidano, invadono, soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale non è mai stata così alta come adesso”, ha detto ieri dal palco del Primo Maggio di piazza San Giovanni.

"Il mondo non è dei signori della guerra, il mondo è vostro…prendete il futuro nelle vostre mani!". Generazione #1m2023 raccogli l'invito di @carlorovelli! ☮️ pic.twitter.com/PhDiE0zVuv — Primo Maggio Roma (@primomaggioroma) May 1, 2023

“In Italia, il ministro della Difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo, Leonardo”, ha aggiunto il fisico attaccando l’attuale inquilino di via XX settembre.

LA RISPOSTA DEL MINISTRO CROSETTO SULL’UCRAINA

Che però stamani ha risposto conversando con La Repubblica. “Rovelli non sa di che parla, gli mando un abbraccio pacifico e lo invito a pranzo per farmi conoscere”.

E ancora, tra l’altro: “Sì, è un grande studioso. Basta che nel suo studio dell’Ucraina non sbagli la parte per cui lavorare, perché normalmente chi è pacifista poi è per i russi”.

L’IMBECCATA DI GREGORY ALEGI

Già qualche giorno fa, Rovelli era stato attaccato sui social per le sue opinioni sul conflitto russo-ucraino. Il docente della Luiss di Roma, Gregory Alegi, infatti, si era detto “sconcertato” per le dichiarazioni del fisico a La 7, nella trasmissione In Onda. Cioè, queste: “Non sono sicuro la nostra fosse una guerra di liberazione, eravamo alleati ai tedeschi. Verona bombardata dagli Inglesi non dai Tedeschi. Vorrei che il mio paese si adoperasse per la pace non per vincere la guerra”.

“L’alternativa di non resistere a Hitler avrebbe causato meno morti, distruzioni, dolore? Chiediamolo alle vittime della Shoah, agli uccisi dalla Wehrmacht. Chiediamo ai cinesi cosa sia stata l’occupazione giapponese, da Nanchino in avanti. Non avrebbero dovuto difendersi?”, gli aveva controbattuto su twitter Alegi.

“Davvero si può punire un crimine solo punendo tutti coloro che ne hanno commessi altri? Davvero si può bocciare solo se non si è mai sbagliata alcuna valutazione? Bianco o nero, senza grigio? Così fan tutti è argomento scivoloso, perché postula l’uguaglianza dei così e perché two wrongs don’t make a right“. Carlo Rovelli, però, non ha tardato a tornare scivolosamente sul tema bellico, parlando stavolta dell’Ucraina oltre che attaccando il ministro Crosetto.

CHI E' CARLO ROVELLI

