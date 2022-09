Moncenisio, il (micro) comune con l’affluenza più alta

Il paese più virtuoso per partecipazione elettorale è Moncenisio, ma conta solo 41 abitanti

E’ Moncenisio, il Comune più piccolo del Piemonte, situato nella Val di Susa a registrare la percentuale più alta di affluenza: 94%. Un risultato, a dire il vero, non difficile da raggiungere: il Comune conta solo 41 abitanti. Il paese è situato in val Cenischia a circa 70 chilometri a nord-ovest da Torino, sul percorso dell’antica strada per il Colle del Moncenisio che mette in comunicazione la Moriana (o valle dell’Arc) con la valle di Susa. Il territorio comunale fa parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Nel 2018 Moncenisio aveva registrato un’affluenza pari all’88,89%, superiore comunque alla media nazionale (72,9%).

In Piemonte l’affluenza si è attestata al 66,35%, contro il 75,17% del 2018. La Regione si conferma virtuosa, ma non tocca le cifre dell’Emilia Romagna, che a questa tornata elettorale ha registrato l’affluenza maggiore: 71,95%.

Secondo posto per il Veneto, con un’affluenza pari al 70,16%.

