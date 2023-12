Accordo sul Patto di Stabilità, Mattarella chiede equilibrio poteri e libertà. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: il discorso di Mattarella, Trump escluso dalle primarie in Colorado, arrestati responsabili assalto alla Cgil, novità sulla gestione dei migranti, il caso Crosetto. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Patto di Stabilità: è accordo” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo spazio al voto negli Stati Uniti (“Cosa deve temere l’Europa”).

Nel taglio alto troviamo l’intervista a Verdini (“Potere, affari e carcere: Sono il più informato”).

Nella stessa sezione troviamo la tregua in Medio Oriente (“Tregua, si tratta. Hamas dice no”).

In spalla spicca il discorso di Mattarella (“Nulla può dirsi scontato: la pace, così come la libertà e la democrazia”).

“Assalto alla Cgil condannati i capi di Forza Nuova” titola Fiano subito sotto.

LA REPUBBLICA

“Patto Ue, la resa di Meloni” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Tema che torna anche nel fondo, intitolato “Il boomerang dei sovranisti”.

“Macron, una legge che sa di razzismo” si legge subito sotto.

Nel taglio alto spazio alla gestione dei migranti (“L’Europa blinda i confini contro i migranti: aumentano muri e centri di detenzione”).

“Mafia, femminicidi e corruzione. Le inchieste di cui non si saprà nulla” si legge subito sotto.

“Trump escluso dalle primarie in Colorado” titola Mastrolilli a centro pagina.

In spalla troviamo la condanna per l’assalto alla Cgil (“Assalto alla Cgil. Condannati sette esponenti di Forza Nuova”).

LA STAMPA

“Nuovo Patto e migranti, l’Europa adesso cambia” titola in apertura il quotidiano torinese.

A centro pagina spicca l’esclusione di Trump dalle primarie in Colorado (“Trump in trappola”).

“Mattarella e le Riforme: Equilibrio dei poteri garanzia di libertà. Legge bavaglio, è lite” titola Magri nel fondo.

Subito sotto torna il caso La Russa (“Il mondo al contrario del presidente La Russa”).

“Chi attacca i magistrati attacca la Costituzione” si legge nella stessa sezione.

Nel taglio alto torna l’Ilva (“La via crucis dell’Ilva e il governo immobile”).

“Crosetto e l’attico: Ho già pagato sei mesi, potevo avere gratis una casa della difesa” si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Intesa Ue sul nuovo patto di stabilità. Giorgetti: L’Italia ha ottenuto molto” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spicca l’accordo Eni/Eip (“Eni, accordo fatto su Plenitude: al fondo Eip una quota inferiore al 10%”).

“Auto, bonus da 1.500 a 11 mila €. Aumenti del 25% ai redditi bassi” si legge a centro pagina.

Nel taglio basso spicca invece l’intervista al sindaco di Roma (“Sviluppo del 5G, dai data center al turismo. Ora Roma al top del digitale”).

“Elettricità, slitta a fine luglio la fine della tutela” si legge nella stessa sezione.

Tante le notizie in spalla, dalla guerra in Medio Oriente (“Negoziati sulla tregua tra Israle e Hamas, che però frena. Stallo Onu: oggi forse il voto”) al commercio (“Italia terza per il surplus negli scambi con l’estero”), passando per la siderurgia (“Ex Ilva, il Governo assicura la continuità produttiva”) e i metaversi (“Il nuovo cinema dei set virtuali”).

IL FOGLIO

“Costruire un negoziato in Ucraina” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto troviamo il caso Trump (“No, su Trump non c’è uno scontro fra giudici e politica. Ma sulle conseguenze politiche di una decisione della Corte Suprema non c’è risposta”).

“Non c’è posto per sovranismi in Europa” si legge nel fondo.

A centro pagina troviamo invece il confronto tra Schlein e Conte (“Elly, reagisci!”),

In spalla spazio invece al discorso di Mattarella (“Mattarella Gpt”).

DOMANI

“Compromesso Ue sul Patto di Stabilità. C’è più tempo per aggiustare il deficit” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spazio alla strategia contro i femminicidi (“Femminicidi, perché denunciare non basta”).

“Il nuovo Patto è inutile se il nostro debito non si riduce” titola Penati nel fondo.

Subito sotto troviamo l’analisi dell’elettorato di Pd e M5S (“Pd e M5S sono complementari. Ma serve un capo”).

“La sentenza del Colorado su Trump è un’arma a doppio taglio” titola Muzio.