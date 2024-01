Arriva il concordato preventivo, rinviate 12 proteste contro Israele. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: assegno per anziani, la debolezza difensiva dell’Ue, possibile tregua Hamas-Israele, il ddl Ferragni, aziende statali nel Piano Mattei, la giornata della Memoria, le elezioni Usa. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Cortei anti Israele, c’è il rinvio” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

A centro pagina si parla della guerra in Medio Oriente (“Le buone ragioni per fermare l’attacco a Gaza”).

“L’Europa è debole in difesa” si legge nel fondo.

Nel taglio alto spazio all’intervista a Crosetto (“Pronti a comandare le navi Ue nel Mar Rosso”).

“Gli autovelox, le morti in auto. Fleximan non è un eroe” si legge nella stessa sezione.

“Assegno per anziani, concordato fiscale, Poste. Tutte le nuove misure” titola Guerzoni in spalla.

Nella stessa sezione troviamo il ddl Ferragni (“Influencer, legge sulla beneficienza”).

LA REPUBBLICA

“Evasione concordata” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spazio all’attacco di Meloni ai giornalisti (“Fnsi: Meloni delegittima e colpisce i giornalisti”).

Tema che torna nella stessa sezione, nel commento di Merlo (“La velina contro le notizie”).

“Il condono che libera tutti” titola Cottarelli nel fondo.

Subito sotto si parla di qualità del lavoro (“La qualità dell’occupazione”).

“Fine vita, consigliera Pd sollevata dall’incarico. Delrio: brutto segno” si legge a centro pagina.

In spalla si parla della possibile tregua tra Hamas e Israele (“Tregua e ostaggi, Hamas e Israele vicini all’intesa”).

“Nel Piano Mattei aziende di Stato e hotspot in Africa” si legge nella stessa sezione.

LA STAMPA

“Suez, conto da 100 milioni al giorno” titola in apertura il quotidiano torinese.

A centro pagina troviamo i bambini soldato nella guerra a Gaza (“I ragazzini soldato”).

“Troppi femminicidi e morti sul lavoro. Allarme in Cassazione sulle ingiustizie d’Italia” titola Longo nel fondo.

Subito sotto troviamo il commento di Stasio (“Lezioni di democrazia e assenze ingiustificate”).

“Perché l’Ue ha il dovere di difendere i suoi affari” si legge nel taglio alto.

“Essere Gianni Letta senza Berlusconi” si legge nella stessa sezione.

A centro pagina spicca la giornata della Memoria (“Shoah, facciamoci tutti un esame di coscienza”).

“Cirio: L’autonomia è utile al Piemonte” titola Rossi in spalla.

Nella stessa sezione si parla di Sanità (“Lo schiaffo alla Sanità e i silenzi di Schillaci”).

IL SOLE 24 ORE

“Concordato, tasse blindate per due anni” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spicca il ddl Ferragni (“Beneficenza e inlfuencer: multe fino a 50 mila euro e più trasparenza”).

“Tesla crolla dopo i conti. Musk: Senza dazi l’auto cinese ci demolirà”, si legge a centro pagina.

Nella stessa sezione si parla anche dell’automotive italiano (“Auto italiana in ripresa +9,6% ma non basta”).

“L’economia Usa batte le stime. Lagarde: taglio tassi prematuro” si legge nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dalle elezioni (“Election day 8-9 giugno, sì al terzo mandato ai sindaci dei piccoli Comuni”) al Pnrr (“Pnrr alla portata ma troppi femminicidi”), passando per la cybersecurity (“Cibersecurity, forniture Pa solo con standard avanzati”), le Poste (“Poste, via libera alla vendita di una quota di minoranza”) e la moda (“Stilisti italiani protagonisti a Parigi”).

IL FOGLIO

“Per Meloni è ora di un predellino” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Le emergenze ci sono, ma i trend anche. E non tutti sono al rialzo. Femminicidi, lavoro, carceri. L’eroismo di Margherita Cassano, numeri alla mano” si legge nel taglio alto.

Nel fondo si parla degli ostaggi di Hamas (“Il piano ambizioso della Cia per lberare gli ostaggi”).

“Dialogo tra nemici” si legge subito sotto.

A centro pagina troviamo invece il ddl Ferragni (“Giorgia-Ferragni 1-0”).

“Sanità, non solo questione di soldi” si legge a centro pagina.

In spalla torna la guerra in Ucraina (“Dialoghi conservatori”).

DOMANI

“Dal ko con Schlein al fax sul Mes. Tutti gli uomini delle gaffe di Meloni” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spiccano i gruppi di autocoscienza di soli uomini contro la violenza sulle donne (“Ecco i maschi che odiano il patriarcato”).

“La premier dica se sta con Trump o la democrazia” titola Ignazi nel fondo.

Subito sotto si parla dei progetti per l’Italia (“Adesso Schlein stai attenta alle scorciatoie”).

“I trattori si sono piazzati sulla strada delle europee. La destra ci sale sopra” titola De Benedetti nei “Fatti”.