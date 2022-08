Chi è Claudia Maiolo, esclusa dalle liste del M5S

Perché il M5Stelle non ha accettato la candidatura, in Campania, di Claudia Maiolo

Da “Berlusconi amore mio”, nel 2018, a candidata M5S. Anzi, ad ex candidata perché Giuseppe Conte non ha perso tempo e appena si è accorto di quello che Claudia Maiolo scriveva in passato sul Movimento e su i suoi iscritti l’ha depennata dalle liste, nonostante avesse vinto le parlamentarie.

Chi è Claudia Maiolo

Claudia Maiolo, classe 1987, è un avvocato di Napoli ed è Presidente dell’Unione Praticanti avvocati. Sarebbe dovuta essere uno dei prossimi candidati con il M5Stelle, per la Campania, ma così non è andata.

Nonostante abbia vinto le parlamentarie del Movimento, infatti, una mail le ha comunicato la mancata accettazione della candidatura.

I vecchi post su Berlusconi

Nel mirino di Giuseppe Conte sono finiti i vecchi post Facebook della ragazza, che nel 2018 scriveva “Berlusconi amore mio”.

E nel 2013, invece, definiva gli elettori del M5S delle “capre”.

““Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! – scriveva la Maiolo si Facebook – Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini… Che sanno solo mettere il culo sulla sedia… Tempo al tempo… Ora fate festa da buoni ignoranti… Poi festeggeremo NOI… però mentre festeggiate ricordatevi che O NAN (uno dei tanti nomignoli di Berlusconi declinato in vernacolo partenopeo) ha chiavato più di voi e con le femmine più belle. Oltre ad essere stato un grande politico!!!!! Silvio Berlusconi sei e sarai un pezzo di storia per questa Italia popolata e governata da CAPRE”.

Maiolo: ero una bambina

L’avvocato prova a giustificarsi: “Ai tempi ero una bambina, ma io sono la donna di oggi. E oggi ho una venerazione per Conte: spero decida di vedermi”, ha detto la Maiolo al Corriere della Sera.

“Ci tengo a sottolineare che si tratta di post di 10 anni fa, pubblicati quando avevo 22 anni. Lo dico con grande franchezza: sono anni che pubblico post a sostegno di Conte. Mi stupisco della tempistica”, ha invece affermato al Fatto Quotidiano: “Mi è arrivata una e-mail, dove vengo informata che la mia candidatura è stata scartata. Non lo trovo giusto, ho fatto tanto per il comparto avvocati e praticanti. Dei post di 10 anni fa non possono pregiudicare tutto questo”.