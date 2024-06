Gala Charity Dinner di Anlaids Lazio, raccolti 210.000 € per prevenzione e lotta a HIV e AIDS

Successo per la Gala Chiarity Dinner di Anlaids Lazio: raccolti 210.000 per finanziare le attività di prevenzione all’infezione da HIV, lotta all’AIDS e sostegno alle persone con HIV. Chi c’era e cosa si è detto

Più di 210.000 euro raccolti per finanziare le attività di prevenzione all’infezione da HIV, lotta all’AIDS e sostegno alle persone con HIV. È il tesoretto raccolto nel corso della serata di Gala Charity Dinner di Anlaids Lazio, che si è tenuta ieri sera Salone Centrale della Gallera Nazionale di Arte Moderna di Roma. Un evento glamour dal duplice valore culturale e sociale, che ha rappresentato l’occasione per il lancio delle due nuove campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione di Anlaids Lazio.

HIV E AIDS, LE NUOVE CAMPAGNE ANLAIDS

Il presidente di Anlaids Lazio, Gianluca De Marchi, ha lanciato le due campagne di sensibilizzazione: Fallo per la tua salute e Proteggi te stesso e gli altri.. Il Presidente di Anlaids Lazio ha poi chiesto agli oltre 300 ospiti del mondo delle istituzioni, cultura, giornalismo e spettacolo di condividere sui propri profili social le due nuove campagne.

“Questa serata vuole rappresentare un’occasione in più per fare luce su una malattia che esiste ancora, nonostante sembri dimenticata. Sono 150.000 le persone affette da HIV oggi in Italia e si stima che altre 10.000 non sappiano di averlo. Vogliamo ricordare l’importanza della prevenzione e di sottoporsi al test rapido: perché oggi di AIDS si può non morire più se si accede per tempo alle cure. Ma soprattutto vogliamo portare informazione, in particolare ai giovani. Lo facciamo con il progetto scuola ‘Anlaids Lazio incontra gli Studenti’ e il progetto ‘Anlaids Lazio incontra i Giovani’, ma vogliamo farlo anche sui mezzi di comunicazione più usati dai ragazzi: i social network”, ha affermato De Marchi.

SOCIAL, DOVE SI PARLA DI PIU DI HIV E AIDS

Facebook è la piattaforma social dove si parla maggiormente di AIDS/HIV (47%), ma nell’ultimo anno Instagram ha registrato +2% rispetto al 2023. L’engagement si concentra in particolare su TikTok e Instagram, che insieme hanno ottenuto il 92% delle interazioni. Sono i dati dell’indagine condotta da SocialData, presentati da Gianluca De Marchi, Presidente di Anlaids Lazio e CEO di Urban Vision Group, artefice e promotore della serata.

I PROGETTI

Tanti i progetti che finanzieranno i 210.000 euro raccolti durante la serata di Gala. Il progetto scuola “Anlaids Lazio incontra gli Studenti” prevede percorsi informativi e formativi su HIV/AIDS/IST rivolti alle Scuole Secondarie. C’è poi “Facciamolo Rapido”, realizzato insieme all’INMI L. Spallanzani, che prevede la somministrazione gratuita del test rapido HIV/HCV per sensibilizzare e rilevare il sommerso. Un’altra iniziativa che sarà finanziata con i 210.000 euro raccolti durante la serata di gala è il progetto “Prevenzione&Ascolto”, che fornirà informazioni sull’infezione da HIV/ADIS e altre malattie a trasmissione sessuale, attraverso counseling telefonico, app e incontri individuali in presenza. Infine, c’è il progetto “Anlaids Lazio incontra i Giovani”, programma di prevenzione che si rivolge agli studenti di 17 Corsi di Laurea in infermieristica e materie sanitarie di Roma e di altre città del Lazio.

CHARITY DINNER, CHI C’ERA

I rappresentati delle Istituzioni che hanno preso parte alla serata sono: l’Onorevole Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato alla Cultura, l’On. Ugo Cappellacci Presidente Commissione Affari Sociali della Camera; l’On. Federico Mollicone Presidente Commissione Cultura della Camera; l’On. Marta Schifone componente Commissione Affari Sociali della Camera e prima firmataria della Legge Stemma; l’On. Luca Sbardella componente della Commissione di Vigilanza della RAI; Miguel Gotor Assessore alla Cultura del Comune di Roma; la Magnifica Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.

Hanno raccolto l’appello anche molti volti noti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo: Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Margherita Buy, Emma, Alessia Marcuzzi, Giulia Bevilacqua, Cristiana Dell’Anna, Michele Bravi, Elena Santarelli, Alba Parietti, Sara Serraiocco, Beatrice Grannò, Myrta Merlino, Alberto Matano, Ivan Cotroneo, Michela Giraud, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Ferrara, Rocco Fasano, Claudia Potenza, Carlotta Antonelli, Marco Tardelli, Andrew Howe, Martin Castrogiovanni, Seydou Sar e Moustapha Fall, Simone Baldasseroni (Biondo), Ludovica Bizzaglia, Sara Lazzaro, Sara Drago, Cristiano Caccamo, Roberto D’Agostino, Vittoria Schisano, Mattia Carrano.