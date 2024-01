Gelo sul Piano Mattei, il piano per la tregua a Gaza. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: la Lega attacca l’Oms, le proteste degli agricoltori, l’arresto di Salis, la reazione Usa al raid in Giordania, le stime sulla crescita, Onu sotto accusa. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Gaza, nuovo piano per la tregua” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

A centro pagina troviamo invece l’intesa con l’Africa (“Energia, migranti e più istruzione”).

Nel fondo spazio alle proteste degli agricoltori (“Il disagio e l’errore”).

“Salis in tribunale con manette e catena. Come un animale” titola Berni in spalla.

Subito sotto spicca l’intervista a Romano Prodi (“Centrodestra forte? Manca un’alternativa, Conte dica dove sta”).

LA REPUBBLICA

“L’inciampo africano” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Tema che torna nel fondo, intitolato “Una politica dalle gambe corte”.

Nel taglio alto troviamo l’arresto di Ilaria Salis (“Salis in catene, trattata da animale”).

“La destra No Vax all’attacco dell’Oms. La Lega: stop ai finanziamenti” si legge a centro pagina.

In spalla troviamo le accuse all’Onu (“Medio Oriente, pesanti accuse sull’agenzia Onu”).

“Netanyahu e l’onda lunga del 7 ottobre” si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Trattata come un animale” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel fondo spazio al Piano Mattei (“Piano Mattei da 5 miliardi, il gelo dell’Unione Africana”).

“Ma la strada è quella giusta” si legge subito sotto.

Nel taglio basso troviamo la risposta di Israele alla richiesta del Papa di creare due Stati (“Israele risponde al Papa: In lotta per sopravvivere”).

“Da Trump alla Rai. Pd-M5S sempre più divisi” si legge nella stessa sezione.

IL SOLE 24 ORE

“Bce e tassi, taglio ad aprile più vicino” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spiccano le stime di Confindustria sulla crescita (“Confindustria: in miglioramento le aspettative sulla crescita”).

“Meloni: Il Piano Mattei parte con una dote da 5,5 miliardi” si legge subito sotto.

A centro pagina spicca l’intervista al viceministro Maurizio Leo (“Leo: il concordato non è un condono. Oggi controlli effettivi sotto l’1%”).

“Pnrr, anticipi al 30% e commissariamenti. Resta il nodo personale” si legge nella stessa sezione.

Tanti i temi in spalla, dai fondi pensione (“Fondi pensione, iscritti in ascesa. I rendimenti staccano il Tfr”) alle proteste degli agricoltori (“Agricoltori in piazza, prove di assedio a Parigi”), passando per il processo a Salis (“Salis legata in aula, Roma convoca l’ambasciatore”), le fiere (“Sostenibilità come leva di crescita”) e la salute (“Sordità, brevetto Made in Italy per la terapia genica”).

IL FOGLIO

“Piano Mattei for dummies” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto si parla invece di tennis (“Se vi chiedete perché i tennisti sollecitano lacrime impreviste, rileggetevi le 5 regole di Agassi su cosa ha a che fare il tennis con la nostra vita”).

“Ve lo diamo noi il conflitto di interessi” titola Ferrara a centro pagina, in riferimento al titolo in apertura di Repubblica di ieri.

Nella stessa sezione troviamo invece l’analisi della protesta di Schlein contro la lottizzazione della Rai (“Rai: la lottizzazione logora chi non la fa”).

In spalla spazio al rischio escalation dopo il raid in Giordania di ieri (“La linea rossa di Biden”).

“L’anomalia sui rifugiati” si legge subito sotto.

DOMANI

“Un piano Mattei pieno di chiacchiere. Gli africani: Non siamo mendicanti” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca la reazione americana al raid in Giordania (“L’attacco agli Usa colpisce il fronte anti Isis”).

“Schlein può candidarsi. In ballo c’è più di un seggio Ue” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della prescrizone per Schifani (“Schifani e quei miracoli della giustizia”).

“Banche e politica: dall’umbra Carlt 85 mila euro per Francesca Verdini” titola Marconi nei “Fatti”.