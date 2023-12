Giorgetti difende il Patto di Stabilità, frenata sul Superbonus. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: il New York Times fa causa a OpenAI, la morte di Delors, Egitto mediatore in Medio Oriente, le Europee, il sovraffollamento delle carceri. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Giorgetti accusa, è scontro” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel fondo spazio alle scelte dell’Unione Europea (“Ma ora serve coraggio”).

“Dentro il super tunnel di Gaza: Qui sotto le forze del male” si legge a centro pagina.

Nel fondo spazio alla causa del New York Times contro i Big dell’AI (“La sfida legale ai grandi dell’AI”).

“Scauble, il falco che predicava rigore e austerità”, titola Valentino subito sotto.

LA REPUBBLICA

“Superbonus, la rabbia di FI” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spazio alla morte di Delors (“Addio a Delors, l’uomo che seppe riconciliare l’Europa”).

“Letta: Le sue idee per battere i sovranismi” si legge nella stessa sezione.

“Il PD e i moderati, Schlein al bivio” titola Lopapa nel taglio basso.

A centro pagina troviamo la causa del New York Times contro l’OpenAI (“Se il New York Times sfida OpenAI in tribunale”).

In spalla spazio alla guerra in Medio Oriente (“Egitto mediatore per la tregua. La tela di Al Sisi su Gaza”).

“Iran, la strategia di annientare Israele” si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Giorgetti: allucinazione Superbonus” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel taglio alto spazio alle Europee (“Europee, se c’è Meloni fuori Urso e Santanché”).

“Italia più debole anche a Bruxelles” titola Lepri nel fondo.

Subito sotto spiccano le riforme (“Presidenti delle Camere, indipendenza sfigurata”).

“De Rita: Italiani delusi votano chi è di moda” titola Amabile nella stessa sezione.

A centro pagina spicca invece la geopolitica (“Il domino di Gaza e Kiev sulle elezioni mondiali”).

“Carceri sovraffollate ora numero chiuso e liste d’attesa contro la barbarie” titola Stasio in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Giorgetti: nessuna manovra correttiva. Superbonus, Dl salva spese selettivo” titola in apertura il quotidiano torinese.

A centro pagina spicca la causa del NYT contro OpenAI (“Contenuti editoriali, il New York Times fa causa a OpenAI e Microsoft”).

Nel fondo troviamo invece l’audizione del ministro dell’Economia, Giorgetti (“Mai detto alla Ue che avremmo ratificato il Mes”, “Camere sovrane. Stop allucinazione da superbonus” e “In quattro anni assuefatti al debito. È ora di dire basta”).

“Tiscali, detenuti al lavoro per rigenerare modem” titola Madeddu subito sotto.

Tante le notizie in spalla, dalla morte di Delors (“Delors, padre e archietetto dell’euro e dell’Europa moderna”) al discorso di Meloni (“Meloni malata, rinviato l’incontro con la stampa”), passando per la sicurezza sul lavoro (“Inail, raddoppiano gli investimenti”).

IL FOGLIO

“Un 2024 con più Ursula e meno Trump” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“La conferenza stampa di Meloni e la surreale (a dir poco) pretesa dei giornalisti sindacali di metterle il bavaglio” si legge nel taglio alto.

Nel fondo spicca l’audizione di Giorgetti (“Giorgetti difende il suo Patto. FI lo sfida ancora sul Superbonus”).

“Meloni salvi Giorgetti” si legge subito sotto.

In spalla spazio alla strategia di Erdogan (“Paragoni osceni”).

Nel taglio medio troviamo invece il no del Qurinale al nuovo ambasciatore d’Israele in Italia (“Il no di Roma a Bibi”).

DOMANI

“Giorgetti ammette il flop sul Patto Ue. Superbonus, tensione Meloni-Tajani” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca la denuncia contro un sacerdote per abusi su minori (“Così ci baciava: le accuse al missionario”).

“Oltre Meloni solo divisioni. C’è ancora buio dietro la siepe” titola Urbinati nel fondo.

Nella stessa sezione troviamo le proteste di Ultima Generazione (“I blocchi stradali sul clima non funzionano più”).

“Taiwan si avvia alle elezioni. Gli occhi del mondo puntati sull’isola” titola Cocco nei “Fatti”.