I giornali di oggi, giovedì 2 febbraio

Il caso del vicepresidente del Copasir Donzelli, l’innalzamento dei tassi di interesse da parte della Fed, il conflitto in Ucraina e il tentativo di acquisto della rete Tim. Sono alcuni dei temi sulle prime pagine di oggi. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Cospito, sfida sugli atti rivelati”, apre il maggiore quotidiano nazionale. “Nordio: notizie sensibili ma aspettiamo l’indagine. Pd all’attacco: via Donzelli e Delmastro”, si legge nel sottotitolo.

Il caso del vicepresidente del Copasir, Donzelli, trova spazio nel taglio alto in due articoli “Contatti e proclami del capo mai pentito” e “Non c’era segreto. Io non mi dimetto”.

Tema giustizia che torna nel fondo di Goffredo Buccini, intitolato “Ragioni e passioni”.

In spalla spazio alla guerra in Ucraina. “Gli Usa pronti a inviare bombe a lungo raggio. L’Ue frena sul sì a Kiev”, titola Andrea Nicastro.

Nella stessa sezione spicca la notizia dell’offerta del fondo americano Kkr per acquisire la rete Tim (“Kkr, pronta l’offerta per la rete di Tim”).

LA REPUBBLICA

“Giustizia, assedio a Delmastro”, apre il quotidiano Gedi.

Tema che domina la scena nel taglio alto, protagonista di tre titoli, “L’opposizione chiede le dimissioni. Lui: solo se mi sfiducia il governo. Meloni: la sfida è allo stato”, “Nordio alle Camere: Ha rivelato documenti sensibili. Ma il Guardasigilli non interviene” e “La procura di Roma apre un’indagine”.

“Il ministro Ponzio Pilato” è il commento Carmelo Lopapa nel fondo. “Adesso è a rischio anche la riforma (della giustizia)”, rincara Stefano Folli.

In spalla spazio all’economia (“I prezzi rallentano ma l’inflazione resta alta”).

LA STAMPA

“Nessuno può sfidare lo Stato” apre il quotidiano torinese, “Meloni: sono gli anarchici a creare tensione. Nordio: Su Donzelli c’è un’inchiesta, diffusi documenti sensibili”, si legge nel sottotitolo.

Nel fondo spazio ai retroscena sul caso dell’anarchico Cospito (“Salvini disse a GIorgetti: tratto Donzelli da genio, ora soldi per Lampedusa” e “Cospito: Voglio vivere e fare ab olire il 41 bis, non guido io le proteste”).

“Cara premier ci può dire se lei sapeva?”, è il titolo del commento di Lucia Annunziata, in riferimento alle dichiarazioni del vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli.

In spalla spiccano gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. “Stragi a Bakhmut, Biden invia missili. Quella speculazione a danno dell’Ucraina”, è il titolo.

Nel taglio alto il tema dominante è la riforma delle autonomie. “Scuola in crisi, il futuro non si può lasciare a scelte di poteri locali” è il titolo dedicato al mondo dell’Istruzione. “Sanità in tilt, saltano 2,5 milioni di esami per malati oncologici” titola Paolo Russo.

IL SOLE 24 ORE

“Bonus casa, fermi 15 miliardi di crediti. A rischio 25 mila imprese dell’edilizia”, titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Case protagoniste anche nel fondo (“Imu e multe, mano libera ai Comuni sulle sanatorie”).

Nella stessa sezione trova spazio anche la notizia dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Bank degli Stati Uniti (“Fed, tassi su di 0,25%. Wall Street festeggia”).

A centro pagina spicca la notizia della crescita dell’economia indiana (“India, dopo due anni di sviluppo record 549 miliardi di dollari per crescere ancora”).

Tante le notizie in spalla, dalla rete elettrica (“Terna, iter autorizzativo sul cavo Abruzzo-Marche”) alle telecomunicazioni (“Telecom, Kkr tenta la volata, offerta in arrivo per la rete”), passando per la giustizia (“Caso Cospito, Meloni: la sfida è allo Stato”).

IL FOGLIO

“Gli sbroccati della destra”, apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Cospito, la fermezza, il diritto. Le parole che Nordio ha dimenticato di dire in Parlamento contro il modello securitario della destra di governo”, è il secondo titolo in evidenza, dedicato all’argomento del 41 bis all’anarchico Cospito.

Il caso del vicepresidente del Copasir torna anche nel fondo in due articoli. “Nordio smentisce Donzelli e Delmastro. Meloni li protegge” e “Errore di Donzelli”.

In spalla spazio all’Ucraina (“Lucrare sulla guerra” e “Ursula a Kyiv”).

DOMANI

“Il caso Delmastro mette all’angolo Meloni e Nordio. Alibi e silenzi del governo”, apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “Il ministro ha detto che «in linea di principio tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro per loro natura sensibili», smentendo quindi di fatto Delmastro che sosteneva fossero divulgabili”, scrive Giulia Merlo.

“Così Durigon e il candidato della destra nel Lazio Rocca hanno comprato casa con lo sconto” è secondo titolo in evidenza, che accompagna la fotografia del senatore della Lega.

Il tema del carcere duro per l’anarchico Alfredo Cospito domina la scena anche nel fondo. “Dietro il disastro il problema è l’inadeguatezza della premier”, titola il direttore.

Argomento che torna anche nei “Fatti”. “Anche mafiosi e anarchici hanno diritto ad avere idee e opinioni”, scrive Gianfranco Pellegrino.