I giornali di oggi, giovedì 9 febbraio

Il terremoto in Turchia e Siria, il Festival di Sanremo, la proposta di costruire muri contro i migranti, le elezioni regionali, i rincari delle Rsa e le pensioni dei medici di base. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Salvini-Amadeus è un Festival ad alta tensione”, apre il maggiore quotidiano nazionale. “Bufera su Blanco, che si scusa. Vola lo share”, si legge nel sottotitolo.

A centro pagina spazio al terremoto in Turchia (“I soccorsi e le proteste: Erdogan blocca Twitter”). “I palazzi mal costruiti si sono sbriciolati. La rabbia dei turchi, disperati e stremati, non risparmia Erdogan, che ha fatto bloccare Twitter. Ben oltre dodicimila le vittime. Sei gli italiani dispersi”, scrivono Battistini, Fiano e Serafini.

Tema che torna anche nel fondo (“Autocrati e intrecci letali”). “Abbiamo imparato a non dare più alla volonta di Dio la colpa dei disastri naturali. Ma ancora non abbiamo imparato a fare la nostra parte di esseri umani per alleviarne le sofferenze”, scrive Antonio Polito.

“Sì alla proroga sui balneari. Medici di base: via a 72 anni”, titola Enrico Marro in spalla.

Nella stessa sezione spicca l’intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa (“«Giusto parlare di Costituzione»”), sul Festival di Sanremo e altre tematiche.

LA REPUBBLICA

“Vertice senza Italia”, apre il quotidiano Gedi. Il titolo rimanda all’assenza della Premier all’incontro a Parigi tra Zelensky, Macron e Scholz.

Tema che torna anche ne fondo, con l’analisi di Andrea Bonanni (“Se il governo perde il treno”), che osserva come l’ITalia abbia perso l’occasione per salire sul “treno che portava Draghi, Macron e Scholz”, che “fece il suo ingresso nell stazione di Kiev, per portare all’Ucraina la solidarietà dell’Europa nelle persone dei suoi tre leader più importanti”.

“Muro anti-migranti in Europa, la Meloni dà il via libera” è il secondo titolo in evidenza.

“Roma si allinea con l’asse di Visegrad”, è il titolo del retroscena di Claudio Tito, il quale scrive che “su quello che sembrava un tabù infrangibile si apre una prima larga crepa. Oggi il Consiglio europeo discuterà di questa possibilità”: costruire muri per fermare i migranti.

C’è spazio poi per le ultime dalla Turchia (“Proteste in Turchia, Erdogan blocca Twitter”).

In spalla spicca l’intervista al presidente della Somalia, vittima di tre tentativi di omicidio da parte del gruppo islamista Al-Shabaab (“Il presidente somalo promette guerra totale agli Al-Shabaab”).

LA STAMPA

“Zelensky, tour in Europa. Ora accogliete l’Ucraina”, titola in apertura il quotidiano torinese.

Spazio al Festival di Sanremo nel fondo (“Salvini: la Costituzione non si tutela all’Ariston. Ma il Quirinale difende il monologo di Benigni“).

“I valori della Carta vivono in ogni luogo”, è il titolo del commento di Gabriella Luccioli.

Torna anche il caso Cospito, con il pezzo intitolato “Cospito, per Nordio via d’uscita dal 41 bis”.

A centro pagina spicca la notizia che la macchina dei soccorsi turca stenta a partire (“Turchia, al gelo e senza aiuti”).

Nel fondo spazio al tema sanità, con l’allarme dell’associazione che rappresenta le Residenze Sanitarie Assistenziali (“Rsa, le rette alle stelle, aumenti fino a 450 euro Vergogna liste d’attesa. Il piano di Schillaci”).

IL SOLE 24 ORE

“Meloni: nel 2023 una rivoluzione fiscale. Più titoli di Stato detenuti dagli italiani”, apre il quotidiano di Confindustria, con l’intervista a Giorgia Meloni. “Il Presidente del Consiglio a tutto campo: questo sarà l’anno delle grandi riforme. Proseguire nella riduzione del cuneo e superare il reddito di cittadinanza. Mettere al sicuro il debito dagli shock e ridurre la dipendenza dall’estero”, si legge nel sottotitolo.7

“Balneari e gare, rinvio di un anno” è il secondo titolo in evidenza. “Ricetta elettronica per tutto il 2024. Pensione volontaria a 72 anni per i medici di base”, scrive Trovati.

“Giorgetti: ok a più aiuti di Stato se più flessibilità sulle revisioni del Pnrr”, si legge nel taglio medio.

Tante le notizie in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Zelensky a Londra. Poi vede Macron e Scholz. Sunak apre sul jet a Kiev”), al terremoto in Siria e Turchia (“Incontro Mattarella-Tajani su aiuti a Siria e Turchia”), passando per le fabbriche del futuro (“Batterie al litio, la giga factory italiana è in Campania”) e le banche (“Mps gioca d’anticipo: in vista 700 milioni di utili”).

IL FOGLIO

“Cari imprenditori, cosa aspettate a investire un po’ dei vostri utili per formare i lavoratori del futuro? Chiacchierata con Montezemolo”, apre il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, con l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo.

Nel fondo spazio al tema esteri. “Viva il Festival europeo di Zelensky” è primo il titolo. “Ignorata da Scholz e Macron, all’angolo sui migranti, Meloni a Bruxelles spera in Zelensky”, si legge nel sottotitolo. “Patriottica disfatta”, è il titolo che rimanda al bilancio del Consiglio Europeo “da cui l’Italia esce assai ridimensionata nelle sue pretese di incidere nei dossier economici decisivi”.

Nel taglio medio spiccano gli aggiornamenti dalla guerra in Ucraina (“L’offensiva che non c’è”). “I preparativi per una grande invasione si vedono a occhio nudo e in anticipo: i russi non li fanno”, si legge nel sottotitolo.

“Gli applausi di Sanremo” è il titolo del commento della prima serata del Festival di Sanremo. “Metti una sera in galleria all’Ariston tra il pubblico (pagante) cui viene ordinato. In piedi quando arriva Mattarella, ridete alle battute di Benigni, applaudite e beccatevi ste caramelle”, scrive Salvatore Merlo.

DOMANI

“La crisi del cerchio magico di meloni spacca Fratelli d’Italia”, apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri. “Dal caso Delmastro-Donzelli a quello del sottosegretario Fazzolari, tre fedelissimi della premier sono inciampati in polemiche. E nel partito c’è chi accusa: ci manca una classe dirigente all’altezza del governo”, scrive Giulia Merlo.

Nel fondo l’editoriale del direttore, il quale commenta l’esibizione a Sanremo di Benigni, dedicata alla Costituzione (“La melassa retorica sulla Costituzione fa solo danni”). “La retorica di Roberto Benigni è una delle tante minacce che la nostra Costituzione deve fronteggiare ogni giorno da 75 anni”, scrive Feltri.

Nei “Fatti”, spazio alle elezioni regionali. “Verso le regionali. Le interviste a Donatella Bianchi e Letizia Moratti”, titola Daniela Preziosi.

L'”Analisi” di Eric Sadin affronta il tema della ChatGpt (“La pericolosa messinscena dell’etica su ChatGpt“).