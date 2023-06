Il Pil sale ma è allarme Pnrr, attacco alla Corte dei Conti: le prime pagine

Il Pil sale, le parole di Visco su Pnrr e riforme, il destino della Corte dei Conti, primi passi per l’utero in affitto reato universale. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Riforme, il richiamo di Visco”, apre in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

“Fondi Ue, scontro sui controlli: il governo blocca la Corte dei Conti, l’opposizione protesta”, si legge nel secondo titolo in evidenza.

Nel taglio alto spicca la crescita del Pil dell’Italia (“Pil, l’Italia cresce più degli Usa”).

Nella stessa sezione troviamo il via libera della Commissione Giustizia di Montecitorio alla proposta di FdI che prevede la punizione per l’utero in affitto (“L’utero in affitto reato universale”).

“A Conselice l’acqua si ritira. Ma qui c’è poco da salvare” si legge a centro pagina.

Nel fondo spazio all’economia, protagonista di due articoli intitolati “Soprese (e cautele)” e “La forza dei numeri”.

In spalla troviamo invece la politica (“Schlein tira dritto. È solo l’inizio, qui per restare”).

Nella stessa sezione risalta il naufragio degli 007 italiani e israeliani sul Lago Maggiore (“Naufragio degli 007: spunta la pista russa”).

LA REPUBBLICA

“Pnrr, allarme di Visco“, apre il quotidiano Gedi.

“Corte dei conti, emendamento del governo limita i controlli”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione troviamo il tema della maternità surrogata (“Maternità surrogata reato universale, sì in commissione”).

“Spetta alla nuova generazione, che va ascoltata e aiutata, immaginare il nuovo mondo che non dovrà essere più povero, ma più sicuro e giusto”, titola Galbiati nel fondo.

In spalla spicca la guerra in Europa (“Belgorod colpita dagli ucraini. E Putin ordina di evacuare i bimbi”).

“Fermiamo la pirateria russa nel Mar Nero”, si legge nella subito sotto.

LA STAMPA

“Pnrr, il governo sfida i giudici, bavaglio alla Corte dei Conti”, apre il quotidiano torinese.

“Maternità surrogata, un divieto da ricchi”, si legge nel taglio alto.

Nel fondo spazio all’economia con il pezzo intitolato “Il saluto di Visco alla Banca d’Italia: Attuare il Recovery, sì al salario minimo”.

Subito sotto spicca il commento di Veronica De Romanis (“Mes, la lezione del governatore”).

Nella stessa sezione troviamo il tema delle armi all’Ucraina (“Schlein: no ai fondi Ue per comprare le armi”).

A centro pagina spicca l’inchiesta “Ombre nere” sulla rete della destra (“Generazione identità”).

Nella stessa sezione troviamo il tema del voto (“Povera la democrazia che diserta il voto”).

In spalla tengono banco gli scontri in Kosovo (“Il presidente Vucic: Pristina è serba. Kurti ritiri le truppe e ci sarà la pace”).

Nella stessa sezione troviamo il reportage dal Marocco (“A Tangeri, nel rifugio dei migranti in fuga”).

IL SOLE 24 ORE

“Il Pil del primo trimestre balza a +1,9%. L’inflazione cala dell’8,2% al 7,6% a maggio” apre il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spiccano le parole del governatore della Banca d’Italia (“Visco: Sforzo corale sul rilancio per un futuro attento ai giovani in un Paese più sicuro e più giusto”).

A centro pagina spazio all’economia (“L’economia cinese rallenta, scivolone delle Borse europee”).

Tanti i temi in spalla, dal Piano di rilancio (“Pnrr, dal Governo stop a verifiche della Corte dei Conti. Scudo fino al 2024”) al Made in Italy (“Aziende italiane in Qatar celebrano il 2 giugno”), passando per le tensioni con la Serbia (“Kosovo, Ue in pressing per far cessare la violenza”) e il cibo (“Lotta hi tech contro i funghi delle colture”).

IL FOGLIO

“Celebrare il 2 giugno per rivendicaare il diritto alla felicità e ricordare che la pace non è solo assenza di guerra. Intervista a Sergio Mattarella”, apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Fermare l’Italia della lagna” si legge nel fondo. “Bankitalia promuove Meloni sui conti ma indica tutti i tabù che ora il governo deve superare”, si legge nel sottotitolo.

A centro pagina spicca la geopolitica (“Traffico di influenze russe”).

“Due parole per Elly”, è il titolo che risalta in spalla.

Nel taglio medio spicca il tema delle nomine Rai (“Epurato & più epurato”).

DOMANI

“Meloni pigliatutto: sì al premierato. Pnrr, scontro con la Corte dei Conti”, apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

“L’incendio, i debiti, il portiere. La vera storia di casa Meloni”, scrivono Tizian e Trocchia nel taglio basso.

“Il trauma del Pd va oltre le urne, il vero problema sono le alleanze”, titola Piero Ignazi nel fondo.

“Il disastro? Il clima non c’entra. Lo studio e le colpe dell’uomo” titola Cotugno nei “Fatti”.

“Classi piccole e insegnanti formati. Di che cosa ha bisogno la scuola” scrive Raimo nell'”Analisi”.