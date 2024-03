L’Isis minaccia l’Europa, gelo Lega e FdI sulle Europee. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Tesla tratta con Governo per produzione in Italia, strappo Usa-Israele all’Onu su cessate fuoco, il caso Decaro, record storico povertà per famiglie e bimbi, scontro tra Garante e Governo sull’AI. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Usa-Israele, strappo all’Onu” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Tema che torna nel fondo, intitolato “Il terrore che sfida il mondo”.

Nel taglio alto troviamo la riduzione della cauzione per Trump (“Trump, cauzione ridotta”).

“Decaro, scontro sulla foto. Meloni difende il Viminale” si legge in spalla.

Nel taglio alto si parla della risposta di Meloni a Le Pen (“La premier replica a Salvini e Le Pen. Il gelo della Lega”).

LA REPUBBLICA

“Allarme Isis in Europa” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto troviamo le parole di Putin (“Putin: strage jihadista ma giova a Kiev”).

Tema che torna nel fondo, intitolato “Il nemico ignorato”.

“L’ira di Meloni su Salvini: È lui a dividere la coalizione” si legge a centro pagina.

In spalla troviamo la guerra in Medio Oriente (“L’Onu vota il cessate il fuoco a Gaza. Astensione Usa, strappo con Israele”).

“Record storico della povertà in Italia per famiglie e bimbi” titola Conte nel taglio basso.

LA STAMPA

“Meloni-Lega, lite europea” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel taglio alto troviamo la guerra in Medio Oriente (“Tregua a Gaza, Biden scarica Netanyahu”).

“Il doppio segnale a Bibi e a Putin” si legge nella stessa sezione.

Nel fondo si parla invece del caso Emiliano (“Così Emiliano e De Luca fanno lo sgambetto al Pd”).

“L’Agi agli Angelucci, il pressing di Giorgia” si legge subito sotto.

Nella stessa sezione si parla di povertà (“Quei 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà”).

“Garante e governo, ora è scontro sull’AI” si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Borsa, ecco i titoli con dividendi fino al 10%. In tre mesi collocati BTp per 112 miliardi” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo troviamo invece il piano di Intesa Sanpaolo (“Intesa Sanpaolo: piano da 120 miliardi per le imprese”).

“Tesla tratta con il Governo per fabbricare furgoni e camion in un sito italiano” si legge subito sotto.

Nella stessa sezione si parla dei paletti Ue al patto Ita-Lufthansa (“I paletti della Ue su Ita-Lufthansa, ancora rischi per prezzi e servizi”).

Tanti i temi in spalla, dalla strategia di Mosca (“Putin incolpa gli islamisti radicali ma evoca ancora un ruolo di Kiev”) al comitato sicurezza (“Rischio attentati, vigilanza potenziata per Pasqua”), passando per l’agricoltura (“Aiuti di Stato, bene la risposta dell’Europa”) e la salute (“Cure antitumorali. In India taglio netto ai costi del Car-T”).

IL FOGLIO

“L’assedio contro Israele” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto si parla di Kate Middleton (“Il corpo di Kate appartiene un pochino ai sudditi. Ma spiare nelle cartelle cliniche non è un diritto, è pura perversione sociale”).

“Occhio: sui bilanci del governo è in arrivo una nuova mazzata” si legge nel fondo.

A centro pagina torna il caso Decaro (“Lo zio di Sicilia”).

“Il terrorismo per Putin è usa e getta” si legge in spalla.

DOMANI

“Gaza, l’Onu chiede il cessate il fuoco. Furia di Netanyahu contro Biden” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso si parla invece del caso Santanchè (“Dalla villa al Twiga, soccorso Santanchè”).

“Guerre e crisi interne, perché il mondo è più conflittuale” titola Giro nel fondo.

Subito sotto si parla di Meloni (“Le stragi naziste e i patrioti di Meloni”).

“Tarquinio il pacificista e i pro Kiev. Il toto candidati e le tensioni nel Pd” titola Preziosi nei “Fatti”.