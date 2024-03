La destra vince in Abruzzo, Kiev: Mai bandiera bianca. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Alleanza Pd/M5S più solida, Bonaccini e Sala alla guida dei riformisti, Decreto Ferragni, Renzi punta il centro, la partita del Sovrintendente al Teatro della Scala, decreto Pnrr, 60 miliardi contro deficit d’acqua. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“In Abruzzo vince il centrodestra” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Tema che torna nel taglio alto (“Le ricadute sulle coalizioni e sul governo”).

“E il Molise sogna di ricongiungersi” titola Gabbanelli nella stessa sezione.

“Il messaggio per i leader” si legge nel fondo.

A centro pagina troviamo le condizioni della principessa Kate (“Kate, il giallo della foto. I media: è manipolata”).

“Kiev replica al Papa: bandiera bianca? Non l’alzeremo mai” titola Cremonesi in spalla.

LA REPUBBLICA

“Abruzzo, vince la destra” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Tema che torna nel taglio alto (“Ma l’alleanza Pd-5Stelle esce più solida. Intesa vicina per il voto in Basilicata”).

“Per l’opposizione una speranza nella sconfitta” titola Bei nel fondo.

A centro pagina troviamo la strategia del Pd (“Bonaccini lancia la corsa dei riformisti con Sala”).

“Care influencer, cosa resta del lusso e dei clic” si legge nel taglio basso.

In spalla spicca invece la risposta di Kiev alla richiesta del Papa di arrendersi (“L’ira dell’Ucraina per il pontefice: Mai la resa, la Chiesa stia qui”).

“Le due guerre di Biden e del Papa” si legge subito sotto.

LA STAMPA

“L’Abruzzo premia ancora la destra” titola in apertura il quotidiano torinese.

Tema che torna protagonista nel taglio alto (“E Meloni va all’attacco, ora la campagna d’Italia” e “Maraini: strade e sanità, noi abruzzesi trascurati”).

“È la vittoria dell’elmetto” titola Sorgi nel fondo.

Subito sotto si parla di riforme (“La clava commissioni contro l’opposizione”).

“Renzi e la Lepolda alla ricerca del centro” titola De Angelis nella stessa sezione.

A centro pagina torna la guerra in Medio Oriente (“L’arma delle ruspe”).

“L’Ucraina al Papa: Non ci arrendiamo. Nessuno chiese di trattare con Hitler” titola Agliastro in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Da Biella ad Ancona: ecco le frontiere dove morde la crisi” apre il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo si parla invece delle rendite catastali (“Case, rendite catastali +2,9% in dieci anni”).

“Rischio Disneyland e industria in calo” titola Naso nel taglio alto.

Nel taglio basso si parla invece di reti e consumi d’acqua (“Acqua, conto da 60 miliardi per superare il deficit”).

“Musei, in Italia il 60% usa i social” si legge nel taglio medio.

Tanti i temi in spalla, dal decreto Pnrr (“Sicurezza lavoro, la stretta parte dagli appalti e dal sommerso”) alla scuola (“Pronti 48mila posti per l’abilitazione dei futuri docenti”), passando per gli esami di abilitazione (“Pronti 48mila posti per l’abilitiazione dei futuri docenti”), il real estate (“Cannes, investitori riuniti al Mipim dal 12 al 15 marzo”) e il marketing (“Per i brand la svolta obbligata del bene comune”).

IL FOGLIO

“Opere più difficili dell’Abruzzo” titola in apertura il quotiadiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel fondo si parla ancora delle elezioni in Abruzzo (“Le dieci sfide che attendono Meloni dopo le conferme dell’Abruzzo”).

“La preoccuapante scomparsa della vita notturna” si legge subito sotto.

DOMANI

“Tra Basilicata, Piemonte e Ue. L’Abruzzo non è la tappa decisiva” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso troviamo invece la nomina del nuovo Sovrintendente al Teatro della Scala (“Il patto della Scala tra Saniuliano e Sala”).

“L’Abruzzo è antipasto della sfida totale per l’Europa” titola Castellanti nel fondo.

Subito sotto si parla dei casi Tim, Mediaset e Ilva (“Il capitalismo italiano sembra un ghiacciaio”).

“La guerra infinita del Sudan, i generali si contendono la Libia” titola Bosco nei “Fatti”.