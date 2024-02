Maggioranza divisa sul terzo mandato, ok al Ponte di Messina. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Pil in calo, raid in ospedale di Gaza, minaccia spaziale russa, New York fa causa ai social, i piani di Stellantis, Giappone in recessione, imballaggi a rischio. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Maggioranza, è alta tensione” titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto troviamo il raid in un’ospedale a Gaza (“Gaza, raid in ospedale. Spinta Usa sulla tregua. Netanyahu sui due Stati: non è tempo di regali”).

“Minaccia spaziale russa, il segnale di Biden a Mosca”, si legge in spalla.

“Il nostro pigro fatalismo” si legge nel fondo.

A centro pagina troviamo la strategia di Draghi (“Difesa e debito, la linea Draghi: la Ue agisca unita”).

LA REPUBBLICA

“La patriota divide l’Italia” titola in apertura il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spazio all’assegno di inclusione (“Assegno di inclusione, troppi cittadini tagliati fuori. Ue: crescita in calo”).

Nella stessa sezione torna il premierato (“Per le riforme serve un’Assemblea”).

“Debito pubblico, l’esempio di Lisbona” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla delle tariffe imposte (“Le tariffe imposte feriscono il mercato”).

“New York fa causa ai social: danni ai giovani” titola Basile a centro pagina.

In spalla si parla invece dell’arma spaziale russa (“L’arma segreta russa accende la corsa alle guerre stellari”).

“Sondaggio su Salis, chi vota FdI e Lega la vuole in Ungheria” si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Pil in calo, buco da dieci miliardi” titola in apertura il quotidiano torinese.

Tema che torna nell’analisi nel fondo (“Ma il bicchiere è mezzo pieno”).

Nel taglio alto spicca il raid nell’ospedale di Gaza (“Noi come topi nell’ultimo ospedale di Gaza”).

“Se l’Europa dovrà difendersi da sola” si legge nella stessa sezione.

In spalla spazio all’ntervista al governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga (“Fedriga e la mozione di Meloni e Schlein: La Lega con Israele facile parlare di pace”).

Subito sotto troviamo il retroscena tra Meloni e Salvini (“Giorgia, la linea dura per frenare Salvini”).

“Migranti in Albania, l’altotà dei vescovi” si legge subito sotto.

IL SOLE 24 ORE

“Rottamazione, buco da 39 miliardi” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto spicca il raid nell’ospedale di Gaza (“Raid sull’ospedale Nasser, Medici senza frontiere costretta ad andarsene”).

“Frena l’economia euroepa: Pil 2024 tagliato allo 0,8%” si legge nel fondo.

Subito sotto si parla della conservazione delle mail aziendali (“Calderone: mail aziendali, necessario semplificare”).

“Stretto di Messina, ok al progetto del maxi ponte da 3,6 chilometri” si legge nel taglio alto.

Nel taglio basso spiccano invece le dichiarazioni del Ceo di Stellantis (“Tavares: Necessarie tutte le fabbriche in Italia”).

Tante le notizie in spalla, dall’economia (“Il Giappone entra in recessione e viene sorpassato dalla Germania”) alle agevolazioni (“Bonus edilizi comunabili con i regionali fino al 2026”), passando per gli imballaggi (“Imballaggi, con le scelte della Ue 22mila posti in pericolo”), investimenti (“Risparmio tradito, bilancio pesante”) e cosmetica (“La bellezza made in Italy piace all’estero”).

IL FOGLIO

“Il grande freddo tra cristiani ed ebrei” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto torna protagonista Confindustria (“Sopresa. La competizione in Confindustria è vera, non è soporifera e riflette una grande trasformazione dell’Italia. Astenersi dai dossieraggi”).

“La marcia su Salvini” si legge a centro pagina.

Nella stessa sezione si parla di elezioni (“Due palle al centro”).

“Crescita e debito” si legge in spalla.

DOMANI

“ll terzo mandato spacca la destra. Meloni scopre un’alleata in Schlein” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spazio agli sbarchi dei migranti (“L’inferno di Marjan, trattata da scafista”).

“Il paradosso post Mani Pulite. A destra rivive la forma partito” titola Ignazi nel fondo.

Subito sotto si parla dei dissidi tra Vaticano e Israele (“La radice dello scontro fra Israele e Vaticano”).

“Il grande caos Rai dopo Sanremo. Ora si scontrano Sergio e Mellone” titola Di Giuseppe nei “Fatti”.