Nomine, Rfi: Gianpiero Strisciuglio sarà ad, Dario Lo Bosco presidente

Continua la partita delle nomine, le ultime su Ferrovie dello Stato italiane e la controllata Rfi. In Trenitalia Luigi Corradi confermato come ad. Tutte le novità e i profili

La partita delle nomine continua. Dopo le decisioni arrivate sulle cosiddette big 5 (Eni, Enel, Terna, Leonardo e Poste) sembra già risolta quella di un’altra controllata statale: Ferrovie dello Stato italiane. Più specificatamente, quella relativa alle controllate Rfi e Trenitalia. Quanto a Fs, il rinnovo del board è atteso per il 2024.

Tutti i dettagli.

NOMINE, SBLOCCATA LA PARTITA RFI

Dal comitato nomine di Fs guidato da Stefano Cuzzilla (che sarà presidente di Trenitalia, vedi sotto) tenutosi venerdì è arrivata la doppia indicazione per Rfi, Rete ferroviaria italiana. Gianpiero Strisciuglio sarà il nuovo amministratore delegato e Dario Lo Bosco presidente.

“Dovrà mettere a terra entro il 2026 i 24 miliardi di risorse previste dal Pnrr e non sarà certamente un compito facile”, ricorda Giovanni Pons su Repubblica. “Strisciuglio viene considerato anche vicino al Pd pugliese, quello di Decaro, Emiliano e Boccia, ma non c’è evidenza di come questo fattore possa aver influito sulla sua nomina”.

TRENITALIA: CONFERMATO LUIGI CORRADI AD, STEFANO CUZZILLA SARA’ PRESIDENTE

Quanto a Trenitalia, Luigi Corradi resterà amministratore delegato e Stefano Cuzzilla diventerà presidente.

Ecco il profilo di Corradi:

Luigi Corradi si è laureato all’Università di Genova e ha conseguito un MBA alla Bocconi. Ha iniziato la sua carriera in Ansaldo Energia e ABB DaimlerBenz Transportation ADTranz, imprese nelle quali ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità sia in Italia che all’estero. Corradi è stato per sei anni in Bombardier Transportation Italy, dove ha ricoperto l’incarico di presidente e Amministratore delegato. Nel settembre 2019 è stato nominato Amministratore delegato e Direttore generale di Titagarh Firema, società interamente controllata da Titagarh Wagons Limited, il principale produttore indiano di materiale ferroviario a capitale interamente privato.

Il profilo di Stefano Cuzzilla (dal sito Federmanager):

Nato a Roma il 22/10/1965

Residente a Roma Studi Laurea magistrale in Giurisprudenza

Laurea di I livello in Economia Aziendale

Master di II livello in Economia e Management della Sanità

Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Direttori Generali e Amministrativi delle aziende sanitarie e ospedaliere Attività Professionale E’ il Presidente nazionale di Federmanager dal maggio 2015. Nato a Roma nel 1965, laureato in Giurisprudenza, è dirigente industriale presso Enav. E’ Amministratore delegato di I.W.S – Industria, Welfare, Salute S.p.A. e presidente di 4.Manager, Associazione costituita da Federmanager e Confindustria per la realizzazione di attività e strumenti di comune interesse verso i soggetti destinatari della contrattazione collettiva nazionale. Da maggio 2021 è Consigliere di amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA Altri incarichi

Da gennaio 2017 a oggi Presidente dell’Assemblea Fasi – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi Membro del Comitato Promotore di Fondirigenti, Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager. Attività didattica e collaborazioni Professore “invitato” per il corso Benessere Organizzativo e sostenibilità (Biennio di Antropologia Organizzativa) – Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum (Anno accademico 2020/2021). Docente nel percorso di formazione «Analisi e studio dei fenomeni criminali e mafiosi per liberare la figura della Madonna dall’influsso delle organizzazioni malavitose» sviluppato dalla Cattedra di Studi Mariologici “Beato Giovanni Duns Scoto” in collaborazione con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale (Città del Vaticano). Anno accademico 2020/2021 Ha collaborato con l’Università Campus Bio Medico di Roma (UCBM) al Master di I° Livello in “Imprenditorialità in Sanità” sul tema “Sanità integrativa e Management della Sanità”. Ha collaborato con l’Università LIUC, Libera Università degli Studi Carlo Cattaneo, al Corso di Alta Formazione Universitaria sul tema “Istituzioni e Gestione delle Forme di Assistenza sanitaria pubblica e integrativa”. Ha collaborato con l’Università LUISS Guido Carli, Business School, in qualità di membro del comitato scientifico e docente, al Corso di Formazione “Management dei Fondi sanitari integrativi” e al Corso di perfezionamento “Organizzazione e management del welfare integrativo: fondi pensione e fondi sanitari”. Dal 2008 al 2010 è docente in “Sicurezza stradale e Gestione delle infrastrutture” per l’ISTIEE-Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea dell’Università degli Studi di Trieste Pubblicazioni

Autore del Libro “La scala del digitale. Percorso di crescita per l’economia e la reputazione del sistema Italia”, aprile 2023; Autore del Libro “She Leads. La parità di genere nel futuro dal lavoro”, edito dal Sole24Ore, marzo 2023; Ha curato la prefazione di “I generalissimi. Strategie e segreti dei top manager italiani”, di Paola Pilati, edito da Luiss, collana “Bellissima”, giugno 2021; Ha curato la prefazione del Libro “Diventa Preda”. Un anno di incontri con gli “head hunter”, edito da Renato Fontana (Coordinatore Gruppo Giovani Federmanager) Autore del libro “Meno Stato più società” a cura di Lamberto Dini e Antonio Marzano, edito da Periscopio delle idee, 2016 con un saggio sul tema “Per una maggiore apertura delle imprese alla concorrenza : il ruolo di un management moderno e innovativo” Ha curato la prefazione del Libro di Marcello Aranci (Presidente della Consulta per la sicurezza stradale presso la Provincia di Roma) edito dal Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali dal titolo “Conoscere per governare l’insicurezza stradale in Italia” Pubblica su varie riviste di settore sul tema del management, dell’economia, delle politiche industriali e del welfare integrativo Esperienze sociali

Attualmente è Vice Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, associazione finalizzata a sviluppare attività culturali, incontri e conferenze che abbiano per oggetto questioni di rilevanza sociale, culturale ed economica. Già consigliere di Amministrazione di VISES Onlus, ONG di riferimento di Federmanager, che sostiene azioni di volontariato specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Componente dell’Executive Board dell’Health City Institute, organismo nato come risposta civica all’urgente necessità di studiare i determinanti della salute nelle città. Componente del Board of Advisors dell’American University of Rome, un organismo consultivo creato in occasione del 50° anno di attività dell’Università Iscritto all’Ordine Professionale dei Giornalisti del Lazio, albo pubblicisti. Fondatore e Presidente dell’Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali (OsPTI), promosso dalla Pontificia Academia Mariana Internationalis Premi e onoreficenze

Conferimento dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” Premio “100 Eccellenze Italiane”, in qualità di Presidente Federmanager Premio Confapi, in qualità di Presidente Federmanager Premio IBDO Foundation AWARD, in qualità di Presidente Federmanager Premio “Legalità 2017” conferimento della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo in collaborazione con Federmanager Roma e ASL Roma 1

IL BILANCIO DI RFI DEL 2022

Come si legge dal sito della partecipata di Fs, “RFI nell’esercizio 2022 ha conseguito un risultato economico positivo di 263 milioni di euro. Tale risultato, seppur in leggera contrazione rispetto al precedente esercizio, assume particolare rilievo in considerazione del quadro di grande incertezza del contesto macroeconomico derivante dal progressivo deterioramento della situazione geopolitica mondiale”.

Per quanto riguarda l’EBITDA, Rfi ha registrato “un incremento di 69 milioni di euro (15%)” e un EBIT in “crescita di 39 milioni di euro rispetto al 2021”.

“L’avanzamento economico degli investimenti, pari a 5.930 milioni di euro, cresce di 339 milioni di euro rispetto all’anno precedente, che aveva già toccato il valore più alto dell’ultimo decennio”, ha notificato la società nel bilancio 2022.

“Rimane consolidato rispetto al 2021 l’elevato livello di solidità finanziaria grazie a mezzi propri che si attestano a circa 34 miliardi di euro”.

IL PROFILO DI GIANPIERO STRISCIUGLIO (DAL SITO FERMERCI)

Gianpiero Strisciuglio, 47 anni, ingegnere, è dal mese di aprile 2022 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics, azienda Capogruppo del Polo Logistica di Ferrovie dello Stato.

In Ferrovie dal 2002, Strisciuglio è stato Direttore Commerciale ed Esercizio Rete in RFI e Direttore dell’Alta Velocità in Trenitalia, per poi assumere in Mercitalia il ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation&Sustainability.

Tra gli altri incarichi figurano: Chairman del Supervisory Board di TX Logistik; Presidente e Amministratore delegato di AFA Autostrada Ferroviaria Alpina Torino; Membro del CdA di Mercitalia Shunting & Terminal e di Alpe Adria; Componente del Consiglio Direttivo di FERMERCI.

IL CURRICULUM (QUI LA VERSIONE INTEGRALE) DI DARIO LO BOSCO

Prof. Ing. Dario Lo Bosco

Ordinario di Strade, Ferrovie ed Aeroporti nell’Università di Reggio Calabria Direttore Master Ingegneria e Gestione delle Reti Infrastrutturali e Logistica Direttore del Laboratori Universitari di Ricerca UNIRC di

“ Ingegneria Ferroviaria” e di “Valutazione di Impatto Ambientale” Decano del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale e Sicurezza Presidente Trainose Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane VIA DEL BERSAGLIERE, 77 – 90143 PALERMO – ITALY +393487771831 dario.lobosco@icloud.com PEC: dariolobosco@pec.cloud LBSDRA60A03H159G Italiana

RAFFADALI (AG) – 03 – 01- 1960 Professore Ordinario di Strade, Ferrovie e Aeroporti e Decano del Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti “DIMET” dell’Ateneo di Reggio Calabria..

Coordinatore dell’area scientifico-disciplinare ICAR-04 “Strade, Ferrovie, Aeroporti” UNIRC. Direttore dei Laboratori Universitari di Ricerca di di “Ingegneria delle Infrastrutture Ferroviarie” e di “V.I.A. delle Infrastrutture Territoriali”, ad oggi operanti nel Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti “DIMET”. Direttore dei Master di II Livello in “Ingegneria e gestione delle reti infrastrutturali e di logistica” e in “Diritto, economia e management delle reti …”, Università Pegaso. Titolare della Cattedra di “Infrastrutture Ferroviarie e Nodi Intermodali” nella Laurea specialistica in “Progettazione di Infrastrutture e Sistemi di Trasporto” che UNIRC ha attivato su proposta dello stesso Prof. Lo Bosco, nonché in quella di “Progettazione Strutturale e Geotecnica”. Fino al 2007 anche Titolare del Corso di “Infrastrutture ferroviarie ed Opere per Trasporti Rapidi di Massa”, caratterizzante la Laurea specialistica in “Trasporti” s Titolare del Corso di Valutazione di Impatto Ambientale.. Vice Preside Vicario della Facoltà di Ingegneria UNIRC (2003/2005).

Professore Associato, Titolare della Cattedra di “Costruzione di Strade, Ferrovie e Aeroporti”; Titolare dei Corsi di “Cantieri ed Impianti per Infrastrutture” e di “Tecnica dei Lavori Stradali, Ferroviari e Aeroportuali”. 1992-1999 Pagina 1 – Curriculum vitae di Prof. Ing. Dario Lo Bosco

1986-1991 • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Altre attività universitarie e riconoscimenti 2019-2021 2008-2015 2009 2009 2005 2005 2003 2003 2001 1999-2007 1990 Ricercatore Universitario di Ruolo di “Strade, Ferrovie e Aeroporti”; Professore incaricato presso la Facoltà di Ingegneria e Componente anche delle Commissioni di esame di: “Tecnica ed Economia dei Trasporti”, “Programmazione delle Reti di Trasporto”, “Costruzioni Marittime e Porti” e “Fisica Tecnica Ambientale”. Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria (UNIRC). Tempo indeterminato • Consulenze Ministeriali prestate come Accademico 2005 2005 2001–2004 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1984 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Pagina 2 – Curriculum vitae di Prof. Ing. Dario Lo Bosco Direttore del Master di II Livello in “Ingegneria ed Economia delle Reti di Mobilità e Logistica” UniPegaso ed oggi di “Ingegneria e gestione delle reti infrastrutturali e di logistica” e “Diritto, economia e management delle reti infrastrutturali e di logistica” – UniPegaso. Co-Coordinatore del Master di II Livello in “Ingegneria delle Infrastrutture e dei

Sistemi Ferroviari”, Modulo di “Cultura d’Impresa, Valutazione degli Interventi e Impatto Ambientale” e Componente comitato didattico, UNIROMA1, Facoltà Ingegneria. Direttore Responsabile della Rivista AP Argomenti, quadrimestrale di Economia, Diritto, Ambiente, Trasporti e Porti, registrata al Tribunale di Messina, n. 01-09 del 6-3-09. Conferimento da parte del Rotary Club di Messina della “Paul Harris Fellow” per

avere contribuito al processo di ottimizzazione dell’area portuale dello Stretto, con la propria opera di Presidente dell’Autorità Portuale di Messina e di Milazzo e come Accademico esperto del settore.

Nomina a Socio dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti.

Nomina a Commendatore – Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Membro del Collegio dei Docenti nel Master di II livello in Ingegneria della sicurezza Stradale, UNIPA. Direttore Scientifico della Rivista “RFI “Argomenti” (dal 2008 denominata FS “Argomenti”) – Quadrimestrale di Diritto, Economia, Ingegneria, Ambiente. Editore RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FSitaliane, registrata al Tribunale di Roma al n. 421/2003 in data 3 Ottobre 2003 ed accreditata con il numero ISSN 1973-4220 al CNR Coordinatore Nazionale del Gruppo interdisciplinare di Geometria Stocastica, Probabilità Geometriche e Corpi Convessi, per le applicazioni alle Scienze Ingegneristiche . Presidente interregionale A.I.I.T. – Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti – Sicilia e Calabria. Socio Fondatore S.I.I.V. – Società Italiana Infrastrutture Viarie (fra gli Accademici e gli Studiosi del Settore) e Responsabile Scientifico per la Calabria. MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. n. 2 T del 31 gennaio 2005 – Componente del Gruppo di Lavoro per la “creazione di centri logistici e piattaforme telematiche per la distribuzione urbana delle merci”. MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consulta Generale Autotrasporto (nota prot. N. 231 del 27 giugno 2005) – Consulente esperto in trasporti e logistica, con particolare riferimento alla filiera agroalimentare.

MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Consulente “per gli interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno” per la predisposizione di pareri tecnico-economici a supporto del Vice Ministro con delega al Sud e CIPE (Decreto del 21 dicembre 2001). Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Sezione Trasporti, con la votazione di 110/110 e la Lode. Università degli Studi di Palermo. Pianificazione, Programmazione e Progettazione delle Reti e dei Sistemi di Trasporto. Economia dei Trasporti. Logistica e Nodi Intermodali. Trasporto integrato delle merci. Integrazione modale “Terra- Mare- Aereo” ed ottimizzazione dei sistemi complessi a rete (stradali, ferroviari, aeroportuali, portuali e logistici). Progettazione di Interporti e centri intermodali. Valutazione di impatto ambientale

• Qualifica conseguita 1984 • Altre qualifiche professionali 1985 ad oggi 2009 ad oggi • Formazione scolastica 1978 ESPERIENZA MANAGERIALE 2020 ad oggi 2010-2015 2009-2015 (VIA) e studi sulla mobilità sostenibile. Piani Urbani del Traffico e Piani di distribuzione urbana delle merci. Qualità dei materiali da costruzione. Dottore magistrale in Ingegneria Civile – Sezione Trasporti con Lode. Iscritto all’Albo Nazionale degli Ingegneri (Sede di Agrigento) al N. 584-A dal 1985. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, nella qualità di Direttore di Rivista scientifica quadrimestrale sui temi ad alta specializzazione dei trasporti, dell’economia, del diritto e dell’ambiente. Diploma di Liceo Scientifico (Istituto “Leonardo” – Agrigento) con la votazione di 60/60. Presidente TRAINOSE SpA – Ferrovie della Grecia – Gruppo FSitaliane SpA. Con deleghe alla Ricerca e Sviluppo, Fondi Comunitari, Recovery Plan, Nuove Tecnologie. Presidente RFI SpA – Rete Ferroviaria Italiana, Roma.

Presidente Comitato Audit RFI SpA e responsabile Direzione societaria AUDIT. Presidente operativo di AST SpA – Azienda Siciliana Trasporti (con Socio Unico Regione Siciliana) Gruppo avente le seguenti Società partecipate: AST Sistemi Srl (Società di Ingegneria, know-how: progettazione e pianificazione trasporti, V.I.A., Osservatorio Regionale sui Trasporti per conto della Regione Sicilia); AST Aeroservizi SpA (servizi aeroportuali – gestione scalo di Lampedusa, elicotteristici); Società Interporti Siciliani (SIS); Jonica Trasporti & Turismo SpA. Autore (come Esperto di trasporti e di economia) nel 2013, a titolo gratuito, del Piano di sviluppo industriale di AST SpA, recepito dal Socio unico “Regione Siciliana” nell’Assemblea dei Soci del 24 maggio 2013.

Componente del Comitato esecutivo di ASSTRA nazionale – Roma. Vice Presidente Confindustria Palermo (fino al 2012) e Componente Comitato Direttivo (2012-15). Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Catania (DP 8/01/16). Componente Comitato Portuale – Autorità Portuale di Catania.

Componente Consiglio direttivo Unioncamere Sicilia. Presidente Autorità Portuale di Messina e Milazzo (DM n. 210 T del 17 dicembre 2007). In tale veste e come Accademico Esperto in trasporti ed economia ha fra l’altro elaborato con la struttura tecnica della stessa AP il Piano Regolatore Portuale che è stato approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Messina e Milazzo. Consigliere di Amministrazione di RFI SpA, Roma.

Componente Comitato Investimenti e dal 2013 Coordinatore e poi Direttore Scientifico della Rivista RFI Argomenti – quadrimestrale di diritto, ingegneria, economia e ambiente. Componente del Comitato Investimenti di Trenitalia SpA – Roma (2013). Consigliere di Amministrazione di TAV SpA – Treno Alta Velocità – Roma. Amministratore Delegato di AST SpA – Gruppo Azienda Siciliana Trasporti. Presidente operativo del Gruppo “AST SpA” con Socio Unico Regione Siciliana. Commissario Straordinario dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST) – Ente pubblico- economico della Regione Siciliana per la sua trasformazione in SpA, Presidente del Consiglio di Amministrazione AST SpA della Regione Siciliana. Commissario Straordinario dell’Ente Pubblico-Economico AST della Regione Siciliana. 2013-2014 2007-2012 2012 (fino a giugno) 2002-2010 2003-2005 2007 (marzo-agosto) 2005-2007 (marzo) 2002-2005 2000-2000 1997-2000 Pagina 3 – Curriculum vitae di Prof. Ing. Dario Lo Bosco

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. MADRELINGUA Altre lingue CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. ITALIANA

FRANCESE E INGLESE INGLESE: LIVELLO INTERMEDIO SCRITTO E PARLATO – INTERAZIONE ED ASCOLTO FRANCESE: LIVELLO OTTIMO – SCRITTO E PARLATO – INTERAZIONE ED ASCOLTO Eccellente e qualificata esperienza pluridecennale maturata nel Coordinamento di strutture complesse sia nelle grandi società di stato (RFI, TAV), regionali (AST) ed enti pubblici ( Autorità Portuale di Messina e Milazzo, Comune di Agrigento – come Assessore tecnico al Traffico, Trasporti e Ambiente dal1993 al 1995,), sia in ambito universitario e per le attività di ricerca internazionale coordinate nel settore dell’ingegneria e dell’economia dei trasporti; ciò con particolare riguardo pure ai rapporti ed alle sinergie istituzionali ed alla cura delle comunicazioni (anche come Direttore di Riviste tecnico-scientifiche specializzate in trasporti, economia, diritto, ambiente e porti). Tali significative capacità e competenze relazionali sono state acquisite nel tempo, fin dall’età giovanile (1978), quando è stato anche Presidente del Tennis Club Akragas di Agrigento, partecipando talvolta pure come giocatore a campionati a squadre di Circoli FIT (nel periodo 1978 – 1982 è stato, fra l’altro, Segretario provinciale della Federazione Italiana Tennis). Inoltre, ha pure svolto da studente universitario il ruolo di Segretario provinciale di Agrigento dell’Associazione italiana cultura e sport (AICS), organizzando diverse manifestazioni culturali e sportive sia a livello locale (con le parrocchie), sia regionale e nazionale, anche con l’apporto delle Federazioni sportive competenti e sotto l’egida del CONI. Eccellenti sono le capacità e le competenze organizzative, consolidate negli anni e fin dal 1977, quando ancora studente liceale organizzò un concorso culturale a premi fra le Scuole medie di Agrigento con l’Associazione “AICS Gruppo 77” di cui era allora Presidente e con la Dirigenza scolastica cittadina, ideando e presentando pure un apposito spettacolo a cui parteciparono gli Allievi di tali Istituti primari, dal titolo “se lo sai rispondi”, con la gara finale tenuta al locale teatro “Supercinema”, dando il ricavato in beneficenza. Particolare competenza specifica ha poi negli anni maturato nel coordinamento ed amministrazione di persone e progetti, nonché nella predisposizione dei bilanci di enti pubblici, di enti pubblici economici e di società pubbliche complesse di cui è stato Amministratore (Comune di Agrigento, 1993-95; TAV SpA – treno alta velocità, 2003- 2005), Commissario Straordinario (Autorità Portuale di Messina e Milazzo, 2012; Camera di Commercio di Catania, 2013-2014; AST- azienda siciliana trasporti, 1987-89 e 2002- 2005; Presidente (RFI SpA – Rete ferroviaria italiana, 2010-2015; AST Ente pubblico economico 2000—2002 e AST SpA 2009-2015) ed AD – Amministratore Delegato (AST SpA 2007). A tal fine è anche utile rilevare soprattutto la particolare complessità della formazione e redazione del bilancio di RFI SpA (ove sono adottati principi contabili internazionali in vista anche della quotazione in borsa del Gruppo); ciò valutato peraltro che il bilancio di RFI risulta anche soggetto annualmente al giudizio della Corte dei Conti. Notevoli e ad alta specializzazione risultano le capacità e le competenze tecniche maturate nel settore dell’ingegneria dei trasporti e dell’ambiente. Non solo nel campo della progettazione computerizzata dei sistemi, delle reti e dei nodi di mobilità a servizio delle persone e delle merci (oggetto, fra l’altro, di apposite esercitazioni nei propri corsi universitari fin dal 1987, con il software dell’epoca, fino ai più recenti in “3D”), ma anche nella valutazione economica computerizzata dei progetti di infrastrutturazione del territorio con il calcolo delle “esternalità” per gli impatti ambientali. Tali tematiche, CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Pagina 4 – Curriculum vitae di Prof. Ing. Dario Lo Bosco

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc. ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate. PATENTE O PATENTI peraltro, sono di specifica competenza dei Laboratori di Ricerca UNIRC-DICEAM Diretti dal Prof. Lo Bosco.

Infine, eccezionale competenza tecnica ha pure consolidato nell’utilizzo di macchinari da Laboratorio per prove sui materiali per le costruzioni stradali, ferroviarie e aeroportuali e più in generale per le opere d’ingegneria (compresa la chimica dei bitumi), nonché per i rilievi acustici (fonometri) ed atmosferici (centraline mobili di analisi della qualità dell’aria) ai fini della valutazione d’impatto ambientale e dei livelli di rischio. Capacità nel settore musicale ed abilità nell’uso di diversi strumenti, pianoforte e chitarra. Competenze consolidate nel coordinamento di Gruppi di lavoro complessi nel settore della pianificazione e progettazione di sistemi e reti di trasporto, nodi intermodali e valutazione di impatto ambientale (fra le esperienze professionali: co-coordinamento scientifico Studio di impatto ambientale Ponte sullo Stretto – Capogruppo Systra S.A. e Bonifica Group – 2003; Coordinamento tecnico-scientifico Piano Regionale Trasporti della Sicilia – 1997/99; progetto di Riqualificazione ambientale area metropolitana di Palermo – 1992). Direzione Tecnica di Società di Ingegneria nel settore dei trasporti (AST Sistemi Srl, Gruppo AST – 2002/2003, Palermo). Patente “B”. ULTERIORI INFORMAZIONI • La produzione scientifica La produzione scientifica del Prof. Lo Bosco abbraccia molteplici aspetti dell’Ingegneria Civile ed Ambientale e del settore specialistico della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della valutazione degli investimenti pubblici. In particolare ha maturato grande competenza accademica nell’economia e nella modellistica matematica applicata alle scienze ingegneristiche, dell’ambiente e del territorio, anche per l’inserimento delle opere nel paesaggio agrario. In particolare, gli studi teorici e sperimentali intrapresi hanno nel tempo consentito di acquisire risultati originali e di significativo rilievo sui temi della sicurezza, dell’affidabilità e dell’economia dei sistemi e delle reti materiali ed immateriali (valutazione economica dei progetti e loro sostenibilità ambientale, opere complesse, programmazione degli investimenti per ottimizzare la qualità globale degli investimenti pubblici – anche con forme di partenariato pubblico-privato, pianificazione, etc.), nonché della modellistica matematica per il territorio e l’ambiente. Tale copiosa produzione è documentata, come sintesi delle metodologie di indagine e dei risultati ottenuti, da numerosi lavori scientifici, memorie e relazioni a Congressi e Convegni finora pubblicati (dal 1984 e con continuità) su Riviste Tecniche specializzate internazionali e nazionali, negli Atti curati da strutture di Atenei italiani e stranieri, ovvero ospitati negli Atti dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti e dell’’Accademia delle Scienze di Torino e, in Francia, sulle “Mémoires” de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles- Lettres de Toulouse. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle pubblicazioni più significative: • Principali pubblicazioni Pagina 5 – Curriculum vitae di Prof. Ing. Dario Lo Bosco