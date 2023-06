Oggi il voto sul Pnrr, la Corte dei Conti attende: Le prime pagine

Il voto sui controlli della Corte dei Conti sul Pnrr, niente ricollocazione dei migranti, la controffensiva di Kiev, il viaggio del cardinale Zuppi in Ucraina. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Controlli sul Pnrr, oggi il voto di fiducia. Tensione alle stelle con la Corte dei Conti”, apre il maggiore quotidiano nazionale.

“L’esercito di Kiev all’attacco” si legge a centro pagina.

Nella stessa sezione troviamo l’intervista all’ex presidente ucraino (“Poroschenko: I soldati sono i nostri mediatori”).

Nel taglio alto spazio alla Politica, con il pezzo intitolato “I cento giorni (difficili) di Elly“.

“È chiaro a tutti che l’uscita dalla pandemia ha generato un bisogno di mobilità, una necessità impellente di staccare dalla routine. La domanda che ci dobbiamo fare è se i servizi riusciranno ad assicurare all’Italia la continuità necessaria alla crescita o se questa spinta alla fine si rivelerà insufficiente”, scrive Di Vico nel fondo (“La crescita facile non esiste”).

LA REPUBBLICA

“L’ora dell’attacco” apre il quotidiano Gedi.

“Il cardinale Zuppi vola a Kiev: Prima ascoltiamo gli aggrediti”, è il secondo titolo in evidenza.

La guerra in Ucraina torna anche nel fondo, intitolato “Sentieri di guerra e missioni di pace”.

“Se in una foto c’è tutta l’oscenità di morire di lavoro”, titola Massini nel taglio basso.

In spalla spicca l’ambiente. “L’ambientalismo nuovo nemico dell’estrema destra” scrive Mastrobuoni.

Subito sotto troviamo l’intervista a Renato Schifani, ex presidente del Senato (“Schifani: FI non va gestita dagli amici della porta accanto”).

LA STAMPA

“Sul Pnrr la legalità è a rischio” apre il quotidiano torinese.

“La rivolta della Corte dei Conti. Meloni: Io autoritaria? No, sono affidabile e credibile”, si legge nel sottotitolo.

Argomento che torna nel taglio alto, con il commento del costituzionalista Zagrebelsky (“Così si stravolge la democrazia”).

A centro pagina spicca il tema delle morti sul lavoro (“La Pietà del lavoro”).

Nel fondo risalta il “No” della Regione Lazio al patrocinio al Gay Pride (“La Regione Lazio ritira il patrocinio al Pride: No all’utero in affitto”).

Tema protagonista di altri due articoli (“Rocca: Nessuno dica che io sono omofobo” e “Zan: Discriminati come con il fascismo”).

“Migranti, la premier cede sui ricollocamenti”, si legge nel taglio alto.

In spalla troviamo invece il viaggio del cardinal Zuppi in Ucraina (“Zuppi cerca la pace, oggi incontra Zelensky ma non vedrà Putin Controffensiva di Kiev”).

IL SOLE 24 ORE

“Btp Valore, debutto da record” titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo spicca l’intervista al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (“Giorgetti: Bei, Franco è il candidato più solido”).

Nella stessa sezione troviamo l’accusa della Sec, autorità americana che vigila sulle Borse, contro Binance (“La Sec accusa Binance di gestione impropria degli asset dei clienti”).

A centro pagina spicca il nuovo visore Apple che ha fatto schizzare in alto il titolo dell’azienda (“Da Apple il visore per vivere realtà virtuale e mondo reale”).

“Gentiloni: L’Italia sbaglia, Pnrr occasione unica, non una medicina amara”, si legge nel taglio basso.

Nella stessa sezione troviamo la strategia francese per attirare investimenti nelle gigafactory (“Macron lancia il piano per le gigafactory: Francia polo delle batterie”).

Tanti gli argomenti in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Ucraina, a Kiev parte la missione del cardinale Zuppi. Poi tappa a Mosca”) alle case green (“Confronto sulle case green. Via da ipezioni e controlli”), passando per la difesa (“Droni cargo, a Leonardo il 10% di FlyingBasket”).

IL FOGLIO

“Avere fiducia nell’innovazione. Uno show per bambini ad Amsterdam spiega agli adulti come difendersi dai professionisti della lagna ambientalista” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Salvare l’eleganza di Napoli campione dal vento dell’imbecillità” si legge a centro pagina (“I confini tra gloria e isterismo”).

Nel fondo spicca il viaggio a Tunisi della Premier (“Sono Giorgia, mi manda Georgieva: Meloni e la carta Fmi”).

Nella stessa sezione torna protagonista il Pnrr (“Inside job sul Pnrr”).

In spalla risalta la controffensiva ucraina (“Cuori, menti, armi”).

DOMANI

“Meloni vuole mani libere sul Pnrr. Le toghe: Indipendenza a rischio”, apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

“Lo strappo con la Corte dei Conti arriva in aula, con il voto sugli emendamenti che limitano i controlli sul Pnrr. Le toghe in assemblea annunciano iniziative a difesa dell’indipendenza e diffidano del tavolo governativo”, si legge nel sottotitolo.

“La premier non sa come si onora il patriottismo”, titola Nadia Urbinati nel fondo.

“La vera storia del Metropol che la Lega prova a cancellare”, scrivono Tizian e Vergine nei “Fatti”.