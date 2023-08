Salvini sfida Meloni, Giorgetti frena sulla Legge di Bilancio. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: Salvini difende Vannacci, i dubbi sulla tassa sugli extraprofitti, trasporto merci in tilt, i dati sull’evasione fiscale, il summit dei Brics. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Salvini difende il generale” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Nel taglio alto protagonista è la nuova Legge di Bilancio (“Manovra Giorgetti frena: non si può fare tutto. Meloni e gli alleati, patto per evitare gli scontri”).

Nella stessa sezione tornano i dubbi sulla norma sugli extraprofitti delle banche (“Extraprofitti, la scelta e i dubbi”).

Nel fondo spazio al tema dell’immigrazione. “Il problema non sta nei numeri…sta semmai nella qualità dell’immigrazione, nelle difficoltà di formazione e inserimento, nelle disfunzioni di un circuito d’accoglienza da riformare”, scrive Buccini (“Se anche l’autunno è caldo”).

In spalla troviamo invece l’intervista al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (“Troppi sbarchi, l’Italia non regge. Capisco i sindaci ora l’Ue si svegli”).

LA REPUBBLICA

“Estrema destra, Salvini sfida Meloni” apre il quotidiano Gedi.

Nel taglio alto spazio alla nuova Legge di Bilancio (“Giorgetti frena sulla manovra: Non si può fare tutto. Niente riforma delle pensioni”).

Nella stessa sezione risalta il dossier sulle promesse elettorali non mantenute (“Dalla Fornero alla flat tax, così le promesse elettorali restano nel cassetto”).

Nel fondo spicca il tema del voto europeo (“Tutte le insidie del voto europeo”).

“L’invasione di campo preoccupa Meloni”, si legge subito sotto.

In spalla spazio alla geopolitica, con la strategia del presidente cinese per il Summit dei Brics (“Summit dei Brics, Xi vuole un n uovo G7 a guida cinese”).

LA STAMPA

“Governo in tilt su Vannacci. Salvini difende il generale” titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel fondo troviamo il dietrofront del ministro Giorgetti sulla Riforma della Pensioni in Legge di Bilancio (“Giorgetti ammette: Manovra complicata. L’idea di usare il Pnrr per gli aiuti alle famiglie”).

“Ogni giorno il guardaroba del governo perde un pezzo e presto ritroveremo Meloni, Giorgetti, Tajani e tutti gli altri senza veli” scrive Zatterin subito sotto nella sua analisi (“Non ci sono soldi e ora il re è nudo”).

In spalla spicca l’intervista all’ex ministro della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia (“L’appello di Cartabia. Bicameralismo finito, ridiamo centralità al nostro Parlamento”).

IL SOLE 24 ORE

“Borsa, usare l’intelligenza artificiale raddoppia la crescita annua dei titoli”, titola in apertura il quotidiano di Confindustria.

Nel fondo troviamo i dubbi sulla nuova Legge di Bilancio (“Giorgetti: Con questa denatalità la riforma delle pensioni non regge”).

“Italia leader nella crescita delle esportazioni extra-Ue”, scrive Fortis subito sotto.

A centro pagina troviamo gli effetti della chiusura dei trafori del Monte Bianco e del Gottardo sull’export (“Trasporto merci, in tilt valichi e trafori”).

“La Cina taglia (di poco) i tassi. Borse asiatiche in ribasso”, si legge nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dalla rete Telecom (“Tim, dalla cessione della rete debito giù di 6 miliardi”) alle banche (“Goldman pensa di vendere la consulenza personale”), passando per la guerra in Ucraina (“Da Olanda e Danimarca caccia F-16 per l’Ucraina”), il caso Vannacci (“Salvini telefona a Vannacci. Tajani: serve prudenza”) e i fondi Ue (“Bei: 10 miliardi nel 2022 a supporto delle imprese”).

IL FOGLIO

“Come dribblare i sauditi” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

Nel taglio alto torna il caso Vannacci (“Pas d’ennemis a droite. Vannacci e i picchiatori picchiatelli di Meloni, che non può permettersi ministri moderati finché resta con Salvini”).

“Ruffini e non solo. Il deep state di cui Meloni non sa fare a meno”, si legge nel fondo.

Subito sotto troviamo il tema Legge di Bilancio (“Giorgetti contorsionista”).

In spalla spazio alla guerra in Ucraina (“L’autunno di guerra”).

DOMANI

“Il codice Vannacci spacca la destra. Ecco le due anime di Fratelli d’Italia” apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso troviamo l’analisi dei dati sull’evasione fiscale forniti dal numero 1 dell’Agenzia delle Entrate (“Sull’evasione fiscale Ruffini dà i numeri”).

“Chi voglia farsi un’idea della destra dovrebbe trascorrere qualche giorno in Italia e magari leggere il bestseller di Vannacci”, scrive Urbinati nel fondo (“Il conformismo alla rovescia degli intolleranti al governo”).

Nella stessa sezione spicca l’intervista allo scrittore americano Shadi Hamid (“Le autocrazia e la democrazia minimalista”).

“Una valuta alternativa al dollaro. I Brics contro il dominio occidentale”, scrive Da Rold nei “Fatti”.