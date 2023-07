Santanchè si difende in Aula, Meloni vola in Polonia: le prime pagine

Santanchè si difende in Aula, Meloni va in Polonia, aperto il testamento di Berlusconi, il Dl Ricostruzione, l’allarme sulla centrale di Zaporizhzhia. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Santanché, battaglia in aula“, apre il maggiore quotidiano nazionale.

Tema che torna nel taglio alto, con il pezzo intitolato “La proroga dell’inchiesta e la cartolina in arrivo”.

“La destra e la svolta che non c’è”, si legge nel fondo.

In spalla spazio al viaggio di Meloni a Varsavia (“Meloni blinda l’alleanza con Varsavia: restiamo uniti”.

Subito sotto spazio all’apertura del testamento di Berlusconi (“I cinque figli, le aziende e una nota per Fascina nell’eredità di Berlusconi”).

LA REPUBBLICA

“I silenzi di Santanché” titola il quotidiano Gedi in apertura.

Tema che torna anche nel fondo (“La difesa dell’onore perduto”).

“L’Ue contro la riforma Nordio. Il commissario Reynders: siamo preoccupati”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione troviamo l’apertura del testamento di Berlusconi (“Aperto il testamento, sul controllo di Fininvest l’incognita del 20%”).

In spalla spicca la guerra in Ucraina (“Alta tensione su Zaporizhzhia. Xi avvisa Putin: no attacchi nucleari”).

“Tikhanovsakaya: la Wagner in Bielorussia minaccia la Nato”, si legge subito sotto.

LA STAMPA

“Santanché: odio su di me. È indagata, si dimetta”, apre il quotidiano torinese.

“Il D-day della Pitonessa che imbarazza la destra”, si legge nel taglio alto.

Nella stessa sezione spazio alla riforma delle autonomie regionali (“Boccia: Sull’Autonomia Calderoli è arrogante”).

Nel fondo spicca l’apertura del testamento di Berlusconi (“Pier Silvio: papà manca. Aperto il testamento, quote equamente divise tra i fratelli Berlusconi”).

In spalla spazio all’economia (“L’estate dei prezzi schizzati alle stelle e la fine del mito dei voli low cost”).

A centro pagina troviamo le torture sui migranti (“I bimbi dannati”).

IL SOLE 24 ORE

“Alzare subito i tassi sui conti correnti”, apre il quotidiano di Confindustria.

“Berlusconi, aperto il testamento. I ruoli di Marina e Pier Silvio”, si legge nel taglio alto.

Nel fondo spazio al Pnrr (“Pnrr, corsa dei sindaci sui progetti. Già assegnato il 91% delle risorse”).

“Dl Ricostruzione, nuovi aiuti per 2,75 miliardi”, si legge subito sotto.

A centro pagina spicca l’impegno preso dal Governo greco (“Grecia pronta a restituire in anticipo i prestiti Ue”).

“Occupazione a rischio senza una transizione sostenibile”, si legge nel taglio basso.

Tanti i temi in spalla, dal pericolo nucleare (“Xi avverte Putin: Nessun ricorso all’arma nucleare nella guerra in Ucraina”) al caso Santanchè (“Santanchè: contro di me una campagna d’odio”).

IL FOGLIO

“Tik Tok? Che guai. Telegram? Che fake. Twitter? Che deliri. Zuckerberg e la fine della mostrificazione di Facebook” apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

A centro pagina protagonista il testamento di Berlusconi (“A tavola con Pier Silvio”).

Nella stessa sezione troviamo il caso Santanchè (“Scene dal Senato”).

“La maggioranza ombra contro Putin”, si legge nel fondo.

Nella stessa sezione spazio alle alleanze in Europa della destra (“Meloni e l’ingombro polacco” e “Prove di alleanze improbabili”).

In spalla spicca l’allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia (“La centrale e il panico”).

DOMANI

“Santanché mente in Parlamento. Ora anche Meloni è in imbarazzo” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Tema che torna anche nel fondo, intitolato “Una ministra bugiarda attaccata alla poltrona”.

“Aperto il testamento di Berlusconi. Pier Silvio rifiuta l’eredità politica” titola Taddei nei “Fatti”.

“L’eterno ritorno dell’uguale che divide Israele e Palestina”, scrive Assael nell'”Analisi”.