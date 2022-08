Scarpa, La Regina, Cerroni e Sarracino: ecco chi sono i giovani candidati con il Pd

Il Pd punta anche su quattro giovani under 35: Rachele Scarpa, Raffaele La Regina, Caterina Cerroni e Marco Sarracino

Non solo epurazioni. Il Pd di Enrico Letta ha deciso di puntare anche al rinnovamento della sua classe dirigente, candidando quattro giovani under 35. Si tratta delle veneta Rachele Scarpa (25 anni), il lucano Raffaele La Regina (29 anni), la molisana Caterina Cerroni (31 anni) e il napoletano Marco Sarracino (32 anni). Conosciamoli meglio.

Scarpa, la trevigiana che ha mancato per un soffio l’elezione in Regione

Rachele Scarpa, 25 anni, nata a Treviso, è la candidata più giovane del Pd. La sua passione politica, infatti, nasce all’interno dei movimenti studenteschi e, poi, in quelli universitari.

Nel 2020, in occasione delle Regionali in Veneto, con quasi 5mila preferenze, risulta la prima dei non eletti nelle liste del Pd. Nel 2021 ha conseguito la laura triennale in Lettere antiche a Padova e, attualmente, sta frequentando il corso di laurea magistrale in Filologia moderna. È vice segretaria comunale del Pd a Treviso ed è membro della direzione regionale. È stata vicina al Movimento delle Sardine. Ora è molto attiva sulle politiche giovanili, sulla questione di genere e sul tema della transizione ecologica.

La Regina, il segretario del Pd lucano che lotta per il Mezzogiorno

Raffaele La Regina, 29 anni di Potenza, è il candidato più giovane del Pd. Laureato in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali all’Università Federico II di Napoli, correrà come capolista alla camera nel collegio plurinominale in Basilicata. È il segretario del Pd della Basilicata dal dicembre 2021 ed è stato collaboratore di Giuseppe Provenzano quando era ministro per il Sud e la Coesione territoriale nel Conte-bis. Ha conosciuto la politica attraverso i movimenti studenteschi ed è arrivo al Pd nel 2013. Finora si è occupato soprattutto di Mezzogiorno e precariato, forte anche della sua esperienza allo Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno). Ma è molto attivo anche nelle battaglie sui diritti civili: cannabis, ddl Zan ed eutanasia legale. Si definisce un nerd orgoglioso.

Cerroni, l’enfaint prodige che critica il Pd sul femminismo

Caterina Cerroni, 31 anni, ha già alle spalle un record come candidata più giovane del Pd alle ultime Europee. Otiginaria di Agnone, correrà nel collegio plurinominale della Camera in Molise. Attualmente guida i giovani democratici, ma dal 2018 al 2021 è stata vicepresidente della unione internazionale della gioventù socialista (iusy). Subito dopo la maturità, infatti, si è iscritta al Pd e, a soli 19 anni, è stata eletta consigliera comunale nella sua città. Le sue battaglie storiche riguardano temi come il femminismo, l’ambiente, la scuola e il precariato. Nel corso della sua breve carriera politica, ha già avuto modo di creare scompiglio nel suo partito, criticando il fatto che le donne, sebbene nel Pd vi siano anche in numero congruo, non riescono mai a emergere e arrivare nei ruoli di vertice. È favorevole al matrimonio egualitario.

Sarracino, il giovane segretario del Pd di Napoli

Marco Sarracino, 32 anni, è il giovane segretario del Pd di Napoli che Letta ha voluto come capolista alla Camera nel collegio plurinominale Napoli 2. Laureato in Economia aziendale all’Università Federico II, finito l’Erasmus a Bilbao, ha iniziato a far politica, dedicandosi soprattutto alle periferie della sua città e nel 2013 faceva già parte della direzione nazionale del partito, di cui è tutt’ora membro. Quando il centrosinistra ha annunciato le candidature di Carlo Cottarelli, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro ha esultato su Twitter: “Questa è l’Italia che vogliamo: più giusta, più competente, con più diritti!”. È un forte sostenitore della battaglia di Letta per l’aumento dello stipendio degli insegnanti.