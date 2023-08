Scontro Meloni-Schlein sui migranti, Putin sacrifica Prigozhin. Le prime pagine

Le altre notizie della giornata: il Piano di Stabilità, lo sbarco dell’India sulla Luna, Fazzolari coordinatore della comunicazione di governo, Enel investe 3 miliardi nel geotermico. La rassegna stampa

CORRIERE DELLA SERA

“Si schianta l’aereo di Prigozhin” apre il maggiore quotidiano nazionale.

Tema che torna anche nel fondo (“Due mesi sul filo” e “Il cuoco di Putin”).

“Che fine farà al sua brigata di mercenari”, si chiede Cremonesi nel fondo.

A centro pagina spicca la discussione tra Meloni e Schlein sui salvataggi di migranti (“Sbarchi, lite Meloni-Schlein”).

Nel taglio basso spazio alle difficoltà del Piano di Stabilità (“Conti, il piano di Roma per convincere la Ue”).

LA REPUBBLICA

“La vendetta di Putin” apre il quotidiano Gedi.

Tema che torna anche nel taglio alto (“Wagner: ucciso dai traditori della patria, conseguenze disastrose”).

“Tributo di sangue per il potere”, è il commento di Di Feo nel fondo.

Nel taglio basso torna il caso Vannacci (“Vannacci ricordi quando gli italiani erano olivastri”).

Nella stessa sezione troviamo lo sbarco sulla Luna dell’India (“L’India ce l’ha fatta è sulla Luna, primi nel polo sud”).

Nel fondo spazio alla discussione tra Meloni e Schlein sui migranti (“Ong, solidarietà ai migranti, aspro scontro Schlein-Meloni”).

Meloni ancora protagonista subito sotto (“Thatcher o missina, la premier al bivio”).

LA STAMPA

“La vendetta dello zar”, titola in apertura il quotidiano torinese.

Nel fondo spazio alle narrazioni ingannevoli della politica (“Donald, Giorgia e i poteri deboli che manipolano la narrazione”).

Subito sotto torna il caso Vannacci (“Libertà di parola tra le istituzioni”).

Nel taglio medio spicca lo scontro tra Meloni e Schlein sull’accoglienza ai migranti (“Migranti, duello Schlein-Meloni”).

“I figli arcobaleno vanno protetti”, si legge in spalla.

IL SOLE 24 ORE

“Fringe benefit almeno a mille euro” apre il quotidiano di Confindustria.

Nel taglio alto spazio alla delega fiscale (“La delega fiscale taglia i tempi dei rimborsi Iva”).

Nel fondo spazio all’economia tedesca (“Germania, l’indice Pmi servizi segna recessione profonda”).

A centro pagina spicca la nuova frontiera degli allestimenti nelle Fiere (“Fiere, corsa ai ricavi legati agli allestimenti”).

Tanti i temi in spalla, dalla guerra in Ucraina (“Abbattuto l’aereo su cui era Prigozhin. Wagner: Ucciso dai traditori”) al credito (“Tajani: piccole banche da escludere da tassa”), passando per le fabbriche ombra di Huawei (“Con le fabbriche ombra Huawei aggira le sanzioni”) e le fonti rinnovabili (“Enel pronta a investire 3 miliardi nel geotermico”).

IL FOGLIO

“Esplode in volo l’aereo della Wagner” titola in apertura il quotidiano diretto da Claudio Cerasa.

“Dall’urgenza di impreziosire la scorrettezza, alla banalità becera in cima alle classifiche Amazon. La Nemesi da Ratzinger a Vannacci”, si legge nel taglio alto.

“Tra un anno in Europa potremmo avere un bella maggioranza di ulivisti, repubblicani, conservatori e atlantisti”, scrive il direttore nel taglio medio (“Viva la maggioranza Urca”).

Nella stessa sezione troviamo il tema del salario minimo (“Italia e bassi salari”).

In spalla spazio al nuovo incarico di Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza, che diventerà coordinatore della comunicazione del governo (“Fazzolari coordinerà la comunicazione del governo”).

DOMANI

“La vendetta di Putin. Precipita il jet di Prigozhin” titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi.

Nel taglio basso spicca invece il tema dei tagli per il cuneo fiscale (“Pensioni e salari, i tagli per salvare i conti”).

Nel fondo torna il caso Vannacci (“Il pamphlet di Vannacci svela l’anima della destra”).

Subito sotto troviamo invece il Meeting di Rimini (“A Rimini il piano B dei cattolici”).

“Torna la guerra alle Ong, Schlein: il governo è disumano”, titola Vanessa Ricciardi nei “Fatti”.