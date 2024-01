Se anche la politica si inchina a re Sinner

Anche i politici esultanti sui social per la storica vittoria di Jannik Sinner. Da Renzi a Conte ai ministri, tanti i messaggi di giubilo. In scaramantico silenzio premier e vicepremier

Euforia Sinner. Tutta Italia pazza per il giovane tennista che (all’alba col fuso orario italiano) ha battuto la leggenda e n.1 del ranking Nole Djokovic portando per la prima volta il tricolore nella finale degli Australia Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione. Un incontro che racchiude tante altre prime volte. Come la prima finale di uno Slam per Jannik che ha interrotto il record di 33 match vinti di fila dal serbo sui campi di Melbourne.

Tanti gli italiani che, nonostante l’orario impervio, si sono sintonizzati per vedere le gesta del campione italiano e che hanno animato i social, soprattutto X. E non potevano mancare i politici, alcuni proprio praticanti a livello amatoriale oltre ad essere fan del tennis, i quali appena Sinner ha suggellato la vittoria con l’ultimo dritto non hanno perso tempo a esternare la propria gioia sulle piattaforme social.

Tra i primi troviamo due ex premier: Matteo Renzi e Giuseppe Conte.

Che match, mamma, che match. Ora la Finale #Sinner — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 26, 2024

Grandissimo Jannik Sinner che batte Djokovic e vola in finale agli Australian Open. Un risultato immenso, storico.

Forza Jannik! 🇮🇹 pic.twitter.com/GTBE4j9x2a — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 26, 2024

Ovviamente esternazioni di giubilo, entusiastiche, a sottolineare l’impresa storica del tennista altoatesino. Nutrita la schiera dei membri del Governo. A inaugurare le danze non poteva che essere il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Australian Open … che meraviglia @janniksin 🇮🇹 — Andrea Abodi (@andreaabodi) January 26, 2024

A seguire i ministri di Fratelli d’Italia Daniela Santanché (Turismo), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Raffaele Fitto (politiche Ue).

Sinner porta l’Italia nella storia! Primo italiano ad arrivare in finale a Melbourne, un risultato che ci rende orgogliosi e ancora più fieri di essere italiani.

Grazie #Sinner! 🇮🇹 #AustralianOpen pic.twitter.com/N6TPCMy7OP — Daniela Santanchè (@DSantanche) January 26, 2024

Meravigliosamente Sinner! Il nostro tennista batte Djokovic ed è il primo italiano della storia a centrare la finale degli Australian Open.

Forza Campione 🇮🇹 pic.twitter.com/nDWTWQAvmo — Francesco Lollobrigida 🇮🇹 (@FrancescoLollo1) January 26, 2024

In superstizioso silenzio invece, al momento, la premier Giorgia Meloni e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, nonché leader dei rispettivi partiti. I quali, però, già di buon mattino hanno tutti e tre espresso via social un pensiero e un omaggio alla figura di Silvio Berlusconi in occasione della ricorrenza della sua discesa in campo 30 anni fa.

In sordina anche i rappresentanti del Partito democratico e di Forza Italia. Mentre arrivano i complimenti e gli applausi anche dai governatori Fedriga (Friuli Venezia Giuli) e Giani (Toscana). Entusiasmo alle stelle chiaramente tra i vertici dello sport italiano e del tennis, da Malagò a Binaghi, da Pietrangeli a Berrettini.