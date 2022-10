Chi è Antonio Tajani, Ministro degli esteri

Politico e Giornalista, Antonio Tajani è il nuovo Ministro degli Esteri. Per lui Giorgia Meloni chiederà anche il l’incarico di Vicepresidente del Consiglio

Antonio Tajani sarà Ministro degli Esteri.

Laureato in giurisprudenza alla Università di Roma “La Sapienza”, è giornalista dal 1980. Cronista parlamentare e conduttore RAI, tra i fondatori di Forza Italia, è stato coordinatore regionale del Lazio dal 1994 al 2005. Alle elezioni europee del 1994 è stato eletto europarlamentare nella lista di Forza Italia e riconfermato fino al 2008. Dal 2008 al 2010 è stato Commissario europeo per i Trasporti, mentre dal 2010 al 2014 è stato Commissario europeo per l’Industria. Già Vicepresidente vicario del Parlamento europeo dal 2014 al 2017, è stato poi Presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2019. Dal 2018 è vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia e dal 2019 è Vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera.