Chi sono i 14 vicepresidenti del Parlamento europeo. Il profilo delle italiane Picierno e Sberna

Dopo l’elezione bulgara per la maltese Roberta Metsola alla guida del Parlamento Europeo, l’Aula ha eletto anche i 14 vicepresidenti. L’S&D ne ha ottenuti 5, il Ppe 3, Renew e Ecr 2, e Verdi e The Left uno a testa.

Ecco chi ce l’ha fatta alla prima votazione, in cui la maggioranza necessaria per l’elezione era stabilita a 333 voti (su 665 validi): l’eurodeputata tedesca del Ppe Sabine Verheyen (604 voti) e i compagni di gruppo: la polacca Ewa Kopacz (572) e lo spagnolo Esteban Gonzalez Pons (478). Sono stati eletti anche i cinque candidati dell’S&D: la tedesca Katarina Barley (450), l’italiana Pina Picierno del Pd (405), il romeno Victor Negrescu (394), la danese Christel Schaldemose (378) e lo spagnolo Javi Lopez (377). Gli altri eletti al primo turno sono STATI i candidati di Renew Europe: lo slovacco Martin Hojsik (393) e la belga Sophie Wilmes (371), assieme all’eurodeputato romeno dei Verdi Nicolae Stafanuta (347).

Al secondo scrutinio sono stati poi eletti come vicepresidenti: per Ecr il lettone Roberts Zīle (con 490 voti) e l’italiana Antonella Sberna (314) di Fratelli d’Italia, per La Sinistra la francese Younous Omarjee (311).

CHI E’ PINA PICIERNO

Classe 1981, nata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, laureata in Scienze della Comunicazione, Pina Picierno nel 2003, dopo tanti anni trascorsi tra politica studentesca, volontariato e militanza locale, è stata eletta presidente nazionale dei Giovani della Margherita. Nel maggio 2008 è stata eletta alla Camera dei Deputati come capolista in Campania 2 per il Partito Democratico. E’ stata ministro ombra delle Politiche per i Giovani e responsabile del settore Legalità per il PD.

In Parlamento ha fatto parte della commissione della Camera Cultura e Istruzione. Da Luglio 2010 è entrata a far parte della commissione della Camera Giustizia e poi membro della commissione Parlamentare Antimafia.

Il 26 Maggio 2014 è stata eletta deputata al Parlamento Europeo per la circoscrizione Sud Italia. Membro delle commissioni parlamentari Diritti della Donna ed Uguaglianza di genere (FEMM), Bilanci (BUDG) e Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (IMCO). Rieletta nel maggio del 2019, ha fatto parte delle commissioni Agricoltura (AGRI), Cultura (CULT) e come membro titolare della commissione Diritti della donne e Uguaglianza di Genere (FEMM). Alla sua terza legislatura al Parlamento europeo.

CHI E’ ANTONELLA SBERNA

Per Antonella Sberna è un debutto nel debutto. “Prima eurodeputata di sempre originaria di Viterbo – come ricorda il Messaggero – Sberna vanta solidi legami in FdI – è amica di Arianna Meloni e moglie del capogruppo di FdI alla Regione Lazio Daniele Sabatini – e ha guidato una netta affermazione del partito nella Tuscia alle scorse europee. Già assessora a servizi sociali, famiglia e politiche europee del capoluogo, e poi prima degli eletti in consiglio comunale, non è però nuova alle dinamiche Ue: a inizio Anni Duemila, infatti, aveva lavorato proprio all’Europarlamento, con il Ppe.

La sua elezione («una prima assoluta per il nostro partito», dice tra i festeggiamenti) è arrivata al secondo scrutinio con 314 voti, insieme al collega lettone dell’Ecr Roberts Zile (490); a conferma che il cordone sanitario eretto da popolari, socialisti e liberali contro le destre radicali sbarra il passo a patrioti e sovranisti, ma non anche ai conservatori, con cui invece è aperto il dialogo sulle singole questioni”.

IL RUOLO DEI VICEPRESIDENTI AL PARLAMENTO EUROPEO

I 14 vicepresidenti e i cinque questori (la cui elezione è in programma mercoledì), insieme alla Presidente, costituiscono l’Ufficio di presidenza del Parlamento. L’Ufficio di presidenza stabilisce le norme per il corretto funzionamento del Parlamento. Tra le sue altre funzioni, elabora il progetto preliminare di bilancio del Parlamento e decide in materia amministrativa, di personale e di organizzazione.

Il portafoglio di ciascun vicepresidente o questore comprende le loro responsabilità specifiche in seno all’Ufficio di presidenza, ed è attribuito dal Presidente. Oltre ai loro ruoli in seno all’Ufficio di presidenza, i vicepresidenti possono sostituire la Presidente, anche nel presiedere le discussioni in Aula e nel rappresentare il Parlamento in cerimonie o atti specifici, se necessario. I questori si occupano di questioni amministrative che riguardano direttamente gli stessi deputati e sono membri dell’Ufficio di presidenza a titolo consultivo.

Nell’eleggere i membri dell’Ufficio di presidenza, i gruppi politici mirano a garantire che i vicepresidenti e i questori riflettano in linea di massima le dimensioni dei gruppi e tengano conto dei risultati delle votazioni per l’elezione della Presidente.