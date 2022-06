Cosa c’è nell’agenda dell’UE sulla governance internazionale degli oceani

La nuova agenda dell’UE sulla governance internazionale degli oceani propone azioni per un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile

Nel 2016 l’UE è stata la prima economia leader a presentare un’agenda per la governance internazionale degli oceani e a impegnarsi per rendere gli oceani sicuri, puliti, sani e gestiti in modo sostenibile. Nel 2019 gli Stati membri dell’UE hanno espresso il loro sostegno a portare avanti e sviluppare ulteriormente tale agenda. Il Green Deal europeo ha evidenziato l’importanza di promuovere il ruolo dell’UE quale leader mondiale nella governance degli oceani. In una consultazione mirata e in un forum internazionale delle parti interessate sono state presentate raccomandazioni per sviluppare tale ruolo al fine di garantire che l’UE continui a contribuire attivamente agli obiettivi globali di sostenibilità.

Negli ultimi giorni, la Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato la nuova agenda dell’UE sulla governance internazionale degli oceani, che propone azioni per un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile con la finalità di proseguire con l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del suo obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 sulla vita sott’acqua. La nuova agenda svolge un ruolo importante nella realizzazione della componente blu del Green Deal europeo. Tutto ciò in vista della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) (che si terrà dal 5 al 17 dicembre 2022 a Montreal) e anche attraverso la proposta della Commissione di stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli ecosistemii.

L’UE definisce un’agenda aggiornata per una migliore governance degli oceani basata su un approccio internazionale intersettoriale fondato su regole, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il suo ruolo di leader mondiale nella governance degli oceani. Basandosi sugli impegni stabiliti nella comunicazione congiunta del 2016 e aggiornandoli, l’UE si impegna a:

rafforzare il quadro internazionale di governance degli oceani a livello globale , regionale e bilaterale ;

, e ; trasformare in realtà la sostenibilità degli oceani entro il 2030, adottando un approccio coordinato e complementare alle sfide comuni e agli effetti cumulativi;

degli oceani entro il 2030, adottando un approccio coordinato e complementare alle sfide comuni e agli effetti cumulativi; continuare ad agire per fare dell’oceano uno spazio sicuro di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita in acque internazionali e al moltiplicarsi delle sfide alla cooperazione multilaterale;

di fronte a una concorrenza sempre più agguerrita in acque internazionali e al moltiplicarsi delle sfide alla cooperazione multilaterale; sviluppare le conoscenze in materia di oceani a livello internazionale affinché un processo decisionale basato su dati concreti possa tradursi in azioni volte a proteggere e gestire gli oceani in modo sostenibile.

La comunicazione individua diverse priorità fondamentali per attuare questi impegni: