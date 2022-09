Chi sono e cosa fanno Alessia Ambrosi e Alessandro Urzì, i candidati di FdI che hanno ricevuto minacce di morte

Minacce di morte, in busta chiusa, sono arrivate ad Alessia Ambrosi e Alessandro Urzì, candidati con Fratelli d’Italia rispettivamente al collegio plurinominale Trentino-Alto Adige/SudTirol e in Veneto 2. A firmare sono le ‘Nuove Br Tn’.

Andiamo per gradi.

Cosa è successo

Partiamo dai fatti. Due lettere di minacce di morte nei confronti della consigliera provinciale di Fdi Alessia Ambrosi e del coordinatore Alessandro Urzì sono arrivate al coordinamento di Fratelli d’Italia a Trento e al quotidiano trentino l’Adige.

Le minacce, scritte con una macchina da scrivere, sarebbero firmate a penna con la sigla ‘Nuove Br Tn’. Sono scattate le indagini della Digos.

Chi è Alessia Ambrosi

Prima destinataria delle minacce è Alessia Ambrosi, candidata con Fratelli d’Italia al collegio plurinominale Trentino-Alto Adige/SudTirol. Sposata, con una figlia, la Ambrosi, classe 1942, è laureata presso l’Università di Economia con indirizzo mercati e intermediari finanziari e ha conseguito un master in commercio estero.

Ha lavorato presso l’ufficio tecnico del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella e dal 2003 ha lavorato presso la Cassa Rurale Vallagarina. Nel 2018, la Ambrosi viene eletta Consigliera provinciale nel centrodestra Trentino. Attualmente è consigliera in quota di Fratelli d’Italia. La Ambrosi ricopre il ruolo di Presidente della Quinta commissione permanente del Consiglio provinciale, con deleghe su Cultura, Istruzione, Europa, Comunicazione e Rappoti Internazionali. È anche membro della Quarta commissione permanente e anche della commissione Euregio e del coordinamento nazionale dei presidenti di Commissione regionale con delega ai rapporti con l’Unione europea.

Alessandro Urzì

Altro destinatario delle minacce di morte è Alessandro Urzì candidato al collegio plurinominale Trentino-Alto Adige/SudTirol e in Veneto 2. Nato el 1966, vive a Bolzano. Giornalista professionista, ha lavorato per Videobolzano 33 e il Mattino, il Giornale e altre testate nazionali.

È stato eletto consigliere regionale e provinciale nel novembre del 1998 nella Lista di Alleanza Nazionale/I Liberali/Il Polo degli Italiani. Confermato nel 2003 (per la lista di Alleanza Nazionale) è stato rieletto per la terza legislatura il 26 ottobre 2008 nella lista del Popolo della Libertà. È stato commissario provinciale della Federazione provinciale di Alleanza Nazionale nell’aprile del 2006.

Ha dato vita al progetto territoriale di “Alto Adige nel cuore” con il quale si è presentato alle elezioni del febbraio 2013 nel Collegio senatoriale di Bolzano/Bassa Atesina. Attualmente è consigliere provinciale di Fratelli d’Italia.

La nota del Milton Friedman Institute.

Le lettere di minaccia hanno scosso anche il Milton Friedman Institute. “Abbiamo appreso in queste ore delle gravi minacce a firma della ‘Nuove Brigate Rosse’ rivolte a Fratelli d’Italia, alla Presidente Giorgia Meloni, ai Consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, Alessia Ambrosi e Alessandro Urzì. Questa escalation di odio che mina la civile convivenza, politica e sociale ci preoccupa molto”, ha affermato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto. “La Consigliera Ambrosi fa parte del nostro Istituto e il Consigliere Urzì è da anni amico della nostra realtà, a maggior ragione tali gravi minacce ci compiscono profondamente. Esprimiamo a loro la nostra totale vicinanza e solidarietà, auspicando i responsabili possano essere identificati e garantiti alla giustizia. Infine chiediamo che la sicurezza personale di questi esponenti politici venga garantita, che in alcun modo venga condizionato l’ordine democratico e che vengano assicurati i loro pieni diritti politici, così come la libertà d’espressione e di pensiero di tutti i rappresentati delle istituzioni e i candidati alle prossime elezioni”.