Avvenire e Gazzettino fanno boom, male Stampa, Repubblica e Messaggero. I quotidiani a febbraio

Crescono Avvenire, La Gazzetta dello Sport ma anche Resto del Carlino, Fatto e Gazzettino. Bene anche Il Sole 24 Ore, il più letto tra i parlamentari. La classifica dei giornali

Tre settimane fa, un sondaggio di YouTrend e Cattaneo Zanetto aveva rilevato che i media più consultati dai parlamentari erano e sono Il Sole 24 Ore e l’Ansa, insieme a Sky Tg24 e i tg della Rai. Tutti con punteggio superiore al 7 su una scala di dieci valori.

Tra i giornali cartacei, invece, la rilevazione aveva certificato che insieme al quotidiano di Confindustria, nei “palazzi” della politica ci sono “il Corriere della Sera (87%, il più consultato dai parlamentari dell’opposizione), Il Foglio (84%) e le rassegne stampa (76%)”.

Ieri, invece, Ads ha reso note – e Prima Online li ha messi in grafica – le cifre di diffusione dei cartacei per il mese di febbraio. Guardando dall’alto i dati, continua il calo del gruppo Gedi e non sembra pagare la linea meloniana del Messaggero.

LA CLASSIFICA DEI GIORNALI

Corriere, Avvenire, Gazzetta dello Sport, ma anche il Gazzettino sono le testate a registrare i maggiori plus del mese di febbraio. Rispettivamente con una crescita dello 0,93%, del 2,87%, del 12,07% e del 2,97%.

Bene anche due dei tre quotidiani del gruppo Monrif, Nazione e Resto del Carlino, così come Il Fatto di Travaglio. Che registrano un +1,49%, un +1,41% e un +1,35%.

La Repubblica e La Stampa perdono, invece, ancora dell’1,30% e lo 0,78%. Ma, tra i quotidiani più vicini al governo in carica, Il Messaggero registra un -0,55% da sommare con un -8,03% nell’ultimo anno. Come rilevato da Data Media Hub, “nell’esercizio 2022 il Gruppo Caltagirone Editore ha registrato ricavi operativi per 118 milioni di euro, in diminuzione del 3.% rispetto ai 122,7 milioni di euro del 2021, per effetto principalmente della diminuzione dei ricavi editoriali, parzialmente attenuata dalla crescita degli altri ricavi e proventi”.