Eolico, il convegno di Anev a Key Energy

Si terrà domani, mercoledì 9 novembre, “Semplificazione per nuovi progetti e rifacimenti nel settore eolico”

“Semplificare l’iter autorizzativo, rivedere le linee guida nazionali per gli impianti eolici, istituire una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedere dei meccanismi di supporto e di sostegno al comparto, istituire strumenti specifici per lo sviluppo del Power Purchase Agreement, con l’obiettivo di rendere il settore eolico una potente risposta economica, industriale e culturale alla crisi energetica e al necessario processo di decarbonizzazione dell’economia”. Questa, l’agenda del convegno Anev che si terrà domani, mercoledì 9 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala Agorà Energy 2 Pad., in occasione di Ecomondo – Key Energy.

A introdurre sarà il presidente di Anev, Simone Togni. Modererà, invece, la tavola rotonda il direttore di Energia Oltre Michele Guerriero. Gli interlocutori del dibattito saranno: Vannia Gava, Vice Ministro all’Ambiente e sicurezza energetica*; Nicola Procaccini, Membro del Parlamento europeo*; Massimiliano Atelli, Commissione VIA; Fabio Bulgarelli, Direttore Affari Regolatori Terna; Andrea Galliani, Vice Direttore, Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ARERA; Luca Bragoli, Vice Presidente ANEV; Giampiero Goretti, Head of Energy Transition Regulatory Engie Italia; Oreste Vigorito, Presidente Confindustria Benevento – Presidente IVPC Group

Dalle Regioni, invece, interverranno: Roberta Lombardi, Assessore alla transizione ecologica Regione Lazio e Simona Brancaccio, DG Valutazioni Ambientali Regione Campania.

A seguire, inoltre, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Giornalistico ANEV “Giuseppe Pasqualicchio – Energia Del Vento 2022”.