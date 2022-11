Luce e gas, in quali città il caro bollette si fa più sentire?

I rincari delle bollette non sono uguali in tutta Italia. Potenza e Aosta sono i soli in cui non si registrano raddoppi le di luce e gas. E altrove com’è la situazione?

Che le bollette di luce e gas siano aumentate, non è certo una novità. Avevano iniziato a correre prima della guerra tra Russia e Ucraina, l’invasione voluta da Vladimir Putin ha soltanto peggiorato le cose, sparigliando il quadro economico mondiale. A influire l’inflazione, che ha raggiunto ad ottobre la percentuale record dell’11,8%. Non tutti però sanno che gli aumenti dei prezzi non sono gli stessi in tutti i luoghi: generalmente, i rialzi si registrano più velocemente al Nord più che al Sud. Questo vale anche per energia elettrica, gas e altri combustibili, il cui aumento dei prezzi ad ottobre è stato del 135%, con una maggior spesa a famiglia pari in media a 1.820 euro in più su base annua. Tuttavia, in alcune città si è superato addirittura il 160%, come rileva l’Associazione nazionale consumatori.

LUCE E GAS, CHI LI PAGA DI PIU’

Va dunque parecchio male a chi abita nei seguenti Comuni: Imperia (148,1%); Biella (+148,3%); Vercelli (+148,5%); Massa Carrara (+150,3%); Alessandria (+151%); Lodi (+151,2%) e Bologna (+151,7%). Va malissimo a chi ha utenze a Teramo: la città abruzzese ha registrato un aumento dei prezzi pari al +152,2%, Terni, in Umbria, dove le spese per luce e gas hanno compiuto un balzo del +160,7% e infine a Perugia: nel capoluogo di regione il prezzo delle utenze è salito addirittura del +163,8%.

CHI RISPARMIA QUALCOSA

Sempre secondo la classifica dell’Associazione nazionale consumatori, più virtuosi i Comuni di Cosenza (+118,9%); Avellino (+116,8%); Gorizia (+116,4%); Reggio Calabria (+115,8%); Catanzaro (+115,6%); Caserta (+110,2%) e Benevento (+109,4%). Mentre spiccano Napoli, che registra un +108,3%, Aosta: il capoluogo di regione ha registrato un +98,3% e Potenza, in Basilicata: la città ha registrato un aumento dei prezzi pari al +96,1%. Nei fatti il capoluogo della regione è perciò il solo, insieme ad Aosta, in cui non si registrano raddoppi le di luce e gas.