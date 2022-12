12- 18 dicembre 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

Tra i lavori della Commissioni della Camera: audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 13 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame Atto n. 3 – Rel. Iezzi) Non sono previste votazioni

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Mercoledì 14 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame Atto n. 3 – Rel. Iezzi) Sono previste votazioni

Giovedì 15 dicembre

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, sulle linee programmatiche

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 13 dicembre

Esame DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (esame C. 674 Governo – Rel. Pellicini) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 14 dicembre

Esame DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Pellicini) (Sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della Giustizia

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 13 dicembre

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Mercoledì 14 dicembre

Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri di Finlandia, Kai Sauer

Risoluzioni (Aula III Commissione)

7-00001 Orsini: sulla situazione dei diritti umani in Iran

7-00004 Onori: sulla situazione dei diritti umani in Iran

7-00006 Quartapelle Procopio: sulla situazione dei diritti umani in Iran

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 14 dicembre

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame emendamenti C. 664 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la IV Commissione: Bagnasco; Rel. per la XII Commissione: Loizzo)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 13 dicembre

Esame DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 674 Governo – Rel. Rubano) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 14 dicembre

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre (seguito esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 674 Governo – Rel. Rubano) (Sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza della Commissione Finanze

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 13 dicembre

Seguito dell’audizione del Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Mercoledì 14 dicembre

Audizione del responsabile dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della cultura, Angelantonio Orlando, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dell’istruzione e del merito

Giovedì 15 dicembre

Audizioni Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, sulle linee programmatiche del suo dicastero

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 12 dicembre

Audizioni, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo), di rappresentanti di:

Ore 11.30: Legambiente

Ore: 11.50: ANCE

Ore 12.10: Reti professioni tecniche

Ore: 12.30: Federalberghi

Ore: 12.50: Associazione termalisti Ischia

Ore: 13.10: Confcommercio Campania

Ore: 13.30: Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo (AICAST)

Ore 13.50: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Ore 14.10: Consiglio nazionale dei geologi

Martedì 13 dicembre

Audizioni, anche in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo):

Ore 13.30: Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, Vera Corbelli

Ore 14: Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola

Ore 14.30: Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra

Ore 15: Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame Atto n. 1 – Rel. Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Mercoledì 14 dicembre

Audizione, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo), del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame Atto n. 1 – Rel. Mazzetti) (sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 13 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame atto n. 3 – Rel. Maccanti) (non sono previste votazioni)

Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione

Mercoledì 14 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (seguito esame atto n. 3 – Rel. Maccanti) (sono previste votazioni)

Atti dell’Unione Europea:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 13 dicembre

Audizione del Ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata

Mercoledì 14 dicembre

Risoluzioni:

7-00002 Giovine e 7-00008 De Micheli: Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste) (discussione congiunta) non sono previste votazioni

7-00003 Barabotti: Individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn (discussione) non sono previste votazioni

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 13 dicembre

Alla VIII Commissione: DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (esame C. 674 Governo – Rel. Tassinari)

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sulle linee programmatiche

Mercoledì 14 dicembre

Risoluzioni:

7-00002 Giovine e 7-00008 De Micheli: Iniziative finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento della Wärtsilä Italia s.p.a. con sede a Bagnoli della Rosandra (Trieste)

7-00003 Barabotti: Individuazione di soluzioni di salvaguardia dei livelli occupazionali e di reindustrializzazione aziendale con riferimento allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 13 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito esame Atto n. 4 – rel. Ciocchetti) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 14 dicembre

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (esame emendamenti C. 664 Governo, approvato dal Senato – rel. per la IV Commissione: Bagnasco; rel. per la XII Commissione: Loizzo)

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 13 dicembre

Audizione del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Francesco Lollobrigida, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Lunedì 12 dicembre

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (seguito esame COM(2022)457 final – Rel. Di Maggio) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 14 dicembre

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (seguito esame atto n. 1 – Rel. Mantovani) (Sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final)

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), dell’UPI (Unione delle province d’Italia) e dell’UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani) e dell’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)