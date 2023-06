12-18 giugno 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 13 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno della delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, della modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano e del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Mercoledì 14 giugno

La I Commissione dovrà discutere di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico e del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Giovedì 15 giugno

I deputati continueranno nell’esame del DL 51/2023 in materia di disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale e discuteranno della modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell’inno nazionale

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 13 giugno

I parlamentari della II Commissione discuteranno di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali e del DL 61/2023 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Mercoledì 14 giugno

La II Commissione discuterà i seguenti provvedimenti:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

Giovedì 15 giugno

I deputati della II Commissione assisteranno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1135​, approvata dal Senato recante “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere” di:

Ore 10: rappresentanti delle Associazioni Differenza Donna, D.i.RE (Donne in Rete contro la violenza), Gens Nova, Telefono rosa, Senza Veli Sulla Lingua, e Spazio Donna.

Ore 11.15: Fabio Roia, presidente f.f. del Tribunale di Milano; Francesco Menditto, procuratore persso il Tribunale di Tivoli; Lucia Russo, procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Bologna; Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di Cassazione; rappresentanti dell’Associazione nazionale magistrati (ANM).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 13 giugno

I parlamentari della III Commissione assisteranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1), di:

Ore 12: Fabrizio Coticchia, docente di scienza politica presso l’Università di Genova

Ore 12.30: Federico Donelli, docente di relazioni internazionali presso l’Università di Trieste, in videoconferenza

Ore 13: rappresentanti dell’Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI), del Coordinamento Italiani Network Internazionali (CINI) e della Associazione “LINK 2007, Cooperazione in Rete”, in videoconferenza

Mercoledì 14 giugno

La III Commissione esaminerà i seguenti provvedimenti:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1)

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021

Giovedì 15 giugno

In III Commissione si terrà l’audizione informale di una delegazione di esponenti politici tunisini, sulla recente evoluzione della situazione politico-istituzionale in Tunisia. A seguire le interrogazioni 5-00693 Boldrini: sul ripristino dello stato di diritto in Tunisia e 5-00914 Quartapelle Procopio: sull’emergenza umanitaria in Sudan.

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 13 giugno

La giornata della Commissione difesa inizia con l’esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma.

Prosegue con le audizioni informali nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata nello stesso Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1), di:

Ore 12: Fabrizio Coticchia, docente di scienza politica presso l’Università di Genova

Ore 12.30: Federico Donelli, docente di relazioni internazionali presso l’Università di Trieste, in videoconferenza

Ore 13: rappresentanti dell’Associazione organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI), del Coordinamento Italiani Network Internazionali (CINI) e della Associazione “LINK 2007, Cooperazione in Rete”, in videoconferenza

Mercoledì 14 giugno

I deputati discuteranno della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1) e della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

Giovedì 15 giugno

In IV Commissione si terrà l’audizione informale della professoressa Francesca Pacifici, Ricercatrice presso IC-LOC (Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ on-Chip Applications), dell’Università di Roma – Tor Vergata, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma “Soldato sicuro”

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 13 giugno

I deputati discuteranno della delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, delle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali e del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Mercoledì 14 giugno

I deputati della V Commissione esamineranno i seguenti provvedimenti:

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Giovedì 15 giugno

I deputati discuteranno del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 13 giugno

I parlamentari della I Commissione discuteranno della delega al Governo per la riforma fiscale

Mercoledì 14 giugno

In sede consultiva i parlamentari discuteranno delle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, delle modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, della delega al Governo per la riforma fiscale e di disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Infine, in VI Commissione si terrà l’interrogazione 5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del “Superbonus 110%” per gli interventi di riqualificazione energetica

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 13 giugno

In VII Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di:

rappresentanti di Campus Party Italia

rappresentanti di Federculture

rappresentanti di Confrestauro

Ilde Forgione, esperta di comunicazione culturale

A seguire si discuterà delle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali e dell’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Mercoledì 14 giugno

I parlamentari discuteranno dell’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale e della risoluzione 7-00083 Mollicone sulle iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Giovedì 15 giugno

I deputati della VII Commissione discuteranno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 e dell’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Infine si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final), di:

ore 14.30: rappresentanti della Associazione nazionale stampa online – ANSO, in videoconferenza

ore 14.40: Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in videoconferenza

ore 14.50: rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 13 giugno

Giornata di audizioni per i deputati della VIII Commissione.

Si inizia con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 589​ Trancassini e C. 647​ Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale, di rappresentanti di: Rete Professioni Tecniche (RPT), Ordine professionale degli architetti, Ordine professionale dei geologi, Ordine professionale dei geometri e Ordine professionale degli ingegneri

E si prosegue con l’audizione informale, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1194​ Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Mercoledì 14 giugno

I deputati parteciperanno alle audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di rappresentanti di:

ore 9: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

ore 9.15: Centro Studi Investimenti Sociali (Censis)

A seguire si terranno le interrogazioni informali su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Infine i deputati discuteranno della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (seguito esame COM(2022) 677 final e relativi allegati – Rel. per l’VIII Commissione Lampis; Rel. per la X Commissione: Barabotti)

Giovedì 15 giugno

I deputati della VIII Commissione parteciperanno alle audizione informale di rappresentanti del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna sulle tematiche riguardanti la gestione del Parco

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 13 giugno

In IX Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana, audizioni di:

ore 11: Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), Pierluigi Di Palma

ore 11.30: rappresentanti di ADR Aeroporti di Roma

ore 11.45: rappresentanti di Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa – Trieste Airport

ore 12: rappresentanti di F2i Ligantia (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) e di Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas (in videoconferenza)

ore 12.20: rappresentanti di Airgest Spa Società di gestione aeroporto civile di Trapani (in videoconferenza), di AST Aeroservizi Spa – Aeroporto di Lampedusa (in videoconferenza), di Gesap Spa – Aeroporto di Palermo (in videoconferenza), e di SAC Società Aeroporto Catania Spa (in videoconferenza)

Mercoledì 14 giugno

La giornata dei deputati della IX Commissione inizia con le audizioni, nell’ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti, di rappresentanti di:

ore 13.30: Associazione nazionale centri di controllo (ASSO.CAR) (in videoconferenza)

ore 13.40: Associazione ispettori centri di controllo (AICC), Associazione ispettori revisioni mezzi pesanti (AIRMP) e FederIspettori

ore 14.10: Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital (ANIASA) (in videoconferenza)

A seguire i deputati discuteranno delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e della Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703​ Rotelli – Rel. Caroppo)

Giovedì 15 giugno

I deputati della IX Commissione parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final), di:

ore 14.30: rappresentanti dell’Associazione nazionale stampa online (ANSO) (in videoconferenza)

ore 14.40: Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (in videoconferenza)

ore 14.50: rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 13 giugno

I deputati della X Commissione parteciperanno all’audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti

A seguire discuteranno di disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Mercoledì 14 giugno

In X Commissione i deputati discuteranno dei seguenti provvedimenti:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio

Giovedì 15 giugno

I deputati della X Commissione esamineranno le modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 13 giugno

In XI Commissione si terranno le audizioni informali, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di rappresentanti di:

ore 13: Federcasse

ore 13.15: associazione ADAPT, AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale), associazione Comma2 e Forum Disuguaglianze Diversità

Mercoledì 14 giugno

I deputati esamineranno modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

A seguire si terrà l’audizione informale di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Carlo Pisani, professore ordinario di diritto del lavoro presso l”Università di Roma “Tor Vergata” e Vincenzo Bavaro, professore ordinario presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo e l’audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia) nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 153​ Serracchiani, C. 202​ Comaroli, C. 844​ Gatta e C. 1128​ Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Infine i deputati discuteranno della risoluzione 7-00083 Mollicone su Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Giovedì 15 giugno

I deputati valuteranno i seguenti provvedimenti:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

A seguire si terrà l’audizione informale di rappresentanti di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL riguardante l’ipotesi di accordo per il nuovo CCNL riferito al settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 13 giugno

In XII Commissione si discuterà della modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano e di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Mercoledì 14 giugno

I deputati continueranno a discutere della modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano. A seguire valuteranno le risoluzioni 7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco e le disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Infine, i deputati valuteranno le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 13 giugno

In XIII Commissione si delle disposizioni per la castanicoltura (esame C. 170​ Cattoi, C. 565​ Nevi, C. 616​ Simiani, C. 754​ Caretta e C. 992​ Caramiello – Rel. Nevi) e di interventi per il settore ittico (esame C. 747​ Pierro e altri e C. 856​ Caramiello – Rel. Gatta).

Mercoledì 14 giugno

I deputati della XIII Commissione esamineranno disposizioni per lo sviluppo del settore apistico (esame C. 161​ Cattoi, C. 706​ Ciaburro e C. 967​ Caramiello – Rel. Ciaburro)

A seguire in XIII Commissione si discuterà delle seguenti risoluzioni:

5-00324 Caramiello: sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare

5-00528 Vaccari: in merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata

5-00686 La Salandra: in merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro

5-00963 Schullian: sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l’eradicazione della peste suina dal territorio nazionale (seguito discussione)

Infine, i deputati esamineranno il DL 61/2023 in materia di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e il Piano d’azione dell’UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (seguito esame COM(2023)102 final – Rel.Pierro).

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 13 giugno

I deputati della XIV Commissione discuteranno del DL 57/23 in materia di nisure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico e delle modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Mercoledì 14 giugno

I deputati della XIV Commissione parteciperanno all’audizione di rappresentanti di DELL Technologies nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE” ( JOIN(2022)49 final)

Giovedì 15 giugno

I deputati esamineranno le modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e le disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Infine, si terrà l’audizione, anche in videoconferenza, del Presidente, on. Maurizio Fugatti, e della Segretaria generale, dott.ssa Elisa Bertò, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale Euregio, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati