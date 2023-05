15-19 maggio 2023 i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 16 maggio

La I Commissione dovrà discutere del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Mercoledì 17 maggio

I deputati saranno impegnati nell’audizione di Elisabetta Catelani, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Pisa, di Silvia Sassi, professoressa di diritto pubblico comparato presso l’Università degli studi di Firenze, e di Nicola Lupo, professore di diritto delle assemblee elettive presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma

Successivamente parteciperanno all’audizione informale nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 304​ Conte, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, di Alessandro Sterpa, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università della Tuscia (in videoconferenza), e di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale presso l’Università di Pisa.

Si terranno le interrogazioni 5-00413 Bonafè: sull’aggressione avvenuta di fronte al liceo classico Michelangiolo di Firenze e 5- 00508 Bonafè: sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca.

Venerdì 19 maggio

I deputati esamineranno le disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

In I Commissione si terranno le comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 16 maggio

I parlamentari assisteranno alle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 246​ Marrocco, C. 293​ Cirielli, C. 316​ Orfini, C. 332​ Bof, , C. 566​ Bisa, C. 935​ Foti e 1022 D’Orso, recante “Modifiche all’articolo 633 del codice penale e all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione arbitraria di immobili”, di:

Ore 9: rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare e Confedilizia

Ore 9.30: rappresentanti dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime, dell’Unione Inqulini e di International Alliance of Inhabitants

Ore 10: Giuseppe Libutti, avvocato

Mercoledì 17 maggio

I deputati saranno impegnati a esaminare i seguenti atti:

Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica del COVID-19

Risoluzione 7-00098 Maschio: Iniziative volte all’istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia

Maschio: Iniziative volte all’istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano

Infine saranno impegnati nelle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 246​ Marrocco, C. 293​ Cirielli, C. 316​ Orfini, C. 332​ Bof, , C. 566​ Bisa, C. 935​ Foti e 1022 D’Orso, recanti “Modifiche all’articolo 633 del codice penale e all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di occupazione arbitraria di immobili”, di:

Ore 12: rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell’Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT)

Ore 12.45: Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi del Molise

Ore 13: Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM)

Ore 13.15: rappresentanti dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti (USIP), del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) e della Federazione Sindacale di Polizia (FSP)

Giovedì 18 maggio

In II Commissione si terranno le audizioni informali in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 399​ Rossello, C. 645​ Pittalis, C. 654​ Enrico Costa e C. 716​ Pella, recanti “Disposizioni in materia di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite”, di:

Ore 10: Carlo Morace, componente dell’Organismo congressuale forense (OCF) e Flavio Luigi Romito, membro dell’Ufficio di presidenza dell’associazione Movimento forense

Ore 10:45: Luigi Stortoni, professore emerito dell’Alma Mater Studiorum – Univesità di Bologna, Gian Luigi Gatta, professore di diritto penale all’Università degli Studi di Milano Statale, e Ivano Iai, avvocato

Ore 11:30: rappresentanti dell’ANCI

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Mercoledì 17 maggio

I deputati della III Commissione sono chiamati a esaminare le seguenti deliberazioni:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1)

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’indo-pacifico

I parlamentari sono chiamati a valutare l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

I deputati assisteranno, poi, a due audizioni.

Si inizierà l’Audizione informale dell’Amministratore Delegato di Eni S.p.A, Claudio Descalzi, nell’ambito della discussione della risoluzione n. 7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed

A seguire, sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale, ci sarà l’audizione di rappresentanti di SACE

La giornata si concluderà con interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Giovedì 18 maggio

I deputati ascolteranno le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 17 maggio

I deputati della IV Commissione dovranno valutare la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1) e la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023.

Giovedì 18 maggio

I deputati ascolteranno le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’ambito dell’esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Mercoledì 17 maggio

I deputati della V Commissione dovranno esaminare il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e le disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

I deputati sono chiamati anche a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 l’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

VI COMMISSIONE – FINANZE

Mercoledì 17 maggio

I deputati della IV Commissione dovranno esaminare il DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

In VI Commissione si terranno le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75​ Marattin e del disegno di legge C. 1038​ Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”

Giovedì 18 maggio

Giornata di audizioni in VI Commissione.

Si inizia con l’audizione informale del professor Beniamino Quintieri nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a Presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo (l.C.S.).

E si prosegue con le audizioni informali nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 75​ Marattin e del disegno di legge C. 1038​ Governo recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

ore 10: rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

ore 10.30: rappresentanti dell’Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME);

ore 11: rappresentanti della Banca d’Italia

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Mercoledì 17 maggio

I deputati parteciperanno all’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di Enzo Mazza, presidente e amministratore delegato della Federazione industria musicale italiana

Al termine valuteranno le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale, lo Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei e il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

I deputati parteciperanno all’interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dell’istruzione e del merito

Giovedì 18 maggio

In VII Commissione si terrà l’audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone recante “Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, di rappresentanti di:

CGIL-SLC – Sindacato lavoratori della comunicazione, in videoconferenza

FISTel-CISL – Federazione informazione – spettacolo e telecomunicazioni

UILCOM, in videoconferenza

FNC-UGL Comunicazioni

ASSOMUSICA

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 16 maggio

La VIII Commissione dovrà discutere del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Mercoledì 17 maggio

La VIII Commissione dovrà discutere del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio

I deputati saranno poi chiamati a partecipare alle audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di rappresentanti di:

ore 12: Confedilizia

ore 12.10: OICE

ore 12.20: Rete Professioni Tecniche

ore 12.30: FINCO

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 17 maggio

I deputati saranno poi chiamati a partecipare a due audizioni.

Si inizia con le audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703​ Rotelli), di rappresentanti di:

ore 10.45: Unione interporti riuniti (UIR)

ore 11.15: Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal)

E si prosegue con l’audizione di rappresentanti della Fondazione Luigi Guccione onlus e della Fondazione Michele Scarponi onlus, nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità

In XI Commissione di discuterà:

il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti,

dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby prince»,

del DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche,

della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Infine, alle 15.00 ci sarà l’interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy

Giovedì 18 maggio

I deputati assisteranno a due audizioni.

Alle 11.30 parteciperanno alle audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703​ Rotelli), di rappresentanti di:

ore 11.30: Associazione dei porti italiani (Assoporti)

ore 11.40: Assarmatori, Confederazione italiana armatori (Confitarma) e Unione nazionale imprese portuali (Uniport)

ore 12: Legambiente (in videoconferenza)

Alle 12.10 si terranno le Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526​ Berruto, C. 718​ Santillo e C. 892​ Iaria), di rappresentanti di:

ore 12.10: Associazione italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti (AIIT)

ore 12.20: Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS)

ore 12.30: Andrea Colombo, esperto legale di mobilità sostenibile e sicurezza stradale della Fondazione Innovazione Urbana, Matteo Dondè, esperto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale in ambito urbano, Claudio Magliulo, responsabile italiano della campagna europea Clean Cities Campaign

Infine, alle 13.00 i parlamentari discuteranno del DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Lunedì 15 maggio

I parlamentari assisteranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame dello schema del decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica (Atto n. 44)

Ore 15: Audizione di rappresentanti di Acquirente unico Spa

Ore 15.20: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Utilitalia

Ore 15.40: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Italiana di Grossisti di energia e trader (AIGET)

Ore 16: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Energia libera

Ore 16.20: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 16.40: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

Martedì 16 maggio

I deputati discuteranno dello schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica

Mercoledì 17 maggio

Giornata piena per i deputati della X Commissione.

Si inizia con l’esame dello schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 e dello schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell’energia elettrica.

Si prosegue con l’indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi: esame del documento conclusivo, e con l’esame della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, del DL 44/23 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e delle modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

I deputati assisteranno all’audizione informale in videoconferenza di rappresentanti di Aldigas nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

Infine, la giornata si conclude con l’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Giovedì 18 maggio

I deputati assisteranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ( COM(2022) 677 final e relativi allegati) di rappresentanti di:

Ore 9.30: Novamont Spa

Ore 9.40: Utilitalia

Ore 9.50: Federdistribuzione

Ore 10: Confindustria

Ore 10.10: Fridays for future, Marevivo, Plasticfree Italia, Zero waste Europe

Ore 10.40: Associazione italiana distribuzione automatica (CONFIDA)

Ore 10.50: Unionplast

Ore 11: Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (CiAl), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe)

Ore 11.50: Giflex

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 16 maggio

La XI Commissione dovrà discutere del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Mercoledì 17 maggio

La giornata inizia con l’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Prosegue con le Audizioni informali, nell’ambito nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di rappresentanti di:

ore 11.00: Confagricoltura, Copagri e Coldiretti

ore 11.30: Alleanza delle cooperative italiane e UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane)

A seguire ci saranno le interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Infine, i deputati incontreranno una delegazione della Commissione Lavoro e Protezione sociale della Camera dei Deputati della Romania

Giovedì 18 maggio

I deputati parteciperanno all’audizione informale, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00083 Mollicone recante “Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”, di rappresentanti di:

CGIL-SLC – Sindacato lavoratori della comunicazione, in videoconferenza

FISTel-CISL – Federazione informazione – spettacolo e telecomunicazioni

UILCOM, in videoconferenza

FNC-UGL Comunicazioni

ASSOMUSICA

Venerdì 19 maggio

I deputati parteciperanno alle audizioni informali, nell’ambito nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di rappresentanti di:

ore 13.30: ASSO Confederazione datoriale, CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l’industria e il terziario);

ore 14.00: Assindatcolf, Federmep e Confindustria Moda

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 16 maggio

I parlamentari valuteranno l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2

Mercoledì 17 maggio

I deputati esamineranno il DL 34/2023 in materia di misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Venerdì 19 maggio

La XII Commissione è chiamata a discutere delle disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica e l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Mercoledì 17 maggio

I deputati sono chiamati a discutere del conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura.

A seguire i deputati esamineranno le disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il DL 44/2023 su disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Infine, i deputati parteciperanno all’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 170​ Cattoi, C. 565​ Nevi, C. 616​ Simiani e C. 754​ Caretta, recanti “Disposizioni per la castanicoltura”.

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 maggio

I deputati valuteranno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

Giovedì 18 maggio

I deputati esamineranno la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio

La XIV Commissione parteciperà all’audizione di rappresentanti di Akamai Italia, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE” ( JOIN(2022)49 final)