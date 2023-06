19-22 giugno 2023 i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 20 giugno

I senatori della I commissione esamineranno i seguenti provvedimenti:

ddl170, ddl 292, ddl 312, ddl 390 e ddl 392 (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre)

ddl337 (Riconoscimento dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica)

ddl116 (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute )

ddl405 (istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo)

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

ddl207, ddl 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’articolo 49 della Costituzione)

ddl615, ddl 62 e ddl 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl78 (detenzione armi da fuoco e rilascio porto d’armi)

ddl346 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell’amianto)

ddl370 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico Forze di polizia)

ddl610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti)

ddl713 e ddl 717 (Istituzione circoscrizioni Sicilia e Sardegna per il Parlamento europeo)

ddl552 (Commissione verifica statuti partiti politici)

ddl356 e ddl 422 (Indennità di funzione e valorizzazione dei sindaci)

ddl622 e ddl 501 (Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Lunedì 19 maggio

I senatori della II Commissione parteciperanno alle audizioni sul disegno di legge n. 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Martedì 20 maggio

La giornata inizia con l’esame del seguito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri

A seguire, in sede referente, i senatori esamineranno i ddl 693, 364 e 645 (Danneggiamento beni culturali e artistici), il ddl 154 (Elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura), il ddl 404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci), il ddl 188, ddl 298, ddl 360, ddl 477, ddl 652 e ddl 659 (Geografia giudiziaria), e il ddl 81, 95, 466, 573 e 616 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria).

In sede consultiva i senatori saranno impegnati nell’esame dei ddl 615 (Attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario) e ddl 651 (Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici).

A seguire esamineranno l’atto del governo AG 45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online).

Infine in sede redigente valuteranno il ddl 661 (Modifiche al codice penale in materia di tortura), il ddl 349 (Norme in materia di delinquenza minorile), ddl 621, e ddl 627 (Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 20 giugno

I senatori discuteranno della ratifica Accordo Italia-Armenia assistenza giudiziaria in materia penale (ddl 676), dell’adesione dell’Italia al Protocollo Convenzione trasporto internazionale merci su strada (CMR) (ddl 715) e dell’AG 48 (Contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma – anno 2023). Inoltre valuteranno il Documento XXV n. 1, (Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, adottata il 1° maggio 2023) e sul Documento XXVI n. 1 (Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023).

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 20 giugno

Sono numerosi gli atti che i senatori della IV Commissione sono chiamati esaminare e dibattere.

Si inizia con l’esame dei ddl 755 (d-l n. 69/2023 – Salva-infrazioni), ddl 227 (Potenziamento della medicina territoriale), ddl 404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci), ddl 615 (Attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), ddl 651 (Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici), ddl 674 (Competitività dei capitali), ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese).

Infine, i senatori saranno chiamati a passare al vaglio i progetti di atti legislativi dell’unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 20 giugno

I senatori della IV Commissione hanno una giornata ricca di impegni.

Si incomincia con l’esame dell’AG 49 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40).

A seguire, in sede consultiva, si passerà all’esame del testo e degli emendamenti dei seguenti atti:

ddl685-A (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490 e ddl 556 (Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

ddl571 (Revisione del sistema degli incentivi alle imprese)

ddl383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2)

ddl552 (Commissione verifica statuti partiti politici)

ddl610 (legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl615 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma e della Costituzione)

ddl684 (Ratifica Accordo Italia-Costa Rica cooperazione culturale e scientifica e tecnologica)

ddl279 e ddl 503 (Sostegno alle associazioni musicali amatoriali)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 20 giugno

Nella VI Commissione i senatori sono impegnati nell’audizione di rappresentanti di CONSOB, MEF e ANIA sul disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Mercoledì 21 giugno

I senatori esamineranno i dddl 500 (Disposizioni in materia di demanio marittimo al comune di Praia a Mare), e i ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

Giovedì 22 giugno

In VI Commissione si terranno le audizioni di rappresentanti di FeBAF, BCC Federcasse, Borsa Italiana, Assofin e AIDEA sul disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali)

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 20 giugno

La giornata dei senatori della VII Commissione inizia con l’esame dell’AG 49 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40)

A seguire, in sede referente, si terrà l’esame del ddl 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù) mentre in sede consultiva si discuterà dei ddl 693 (Danneggiamento beni culturali e artistici) e del ddl 674 (Competitività dei capitali).

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Martedì 20 giugno

I senatori sono impegnati nell’esame del ddl 755 (d-l n. 69/2023 – Salva-infrazioni)

A seguire, in sede redigente, la VIII Commissione esaminerà i ddl 621 e ddl 627 (Prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica).

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 20 giugno

La giornata della IX Commissione inizia con l’esame del ddl 674 (Competitività dei capitali), del ddl 615 (Attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario), ddl 755 (D-l 69/2023 – Salva-infrazioni), ddl 17 (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio) e prosegue, in sede referente, con l’esame del ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese).

Mercoledì 21 giugno

I senatori della IX Commissione parteciperanno alle audizioni informali ddl 651 (alimenti e mangimi sintetici): NAS, EFSA, Federbio, ASSICA, ASSALZOO, Legambiente, Copagri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Giovedì 22 giugno

I senatori discuteranno del ddl 651 (Alimenti e mangimi sintetici).

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 20 giugno

I senatori discuteranno dell’AG 49 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38 e 39 e 40)

Mercoledì 21 giugno

I senatori della X Commissione parteciperanno alle audizioni informali ddl 651 (alimenti e mangimi sintetici): NAS, EFSA, Federbio, ASSICA, ASSALZOO, Legambiente, Copagri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A seguire discuteranno dei ddl 755 (d-l n. 69/2023 – Salva-infrazioni) e ddl 349 (Norme in materia di delinquenza minorile).

Giovedì 22 giugno

I senatori discuteranno del ddl 651 (Alimenti e mangimi sintetici).