19-23 dicembre 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle Commissioni della Camera: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Interrogazioni a risposta immediata su questioni inerenti al Ministero della difesa, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 20 dicembre

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (esame C. 698 Governo – Rel. Bergamini) (Non sono previste votazioni)Mercoledì 14 dicembre

Esame:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – Rel. Urzì) (Sono previste votazioni)

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (esame C. 674 Governo – Rel. Kelany) (Sono previste votazioni)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 20 dicembre

Esame DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (seguito esame C. 705Governo, approvato dal Senato – Rel. Bisa) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 21 dicembre

Esame:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (esame Atto n. 10 – Rel. per la II Commissione: Buonguerrieri; Rel. per la XI Commissione: Nisini) (Non sono previste votazioni)

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (seguito esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – Rel. Bisa) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE (esame Atto n. 14 – Rel. per la II Commissione: Calderone, Rel. per la X Commissione: Pietrella) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 22 dicembre

Esame DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (seguito esame C. 705Governo, approvato dal Senato – Rel. Bisa) (Sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 20 dicembre

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (esame, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del Regolamento, C. 585 Formentini e altri – Rel. Loperfido)

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (esame C. 626 Formentini e altri – Rel. Formentini)

Mercoledì 21 dicembre

Risoluzioni (Aula III Commissione)

7-00001 Orsini: sulla situazione dei diritti umani in Iran

7-00004 Onori: sulla situazione dei diritti umani in Iran

7-00006 Quartapelle Procopio: sulla situazione dei diritti umani in Iran

7-00017Formentini: sulla situazione dei diritti umani in Iran

Giovedì 22 dicembre

Risoluzione 7-00015 Amendola: sui raid contro le regioni curde della Siria e del nord dell’Iraq e sulla situazione politica in Turchia

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 21 dicembre

Interrogazioni a risposta immediata su questioni inerenti al Ministero della difesa

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 20 dicembre

Esame:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – Rel. Testa) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (esame Atto n. 8 – Rel. De Palma) (Non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (esame Atto n. 13 – Rel. Maullu) (Non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (esame Atto n. 16 – Rel. Congedo) (Non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (esame Atto n. 17 – Rel. Centemero) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 21 dicembre

Esame:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (seguito esame Atto n. 13 – Rel. Maullu) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (seguito esame Atto n. 16 – Rel. Congedo) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (seguito esame Atto n. 17 – Rel. Centemero) (Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 20 dicembre

Alla II Commissione: DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – Rel. Roscani)

Mercoledì 21 dicembre

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE

Giovedì 22 dicembre

Audizione della responsabile dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione e del merito, Simona Montesarchio, sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di interesse della Commissione

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 20 dicembre

Esame DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674 Governo – Rel. Zinzi) (non sono previste votazioni)

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza

Al termine

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (esame Atto n. 7 – Rel. Semenzato) (non sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Mercoledì 21 dicembre

Seguito dell’audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (seguito esame Atto n. 7 – Rel. Semenzato) (sono previste votazioni)Mercoledì 14 dicembre

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Mercoledì 21 dicembre

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (esame COM(2022) 457 final – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio, Rel. per la IX Commissione: Caroppo) (non sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (esame Atto n. 12 – Rel. per la IX Commissione: Dara, Rel. per la XI Commissione: Tenerini) (non sono previste votazioni)

Comunicazioni del presidente sulla programmazione dei lavori della Commissione

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 20 dicembre

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (esame Atto n.9 – Rel. Di Mattina) non sono previste votazioni

Mercoledì 21 dicembre

Seguito audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi sono previste votazioni

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE) (esame atto n. 14 _ Rel. per la II Commissione Calderone; Rel. per la X Commissione: Pietrella) non sono previste votazioni

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 20 dicembre

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero

Mercoledì 21 dicembre

Alla VIII Commissione: DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (seguito esame C. 674Governo – Rel. Tassinari)

Esame:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (esame Atto n. 10 – Rel. per la II: Buonguerrieri; Rel. per la XI: Nisini)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (esame Atto n. 12 – Rel. per la IX: Dara; Rel. per la XI: Tenerini)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 20 dicembre

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito esame Atto n. 4 – rel. Ciocchetti) (Sono previste votazioni)

Esame DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – rel. Colosimo) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 21 dicembre

Esame DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (seguito esame C. 705 Governo, approvato dal Senato – rel. Colosimo) (Sono previste votazioni)

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 20 dicembre

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione piscicoltori italiani (API) sulle problematiche del settore dell’acquacoltura

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 dicembre

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulle relative linee programmatiche

Esame:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final)

Audizione del segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell’UE per un’Europa dei risultati ( COM(2022)518 final)