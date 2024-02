19-23 febbraio 2024: i principali lavori delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato: ddl 982 (Ratifica Protocollo gestione integrata zone costiere Mediterraneo), ddl 1014 (D-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026), audizioni in videoconferenza sul disegno di legge n. 1014 (D-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026, ddl 986 (D-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 20 febbraio

I senatori della I Commissione iniziano la settimana con l’esame del ddl 935 e ddl 830 (Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri)

A seguire si passerà all’esame del ddl 787, ddl 211, ddl 258, ddl 302, ddl 354 e ddl 799 (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza) e del ddl 997 (dl n. 7/2024 – Consultazioni elettorali anno 2024)

Mercoledì 21 febbraio

In I Commissione i senatori proseguiranno con l’analisi del ddl 935 e ddl 830 (Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), del ddl 787, ddl 211, ddl 258, ddl 302, ddl 354 e del ddl 997 (dl n. 7/2024 – Consultazioni elettorali anno 2024)

Giovedì 22 febbraio

In I Commissione i senatori proseguiranno con l’analisi del ddl 935 e ddl 830 (Modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), del ddl 787, ddl 211, ddl 258, ddl 302, ddl 354 e del ddl 997 (dl n. 7/2024 – Consultazioni elettorali anno 2024)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 20 febbraio

In II Commissione i senatori esamineranno il ddl 866 (Bullismo e cyberbullismo), il ddl 788 (Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative), il ddl 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare).

A seguire i senatori passeranno al seguito dell’esame del ddl 806 e 690 (Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici), del ddl 154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura), dell’AG 107 (Riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e amministrativi e contabili) e dell’AG 110 (Disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura).

Infine, i senatori parteciperanno all’audizioni sui disegni di legge n. 806 e 690 (Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici)

Giovedì 22 febbraio

In II Commissione si terranno le audizioni sui disegni di legge n. 2, 21, 131 e 918 (Norme in materia di attribuzione del cognome ai figli).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 20 febbraio

I senatori discuteranno dei seguenti atti del Governo:

AG114 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023)

AG115 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023)

AG117 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2023)

AG118 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2023)

AG119 (Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2023)

Mercoledì 21 febbraio

In III Commissione si terrà l’audizione di sindacati del personale civile del Ministero della difesa.

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 febbraio

I senatori discuteranno dei seguenti provvedimenti:

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl475 (Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità)

ddl 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d’arte)

ddl982 (Ratifica Protocollo gestione integrata zone costiere Mediterraneo)

ddl997 (d-l n. 7/2024 Consultazioni elettorali anno 2024)

ddl29, ddl 761, ddl 863, ddl 903 e ddl 911 (Rigenerazione urbana)

ddl81, ddl 466 e ddl 573 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria)

ddl227 e ddl 726 (Medicina territoriale)

AG109 (Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato)

ddl986 (D-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

Infine, passeranno all’esame dei seguenti atti dell’Unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 20 febbraio

Sono numerosi gli atti in discussione in V Commissione:

ddl 17-B(Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)

ddl982 (Ratifica Protocollo gestione integrata zone costiere Mediterraneo)

ddl1014 (Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 e recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

ddl1005 (d-l 212/2023 – agevolazioni fiscali in edilizia)

ddl484 (Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

ddl866-A (Bullismo e cyberbullismo)

ddl674-B (Competitività dei capitali)

ddl567 (Spese di giustizia per recupero dei crediti professionali)

ddl673 (Ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo)

ddl787 (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza)

AG116 (Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi e a partire da quelli a distanza)

AG121 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane)

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 20 febbraio

In VI Commissione si discuterà della risoluzione 7-00007 – Sulla necessità di una revisione generale dell’imposta di soggiorno, dell’atto di indirizzo Atto n. 336 (Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, la gestione tributaria, le grandezze finanziarie e l’attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2)), del ddl 674-B (Competitività dei capitali) e dell’AG 116 (Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi e a partire da quelli a distanza).

A seguire si terranno le audizioni del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria e del Direttore dell’Agenzia del Demanio sull’affare assegnato relativo all’atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, la gestione tributaria, le grandezze finanziarie e l’attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (Doc. CII, n. 2) (Atto n. 336).

Mercoledì 21 febbraio

Alle 9.30 i senatori passeranno in esame il ddl 816 (Agevolazioni fiscali start-up)l

VII COMMISSIONE (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Martedì 20 febbraio

In VII Commissione i senatori parteciperanno alle audizioni su ddl n. 568 (Promozione e tutela della danza) di:

Letizia Cirri, esperta e alle audizioni sul ddl n. 875 (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale) di: Marta Lollis, presidente della Pro Loco Fogliano Redipuglia, e del Generale Diego Paulet, esperti.

A seguire i senatori passeranno all’esame del ddl 1014 (D-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026), dell’AG AG 109 (Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato), del dl 924-bis (Valutazione del comportamento degli studenti) e del ddl 788 (Disposizioni in materia di professioni pedagogiche ed educative).

Mercoledì 21 febbraio

I deputati discuteranno del ddl 915, ddl 916, ddl 942 e ddl 980 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e del ddl 1002 (Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria)

Giovedì 22 febbraio

I senatori proseguiranno nell’esame del ddl 915, ddl 916, ddl 942 e ddl 980 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia)

VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

Martedì 20 febbraio

In VIII si terranno le audizioni in videoconferenza sul disegno di legge n. 1014 (D-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026:

Legambiente

Italia Nostra

Mountain Wilderness Italia

Comitato Civico Cortina

Sindaco di Lecco

Sindaco di Bergamo

Trenord

ANAS

Regione Veneto

Regione Lombardia

A seguire si discuterà dei seguenti atti del Governo: AG 106 (Schema decreto legislativo impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi), AG 108 (Correttivo Codice delle comunicazioni elettroniche) e AG 109 (Correttivo testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato).

A seguire passeranno al ddl 249 e 572 (Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto) e al ddl 1014 (D-l 10/2024 – Infrastrutture Milano Cortina 2026).

Infine, i senatori saranno impegnati nella proposta di indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare

Giovedì 22 febbraio

In VIII Commissione si terrà il seguito dell’indagine conoscitiva sull’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizioni di rappresentanti di IBM, Microsoft e Google

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 20 febbraio

I senatori parteciperanno discuteranno della proposta di indagine conoscitiva sullo stato dell’automotive in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita

A seguire passeranno al ddl 986 (D-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

Mercoledì 21 febbraio

I senatori discuteranno del ddl 986 (D-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) e del ddl 17-B (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)

Giovedì 22 febbraio

In IX Commissione prosegue l’esame del ddl 986 (D-l 4/2024 – Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 20 febbraio

In X Commissione i senatori discuteranno del ddl 866 (Bullismo e cyberbullismo)

Successivamente si terrà il seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: seguito dell’audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute

