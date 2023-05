2-5 maggio 2023 i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 2 maggio

I senatori della I commissione sono chiamati ad analizzare il ddl 116 che modifica l’articolo 117 della Costituzione e concernenti l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute e il ddl 13-B che modifica l’’articolo 33 della Costituzione e in materia di attività sportiva.

In sede redigente vi sarà la discussione su:

ddl 501 per l’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi;

ddl 314 Compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti,

ddl 622 per l’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori

Mercoledì 3 maggio

I senatori valuteranno i ddl 615 e ddl 273 sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario.

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 2 maggio

I senatori esamineranno il decreto siccità (ddl 660), il ddl 364 sul danneggiamento beni culturali e artistici, i ddl 188, ddl 360, ddl 477 sulla Geografia giudiziaria, e i ddl 81, ddl 95, ddl 466, ddl 573 e ddl 616 sulla diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria.

Giovedì 4 maggio

La Commissione discuterà dell’interrogazione n. 3-00372 del senatore Rapani sulla riforma della geografia giudiziaria, con particolare riferimento al tribunale di Castrovillari (Cosenza).

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Mercoledì 3 maggio

La Commissione Affari Esteri del Senato discuterà delle seguenti interrogazioni:

3-00196 dei senatori Menia e Marcheschi sui requisiti per ottenere i visti di studio della lingua italiana per stranieri, in Italia e all’estero

3-00267 dei senatori Giacobbe, La Marca e Alfieri sull’utilizzo dello SPID da parte degli italiani residenti all’estero

3-00285 del senatore Maffoni sui ritardi nella concessione della licenza per l’esportazione di caviale

I senatori, inoltre, valuteranno il ddl 639 in merito alla Ratifica Accordo Italia-Croazia delimitazione zone economiche già approvato dalla Camera dei deputati.

Giovedì 4 maggio

I senatori incontreranno i Presidenti delle Commissioni affari esteri dei Parlamenti di Lituania, Polonia e Ucraina (Triangolo di Lublino)

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 2 maggio

La Commissione Politiche dell’Unione Europea esaminerà il ddl 639 sulla ratifica dell’accordo Italia-Croazia delimitazione zone economiche, e il ddl 641 sulla ratifica dell’Accordo Italia-Moldova sicurezza sociale.

I senatori proseguiranno ad esaminare il ddl 660 (d-l 39/2023 – siccità, il ddl 571 e ddl 607 sulla revisione del sistema di incentivi alle imprese e, infine, l’AG 38 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La Commissione è chiamata a discutere l’AG 38 sulla Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

I senatori dovranno valutare i contenuti di una serie di atti legislativi dell’UE:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 2 maggio

La Commissione Programmazione economica, bilancio esaminerà ddl 411-A su modifiche al codice della proprietà industriale, il ddl 536, 366 e 375-A per l’istituzione di una ommissione inchiesta rifiuti e il ddl 602 (Convenzione marchiatura metalli preziosi.

I senatori valuteranno anche i ddl 639 sulla ratifica dell’accordo Italia-Croazia delimitazione zone economiche, il ddl 640 sulla ratifica del rinnovo dell’accordo Italia-Libano cooperazione difesa e i ddl 344 e ddl 538 sulla ratifica dell’emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale.

Saranno discussi anche i ddl 17 (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio), il ddl 226 (Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria), il ddl 314 (compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti) e il ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2).

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 2 maggio

In Commissione finanze e tesoro ci saranno le audizioni del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, Maurizio Leo, sulle tematiche relative alla riforma fiscale, e , ell’ambito della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), della dottoressa Gabriella Alemanno e del dottor Federico Cornelli.

Mercoledì 3 maggio

I senatori della commissione Finanze e Tesoro discuteranno la proposta di nomina della dottoressa Gabriella Alemanno (Nomina sottoposta a parere parlamentare n. 7) e del dottor Federico Cornelli (Nomina sottoposta a parere parlamentare n. 8) a componenti della CONSOB.

Inoltre esamineranno il progetto di atto legislativo dell’Unione europea (Atto dell’Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo) sui bonifici istantanei in euro.

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 2 maggio

In commissione sono attese le seguenti audizioni:

audizione informale di Alleanza Cooperative Italiane (ACI) sul ddl236 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

audizioni sull’Affare Assegnato n.66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali): rappresentanti della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), della Fondazione orchestra di Padova e del Veneto, della Fondazione I pomeriggi musicali (in videoconferenza) e della Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

audizioni sui ddl nn.155–158–288–421 (Insegnamento dell’educazione finanziaria nelle scuole): dott. Roberto Sommella e Dott. Ghisolfi (in videoconferenza)

I senatori discuteranno, inoltre, del ddl n. 170 e connessi sulla Giornata Unità nazionale, del ddl n. 364 sul danneggiamento beni culturali e artistici e del ddl n. 413 sulla roduzione e vendita del pane.

Mercoledì 3 maggio

I senatori esamineranno i ddl 621 e ddl 627 sulla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica, i ddl 317, ddl 533 e ddl 548 in merito a iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe, il ddl 551 sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e, infine, il ddl 403 sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù.

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Martedì 2 maggio

Giornata di audizioni per la VIII Commissione del Senato.

Mercoledì 3 maggio

I senatori esamineranno l’AG 38 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

Giovedì 4 maggio

Ancora due audizioni per i senatori della Commissione ambiente, sempre nell’ambito dell’esame del decreto siccità (ddl 660).

Alle 9.30 saranno ascoltati:

Utilitalia

Dipartimento della Protezione civile

Autorità di bacino distrettuali

Struttura tecnica di missione MIT

CNR -Consiglio Nazionale delle Ricerche

ARERA

ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori

Alle 14.15, invece, sarà il turno di:

ANCE -Associazione nazionale costruttori edili

Elettricità futura

Federidroelettrica

Assoidroelettrica

Cibo per la mente

Alleanza delle Cooperative

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 2 maggio

Giornata di audizioni, nell’ambito dell’esame del decreto siccità (ddl 660), per i senatori della IX Commissione del Senato.

I senatori dovranno, inoltre, discutere dei seguenti atti:

Piano strategico di sviluppo del turismo per il periodo 2023-2027 (AG 39)

ddl 643 (Organismi prodotti con tecniche di editing genomico)

ddl 17 (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)

ddl 316 (Contrasto del bracconaggio ittico)

ddl 488 (Organismi prodotti con tecniche di editing genomico)

ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

Mercoledì 3 maggio

Nell’ambito del Piano strategico di sviluppo del turismo 2023-2027 (Aatto del Governo n. 39) saranno ascoltati in audizione:

Federturismo-Confindustria (ASTOI-Confindustria viaggi, Confindustria Alberghi, Federterme)

Assoturismo-Confesercenti (Assohotel, Federagit, Fiepet)

Giovedì 4 maggio

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 2 maggio

I senatori della X Commissione assisteranno all’audizione informale di Alleanza Cooperative Italiane (ACI) sul ddl 236 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

Inoltre esamineranno i seguenti atti:

ddl 571–607sulla revisione del sistema di incentivi alle imprese;

ddl660 sul contrasto alla siccità;

ddl488 sugli organismi prodotti con tecniche di editing genomico;

ddl641 sulla ratifica dell’accordo Italia-Moldova sicurezza sociale;

ddl28 per il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

ddl621–627 sulla prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica;

ddl383 sulRistoro medici lesi da SARS-CoV-2.

Mercoledì 3 maggio

I senatori parteciparanno all’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute e all’audizione di rappresentanti di ANIA

Giovedì 6 maggio

Indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR e audizione di rappresentanti dell’Agenas