2-7 agosto 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle Commissioni della Camera nella prima settimana di agosto

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 2 agosto

Esame:

DL 68/2022: Dispozioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Esame emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato – Rel. Baldino)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 (Esame emendamenti C. 3676-A Governo – Rel. Ceccanti)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 2 agosto

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato «Ballistic Missile Defence (BMD)», relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia Ballistic Missile, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale (esame Atto n. 400 – Rel. De Menech)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato «Nuovo elicottero multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) per l’Arma dei carabinieri», relativo all’ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell’Arma dei carabinieri tramite l’acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera Light Utility Helicopter (LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell’attuale flotta legacy in servizio (esame Atto n. 402 – Rel. Aresta)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato «C4 ISTAR – PIANO CAGI», relativo all’acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) e all’ammodernamento delle capacità Tactical Data Link (TDL) di Forza armata (esame Atto n. 403 – Rel. Occhionero)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato , relativo all’acquisizione, per l’Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (esame Atto n. 404 – Rel. Maria Tripodi)

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari: seguito esame del documento conclusivo (Sono previste votazioni)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, relativo all’ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative denominato SICRAL3 (seguito esame Atto n. 398 – Rel. Rizzo) (Sono previste votazioni)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2022, denominato «MQ-9A – Completamento payload – Acquisizione capacità di ingaggio», relativo al sistema MQ-9A Predator B (esame Atto n. 401 – Rel. Ferrari)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 2 agosto

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (esame C. 3702 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ubaldo Pagano)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022 (esame emendamenti C. 3687 Governo, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ubaldo Pagano)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall’altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 (esame emendamenti C. 3325 Governo, approvato dal Senato, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Ubaldo Pagano)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (esame C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ed emendamenti, subordinatamente

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 (C. 3675 Governo – Rel. Pettarin)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 (C. 3676-A Governo – Rel. Del Barba)

Mercoledì 3 agosto

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2022, relativo all’ammodernamento e rinnovamento di un sistema satellitare per le telecomunicazioni governative denominato SICRAL3 (esame Atto 398 – Rel. Pettarin)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato «Ballistic Missile Defence (BMD)», relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia Ballistic Missile, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale (esame Atto 400 – Rel. Pella)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2022, denominato «MQ-9A – Completamento payload – Acquisizione capacità di ingaggio», relativo al sistema MQ-9A Predator B (esame Atto 401 – Rel. Navarra)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato «Nuovo elicottero multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) per l’Arma dei carabinieri», relativo all’ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell’Arma dei carabinieri tramite l’acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera Light Utility Helicopter (LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell’attuale flotta legacy in servizio (esame Atto 402 – Rel. Del Barba)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato «C4 ISTAR – PIANO CAGI», relativo all’acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) e all’ammodernamento delle capacità Tactical Data Link (TDL) di Forza armata (esame Atto 403 – Rel. Adelizzi)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato , relativo all’acquisizione, per l’Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (esame Atto 404 Rel. Vanessa Cattoi

Alla VII Commissione: Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo di ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (esame Atto 399 – Rel. Gallo)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 2 agosto

Indagine conoscitiva:

Sui gruppi sportivi militari: seguito esame del documento conclusivo

In materia di innovazione didattica, anche legata all’uso di nuove tecnologie: esame del documento conclusivo

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 2 agosto

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (esame emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la VIII Commissione: Morassut; Rel. per la IX Commissione: Marino)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 2 agosto

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (esame emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato – Rel. per l’VIII Commissione: Morassut; Rel. per la IX Commissione: Marino)

X COMMISSIONE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Mercoledì 3 agosto

Proposta di nomina dell’ingegnere Gilberto Dialuce a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (esame nomina n. 113 – Rel. Binelli) Sono previste votazioni

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 2 agosto

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (esame C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato – rel. Galizia).