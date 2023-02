20-24 febbraio 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I principali lavori delle Commissioni della Camera: schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Lunedì 20 febbraio

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (seguito esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la I Commissione: Urzì; Rel. per la V Commissione: Pella) (Non sono previste votazioni)

Martedì 21 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (esame DOC XXII, n. 7 Rizzetto – Rel. Michelotti) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (seguito esame C. 665 Francesco Silvestri e C. 880 Morassut – Rel. Kelàny) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 22 febbraio

Audizione informale, in videoconferenza, di Massimo Cavino, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università del Piemonte orientale, di Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, di Francesco Dal Canto, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Pisa, di Gianmario Demuro, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Cagliari, e di Massimo Luciani, già professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università La Sapienza di Roma, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistraturaesame DOC XXII n. 11 Battilocchio – Rel. Pagano) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 23 febbraio

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (esame C. 103 Serracchiani – Rel. Bordonali) (Sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (seguito esame DOC XXII n. 11 Battilocchio e DOC XII n. 14 Zaratti – Rel. Pagano) (Sono previste votazioni)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 21 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (seguito esame DOC XXII, n. 7 Rizzetto – Rel. per la II Commissione: Varchi, Rel. per la VI Commissione: Cavandoli) (Sono previste votazioni)

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”, di:

ore 14.30: Antonio Maria La Scala, presidente dell’Associazione Gens Nova e Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime

ore 15: Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica pressi il Tribunale di Foggia

ore 15.20: Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo

ore 15.40: Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia

ore 16: Piercamillo Davigo, già Presidente della II Sezione Penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del CSM

ore 16.20: Gianluigi Gatta, Professore Ordinario di Diritto penale Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” presso l’Università degli Studi di Milano

ore 16.40: Luca Masini, Procuratore della Repubblica di Modena

ore 17: Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”, di rappresentanti di Sindacato autonomo di polizia (SAP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP), Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP-CGIL), UIL Polizia, Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP), Unione sindacale italiana poliziotti (USIP) e Federazione sindacale di polizia (FSP)

Giovedì 23 febbraio

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939. relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea “EPPO” (seguito esame Atto n. 22 – Rel. Bellomo) (Sono previste votazioni)

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (seguito esame C. 536 Dori – Rel. per la II Commissione: Dondi e Dori; Rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) (Non sono previste votazioni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Lunedì 20 febbraio

DL 198/22: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Billi) Sono previste votazioni

Risoluzione 7-00049 Tremonti: sul riconoscimento dell’Holodomor come genocidio (discussione) Sono previste votazioni

Martedì 21 febbraio

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l’anno 2023, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (esame Atto n. 23 – Rel Battilocchio) Non sono previste votazioni

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (esame C. 849 Formentini – Rel. Formentini) Non sono previste votazioni

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022 (seguito esame C. 770 Governo – Rel. Formentini)

Giovedì 23 febbraio

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l’anno 2023, delle priorità tematiche per l’attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (seguito esame Atto n. 23 – Rel Battilocchio) Sono previste votazioni

Interrogazioni:

5-00308 Marrocco: sulla tutela dei minori e delle donne in Pakistan

5-00385 Quartapelle Procopio: sui rapporti tra Italia ed Etiopia, con particolare relazione alla questione del Tigray

5-00352 Quartapelle Procopio: sulle trattative relative alla terza sede del Tribunale unificato dei brevetti

IV COMMISSIONE – DIFESA

Lunedì 20 febbraio

Alle Commissioni I e V: DL 198/2022 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (esame C. 888Governo, approvato dal Senato – Rel. Bicchielli) (Sono previste votazioni)

Martedì 21 febbraio

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C. A. Pietro Serino

Giovedì 23 febbraio

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Enrico Credendino

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Lunedì 20 febbraio

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (seguito esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. per la I Commissione: Urzì; Rel. per la V Commissione: Pella)

Martedì 21 febbraio

Alle Commissioni II e VI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (esame nuovo testo Doc. XXII, n. 7 – Rel. D’Attis)

Alla II Commissione: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939. relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (esame Atto n. 22– Rel. Lucaselli)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 21 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (seguito esame Doc. XXII, n. 7 Rizzetto – Rel. per la II Commissione: Varchi; Rel. per la VI Commissione: Cavandoli) (Sono previste votazioni)

Mercoledì 22 febbraio

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, sulle tematiche relative all’operatività del Corpo

Giovedì 23 febbraio

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (esame C. 889 Governo – Rel. De Bertoldi) (Non sono previste votazioni)

Audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Ore 14: Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane;

Ore 14.30: Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato e Casartigiani.

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Lunedì 20 febbraio

Alle Commissioni I e V: DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (seguito esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Amorese)

Alle Commissioni I e V: DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (seguito esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Amorese)

Martedì 21 febbraio

Interrogazioni:

5-00089 D’Alfonso: iniziative per garantire ai comuni l’assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici

5-00268 Cherchi: applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado

5-00289 Giagoni: iniziative per garantire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola

5-00297 Zaratti: misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)

Audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (esame COM(2022) 457 final

Mercoledì 22 febbraio

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana lavoratori-CONFIL nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 373 Barzotti e C. 630 Rizzetto, recanti introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie

Audizione del direttore relazioni istituzionali Italia di Mediaset, Stefano Selli, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (esame COM(2022) 457 final)

Giovedì 23 febbraio

Audizione della Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Lunedì 20 febbraio

Alla I e alla V Commissione: D.L. 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Benvenuti Gostoli) (non sono previste votazioni)

Alla I e alla V Commissione: D.L. 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (seguito esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Benvenuti Gostoli) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel: Rotelli e Mazzetti) (non sono previste votazioni)

Martedì 21 febbraio

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (seguito esame Atto n. 19 – Rel: Rotelli e Mazzetti) (sono previste votazioni)

Mercoledì 22 febbraio

Audizione di rappresentanti di Autostrade per l’Italia Spa (ASPI) sulle tematiche relative alla gestione del tratto marchigiano dell’autostrada A14

Giovedì 23 febbraio

Interrogazioni:

5-00230 Furfaro: Interventi strutturali e manutentivi sulla strada statale 64 Porrettana, con particolare riguardo al consolidamento del manto stradale

5-00301 Toni Ricciardi: Interventi di messa in sicurezza della strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, con particolare riguardo alla recente frana che ha interessato un suo viadotto

5-00358 Curti: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell’autostrada A14

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Lunedì 20 febbraio

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Frijia) (sono previste votazioni)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio, Rel. per la IX Commissione: Dara) (sono previste deliberazioni)

Martedì 21 febbraio

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final e allegati)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final e allegati)

Audizione informale del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (seguito esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone – Rel. per la VII Commissione: Di Maggio, Rel. per la IX Commissione: Dara) (sono previste votazioni)

Mercoledì 22 febbraio

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sen. Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche in materia di politiche del mare per i profili di competenza della Commissione

Audizione informale del Direttore relazioni istituzionali Italia di Mediaset, Stefano Selli, nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( COM(2022) 457 final)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 21 febbraio

Indagine conoscitiva Sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Ore 15: Audizione di rappresentanti di Assobibe

Ore 15.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Accademia nazionale maestri sartori

Ore 15.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB)

Ore 15.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Altagamma

Ore 16: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA)

Ore 16.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)

Ore 16.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal)

Ore 16.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Distretto veneto della pelle

Ore 17: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione italiana città della ceramica

Ore 17.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione marchi storici d’Italia

Mercoledì 22 febbraio

Indagine conoscitiva Sul Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Ore 9: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana

Ore 9.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Indicam

Ore 9.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Centromarca

Ore 9.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio

Ore 10: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione AEPI – Associazioni europee di professionisti e imprese

Ore 10.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)

Ore 10.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Conflavoro

Ore 10.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio detox

Ore 11: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione antichi mestieri

Ore 11.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Euroflora

Ore 11.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federlegno arredo

Ore 11.45: Audizione di rappresentanti dell’Automotoclub storico italiano (ASI)

Ore 12: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Promovetro

Ore 12.15: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione moda Italia

Ore 12.30: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assobioplastiche

Ore 12.45: Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Farmindustria

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 21 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (esame Doc. XXII, n. 6 Gribaudo – Rel. per la XI Commissione: Laus; Rel. per la XII Commissione: Ciocchetti)

Interrogazioni:

5-00019 Curti: Erogazione da parte della Capitaneria di porto di Ancona dell’indennità prevista in caso di fermo pesca per l’anno 2021

5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata

5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l’avvio di un percorso di riforma del settore

Mercoledì 22 febbraio

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 21 febbraio

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (esame Doc. XXII, n. 6 Gribaudo – rel. per la XI Commissione: Laus; rel. per la XII Commissione: Ciocchetti) (Non sono previste votazioni)

Risoluzione 7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (discussione) (Non sono previste votazioni)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano europeo di lotta contro il cancro” (esame COM (2021) 44 final – rel. Lazzarini) (Non sono previste votazioni)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (seguito esame C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone – rel. Buonguerrieri) (Non sono previste votazioni)

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (seguito esame C. 622 Mulè – rel. Patriarca) (Non sono previste votazioni)

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (esame C. 218 D’Attis – rel. D’Attis) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 23 febbraio

Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (seguito esame C. 536 Dori – rell. per la II Commissione: Dondi e Dori; rell. per la XII Commissione: Matone e Ciani) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Lunedì 20 febbraio

Esame DL n. 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (esame C. 888 Governo, approvato dal Senato – Rel. Nevi)

Martedì 21 febbraio

Interrogazioni:

5-00261 Vaccari: Iniziative a tutela della filiera vitivinicola italiana e per contrastare le recenti decisioni della CE in materia di etichettatura degli alcolici

5-00323 Caramiello: Sull’utilizzo delle etichette delle certificazioni dei prodotti a seguito del cambio di denominazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Lunedì 20 febbraio

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2021)812 final)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 ( COM(2022)384 final)

Martedì 21 febbraio

Ore 13.30

Audizione di rappresentanti del gruppo Stellantis, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009» ( COM(2022)586 final)

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (seguito esame atto n. 19 – rel. Di Maggio) (Sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (esame COM(2022)721 final – rel. Di Maggio) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 22 febbraio

Ore 11.00

Audizione di rappresentanti di Volkswagen Group Italia, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009» ( COM(2022)586 final)

Audizione del professor Antonio Tizzano nell’ambito dell’esame della «Richiesta di modifica al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea» (15936/229)

Giovedì 23 febbraio

Ore 13.30

Audizione della Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel