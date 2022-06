I lavori delle Commissioni della Camera dei Deputati

20-24 giugno 2022 i lavori principali delle commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Martedì 21 giugno

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (Esame emendamenti C. 3591 – A Governo – Rel. Francesco Silvestri)

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte (COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Mercoledì 22 giugno

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’uso dell’amianto e sulla bonifica dei siti contaminati (Esame Doc. XXII, n. 63 – Rel. Marco Di Maio)

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’interno

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Seguito esame testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511Ungaro – Rel. Brescia)

Giovedì 23 giugno

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (Seguito esame C. 1430Bordonali e C. 2404 Topo – Rel. Bordonali)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 21 giugno

Audizione informale, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame testo unificato C. 2307Magi e C. 2965 Licatini – Rel. Perantoni)

Mercoledì 22 giugno

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (esame C. 3490, approvata dal Senato – Rel. Varchi)

Modifica all’articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato (seguito esame C.428 Gribaudo e C. 2722 D’Orso – Rel. Giuliano)

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame testo unificato C. 2307Magi e C. 2965 Licatini – Rel. Perantoni)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Lunedì 20 giugno

Audizione informali di rappresentanti della National Italian American Foundation (NIAF)

Martedì 21 giugno

Incontro informale con il Direttore Esecutivo di UNITAID, Philippe Duneton

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore dell’Unione europea presso la Federazione Russa, Markus Ederer, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina

Mercoledì 22 giugno

Audizione di rappresentanti delle reti di ong Focsiv, AOI, CINI e Link2007 aderenti alla Campagna 070 per l’aiuto pubblico allo sviluppo

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (esame C. 3614Governo – Rel. Quartapelle Procopio) Sono previste votazioni

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21)

Risoluzione 7-00835 Delmastro Delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all’Organizzazione Mondiale della Sanità (seguito discussione) Sono previste votazioni

Audizione informale, in videoconferenza, dell’Ambasciatore d’Italia presso la Federazione Russa, Giorgio Starace, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina

Giovedì 23 giugno

Disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (seguito esame C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3212 Fitzgerald Nissoli, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3214 Borghese, C. 3221 Borghese, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa, C. 3375 Di Stasio, e C. 3619Formentini – Rel. Battilocchio)

IV COMMISSIONE – DIFESA

Martedì 21 giugno

Alle Commissioni riunite V e VI: DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. Maria Tripodi) (Potrebbero aver luogo votazioni)

Deliberazione di un’indagine conoscitiva sui Sistemi (aeromobili) a pilotaggio remoto nell’ambito della difesa italiana (Potrebbero aver luogo votazioni)

Giovedì 23 giugno

Incontro con il Vice Primo Ministro e Ministro della difesa della Repubblica del Montenegro, Rasko Konjevic, e una sua delegazione

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all’acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (seguito esame Atto n. 393 – Rel. Roberto Rossini) (Potrebbero aver luogo votazioni)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo al potenziamento della capacità di comando e di controllo (C2) multidominio della Difesa nell’ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (esame Atto n. 395 – Rel. Ferrari)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 21 giugno

Parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane (esame C. 3628 Governo)

Delega al Governo per la riforma fiscale (esame C. 3343-A Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Pettarin)

Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame C. 2493 e abb.-A ed emendamenti – Rel Del Barba)

Mercoledì 22 giugno

All’Assemblea: DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame S. 2598 Governo, subordinatamente all’effettiva assegnazione, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Frassini)

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (seguito esame C. 3538 Governo – Rel. Paternoster)

Giovedì 23 giugno

All’Assemblea: DL 36/2022: Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame S. 2598 Governo, subordinatamente all’effettiva assegnazione, ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Frassini)

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014 (seguito esame C. 3538 Governo – Rel. Paternoster)

VI COMMISSIONE – FINANZE

Martedì 21 giugno

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza della Commissione Finanze

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (esame, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – C. 544–2387–2692–2868–2946–3014-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato – Rel. Baratto) (Sono previste votazioni)

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri (14441/21)

Mercoledì 22 giugno

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. per la V Commissione: Ubaldo Pagano; Rel per la VI Commissione: Cattaneo) (Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 21 giugno

Audizione, in videoconferenza, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all’uso di nuove tecnologie, di Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo digitale, Marco De Rossi, amministratore delegato di Weschool e Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di Onde alte

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell’ambito dell’esame del testo unificato C. 1063Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari

Mercoledì 22 giugno

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (seguito esame testo unificato C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi – Rel. per la VII: Piccoli Nardelli; Rel. per la IX: Maccanti) (Sono previste votazioni)

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche: esame del documento conclusivo (Sono previste votazioni)

Alla XIII Commissione: Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato – Rel. Del Sesto) (Sono previste votazioni)

Giovedì 23 giugno

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 (esame Atto n. 394 – Rel. Prestipino) (Non sono previste votazioni)

Audizioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’uso dei certificati digitali di unicità (non fungible token – NFT) nell’arte:

ore 10.30: Igor Kranjec, esperto di cyber sicurezza

ore 11.00: Claudio Francesconi, capo dipartimento per Pandolfini Casa d’aste

ore 11.30: William Nonnis, sviluppatore full stack e blockchain

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 21 giugno

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1428Pellicani, C.2358 Brunetta e C. 2907 Bazzaro recanti “Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna”, audizione, in videoconferenza, di Ilaria Bramezza, Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Mercoledì 22 giugno

Interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero per la Transizione ecologica

DL 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (esame S. 2598 – Rel. Zolezzi subordinatamente all’effettiva trasmissione e assegnazione)

Comunicazione del presidente sulla presentazione dello studio “Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti”

Giovedì 23 giugno

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili COM(2021)557 final (seguito esame Rel. per la VIII Commissione: Fregolent; Rel. per la X Commissione: Galli) Sono previste votazioni

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 21 giugno

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rel. Gariglio) (non sono previste votazioni)

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore dei taxi nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”

Mercoledì 22 giugno

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 3634 Governo recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, di rappresentanti di:

ore 8: Asstel – Assotelecomunicazioni

ore 8.15: associazioni di categoria e organizzazioni sindacali del settore del noleggio con conducente

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (seguito esame Testo unificato C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi – Rel. per la VII Commissione: Piccoli Nardelli, Rel. per la IX Commissione: Maccanti) (sono previste votazioni)

DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. Grippa) (sono previste votazioni)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (esame COM/2021/812 final e Allegati – Rel. Nobili) (non sono previste votazioni)

Interrogazione a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 21 giugno

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (C. 3634 Governo, approvato dal Senato) di rappresentanti:

Ore 14.30: Associazione trasporti – ASSTRA

Ore 14.50: Alleanza delle cooperative italiane

Ore 15.10: Assobalneari

Ore 15.30: Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (seguito esame C. 3634 Governo, approvato dal Senato – Rell. Benamati e Saltamartini)

Mercoledì 22 giugno

Alle Commissioni riunite V e VI: DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. Nardi) Sono previste votazioni

Alla XIII Commissione: Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne (esame nuovo testo C. 2328, approvato dal Senato – Rel. Gavino Manca) Sono previste votazioni

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio ‘Affari esteri’ (14441/21)

Audizioni, in videoconferenza, sugli sviluppi della crisi aziendale della Sanac S.p.a.:

Ore 14.20: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 14.50: Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di Massa Carrara e Francesco Persiani, Sindaco di Massa

Ore 15.20: Commissari straordinari della società Sanac S.p.a.

Ore 15.40: Alessandra Todde, Viceministra dello sviluppo economico

Giovedì 23 giugno

Proposta di direttiva relativa alla promozione di energia da fonti rinnovabili COM(2021)557 final (seguito esdame Rel. per la VIII Commissione: Fregolent; Rel. per la X Commissione: Galli) Sono previste votazioni

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 21 giugno

Audizione in videoconferenza di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nell’ambito dell’esame del testo unificato C. 1063Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.

Audizione di rappresentanti di FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini

Mercoledì 22 giugno

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (seguito esame atto n. 389 – Rel. Carla Cantone)

Interrogazioni:

5-07891 Ciprini: Sull’assegno unico per i figli a carico

5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana

Audizioni, in videoconferenza, sugli sviluppi della crisi aziendale della Sanac S.p.a.:

Ore 14.20: rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Ore 14.50: Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di Massa Carrara, e Francesco Persiani, Sindaco di Massa

Ore 15.20: Commissari straordinari della società Sanac S.p.a.

Ore 15.40: Alessandra Todde, Viceministra dello sviluppo economico

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 21 giugno

Incontro informale con il direttore esecutivo di UNITAID, Philippe Duneton

Mercoledì 22 giugno

Alla II Commissione: Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame testo unificato C. 2307 Magi e abb. – rel. Noja) (Sono previste votazioni)

Giovedì 23 giugno

Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (seguito esame C. 1752D’Arrando – rel. Sportiello) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA

Martedì 21 giugno

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, corredata dai relativi allegati (esame COM(2022)134 final – Rel. Gallinella)

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. Nevi)

Mercoledì 22 giugno

Seguito dell’audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (seguito esame testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini – Rel. Gallinella)

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – Rel. Nevi)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 21 giugno

Alle Commissioni V e VI: DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (seguito esame C. 3614 Governo – rel. Giglio Vigna) (sono previste votazioni)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (seguito esame COM(2021)557 final – rel. Colaninno) (sono previste votazioni)

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un’Europa più forte ( COM(2021)645 final)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1º gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall’Alto rappresentante, pr

Mercoledì 22 giugno

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (seguito esame atto n. 381 – rel. Papiro) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (seguito esame atto n. 383 – rel. Papiro) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (seguito esame atto n. 388 – rel. Sensi) (sono previste votazioni)

Giovedì 23 giugno

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (seguito esame atto n. 385 – rel. Grillo) (sono previste votazioni)

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (seguito esame atto n. 389 – rel. Colaninno) (sono previste votazioni)