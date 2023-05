23-26 maggio 2023: i lavori principali delle commissioni del Senato

I principali lavori delle Commissioni del Senato

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Martedì 23 maggio

I senatori della I commissione assisteranno alle audizioni sui ddl 615, 273 e 62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): rappresentanti di Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Regione Puglia; Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali; Fondazione Gimbe; prof. Alfonso Celotto; dott. Andrea Del Monaco; prof. Paolo Feltrin; dott. Marco Esposito

A seguire, i parlamentari valuteranno:

ddl 705 (d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina), approvato dalla Camera dei deputati

ddl714 (dl n. 34/2023 sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale),

ddl62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl615 e ddl 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

Infine la I Commissione seguirà le audizioni sui ddl 615, 273 e 62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): Sindaco di Cagliari; rappresentanti di ANPCI, UPI, Rete Sindaci Recovery Sud, Comitato Ritiro Ogni Autonomia; prof. Mario Bertolissi

Mercoledì 24 maggio

Giornata molto intensa per i senatori della I Commissione che dovranno esaminare un gran numero di atti:

ddl62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl116 (Modifiche all’articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute )

ddl57, ddl 203, ddl 313, ddl 367, ddl 417, ddl 443, ddl 459, ddl 490 e ddl 556

ddl207, ddl 549 (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell’articolo 49 della Costituzione)

ddl615 e ddl 273 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario)

ddl78 (detenzione armi da fuoco e rilascio porto d’armi)

ddl610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale)

ddl552 (Commissione verifica statuti partiti politici)

ddl356 e ddl 422 (Indennità di funzione e valorizzazione dei sindaci)

ddl622 e ddl 501 (Commissione parlamentare di inchiesta su scomparsa Orlandi e Gregori)

Giovedì 25 maggio

I senatori della I Commissione parteciperanno alle audizioni sui ddl 615, 273 e 62 (attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario): rappresentanti di ANCI, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Conferenza Regioni e Province autonome, CNA, Confartigianato, Alleanza Cooperative, SVIMEZ, Associazione Libera, Forum Terzo Settore, Legambiente, ANAAO Assomed, avv. Anna Falcone, prof. Claudio De Fiores

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 23 maggio

La giornata inizia con le audizioni sul disegno di legge n. 404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

Successivamente saranno posti all’esame della II Commissione i seguenti atti:

ddl685, il Dl Lavoro

ddl705 (d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina

ddl614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma)

ddl298 (Geografia giudiziaria)

ddl349 (Norme in materia di delinquenza minorile)

ddl404 (Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl154 (Elezione componenti del Consiglio superiore della magistratura)

ddl188, ddl 360, ddl 477, ddl 652 e ddl 659 (Geografia giudiziaria)

ddl81, ddl 95, ddl 466, ddl 573 e ddl 616 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria)

AG45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

Mercoledì 24 maggio

I senatori della II Commissione parteciperanno discuteranno dei ddl 364 e ddl 693 entrambi sul danneggiamento dei beni culturali e artistici

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E DIFESA

Martedì 23 maggio

I senatori esamineranno il ddl 676 sulla ratifica Accordo Italia-Armenia assistenza giudiziaria in materia penale, il ddl 641 sulla ratifica Accordo Italia-Moldova sicurezza sociale, e i ddl 344 e ddl 538 sulla ratifica Emendamento Convenzione Italia-Monaco sicurezza sociale

Mercoledì 24 maggio

I senatori discuteranno della Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni (ddl 108-376-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Successivamente si terrà l’adizione informale del Rappresentante speciale per il processo di pace nel Medio Oriente, Sven Koopmans, nell’ambito dell’Affare Assegnato n. 53 (La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell’Italia nel quadro dell’appartenenza all’Unione europea e alla NATO)

Giovedì 25 maggio

I senatori della III Commissione parteciperanno all’audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio 2023

IV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 23 maggio

I senatori della IV Commissione hanno una giornata ricca di impegni.

Si inizia con l’esame congiunto delle proposte di risoluzione n. 7-00004 del senatore Scalfarotto e altri, e n. 7-00005 del senatore Matera e altri sulla nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti.

Si prosegue con l’esame dei seguenti atti:

ddl 676(Ratifica Accordo Italia-Armenia assistenza giudiziaria in materia penale)

ddl 705(d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina

ddl 404(Sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci)

ddl 615(Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma e della Costituzione)

ddl 685(d-l 48/2023 lavoro)

ddl 660(d-l 39/2023 – siccità)

ddl 571e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese)

AG45 (Schema di decreto legislativo relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online).

Infine, i senatori saranno chiamati a passare al vaglio i progetti di atti legislativi dell’unione europea:

V COMMISSIONE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

Martedì 23 maggio

Sono numerosi gli atti che i senatori della V Commissione sono chiamati esaminare e dibattere.

Si incomincia con il ddl 610 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale), il ddl 705 (d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina), il ddl 714 (d-l 34/2023 – Misure su energia, salute e fisco), il ddl 314 (Compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), ddl 383 (Ristoro medici lesi da SARS-CoV-2), il ddl 403 (Promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù), il ddl 552 (Commissione verifica statuti partiti politici), e il ddl 685 (d-l 48/2023 – Lavoro).

Infine si procede con l’esame congiunto dei ddl 279 e ddl 503 (Sostegno alle associazioni musicali amatoriali) e ddl 317, ddl 533 e ddl 548 (Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe).

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

Martedì 23 maggio

Nella VI Commissione i senatori discuteranno dell’esame del ddl 714 (d-l 34/2023 – acquisto energia, salute e adempimenti fiscali).

Mercoledì 24 maggio

I senatori della VI Commissione dovranno valutare la ratifica degli accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni (ddl 108-376-B) e il ddl 714 (d-l 34/2023 – acquisto energia, salute e adempimenti fiscali).

VII COMMISSIONE – CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT

Martedì 23 maggio

La giornata dei senatori della VII Commissione inizia con le audizioni sull’Affare assegnato n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming): rappresentanti dell’Associazione Fonografici Italiani (AFI) (in videoconferenza), Itsright-Videorights, Nuovo Imaie e Artisti 7607.

A seguire i senatori saranno impegnati nell’esame del ddl 413 (Produzione e vendita del pane), ddl 282 (Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza), ddl 551 (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti) e ddl 614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma).

Mercoledì 24 maggio

È solo uno l’atto all’esame della VII Commissione: l’AG 46 (Fondo ordinario enti e istituzioni di ricerca e anno 2023)

Giovedì 25 maggio

I senatori assisteranno alle interrogazioni nn. 3-00303 (sen. Rando) e 3-00172 (sen. Bucalo)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Martedì 23 maggio

I senatori della VIII Commissione esamineranno i seguenti atti:

ddl705 (d-l 35/2023 Ponte sullo stretto di Messina)

Nomina n. 11(Proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio)

ddl685 (d-l 48/2023 – Lavoro)

ddl660 (d-l 39/2023 – siccità)

IX COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

Martedì 23 maggio

La giornata della IX Commissione inizia con l’esame del ddl 17 (Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio), del ddl 571 e ddl 607 (Revisione del sistema di incentivi alle imprese) e del ddl 685 (Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro).

A seguirei senatori saranno impegnati nell’esame del ddl 660 (d-l 39/2023 – siccità).

X COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

Martedì 23 maggio

Giornata ricca di impegni per i senatori della X Commissione.

I senatori inizieranno con l’analisi del ddl 705 (d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina, del ddl 108-376-B sulla ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizioni, del ddl 685 (d-l 48/2023 – lavoro) e del ddl 227 (Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria)

A seguire i senatori valuteranno il ddl 714 (d-l 34/2023 – acquisto energia, salute e adempimenti fiscali), il ddl 705 (d-l 35/2023 – Ponte sullo stretto di Messina), il ddl 108-376-B sulla ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie imposizione, e il ddl 685 (d-l 48/2023 – lavoro).

Mercoledì 24 maggio

I senatori esamineranno il ddl 685 (d-l 48/2023 – lavoro), il ddl 714 (d-l 34/2023 – acquisto energia, salute e adempimenti fiscali) e il ddl 685 (d-l 48/2023 – lavoro)