23-26 maggio 2023: i lavori principali delle commissioni della Camera

I lavori delle principali Commissioni della Camera

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

Martedì 23 maggio

La I Commissione dovrà discutere il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

I parlamentari dovranno valutare l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 e la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Infine, dovrà essere discussa la delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

Mercoledì 24 maggio

I parlamentari ascolteranno la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere.

Giovedì 25 maggio

I deputati esamineranno il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA

Martedì 23 maggio

I parlamentari assisteranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 399​ Rossello, C. 645​ Pittalis, C. 654​ Enrico Costa e C. 716​ Pella, recanti “Disposizioni in materia di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite”, di:

Ore 10:15 Giandomenico Caiazza, Presidente dell’UICP (in videoconferenza)

Ore 10:30 Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati (in videoconferenza)

Ore 10:45: Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Ore 11: Luigi Salvato, Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

Ore 11.15: Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Ore 11.45: Giacomo Caliendo, ex senatore, magistrato

La II Commissione dovrà valutare lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online e il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Infine, i deputati discuteranno dell’introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche e modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Mercoledì 24 maggio

La II Commissione prosegue nell’analisi del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

I deputati valuteranno anche:

Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori

Giovedì 25 maggio

Giornata di audizione per la II Commissione. I deputati saranno impegnati nelle audizioni informali, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 399​ Rossello, C. 645​ Pittalis, C. 654​ Enrico Costa e C. 716​ Pella, recanti “Disposizioni in materia di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite”, di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Martedì 23 maggio

I deputati della III Commissione sono chiamati a seguire l’audizione informale del Prof. David Meghnagi, Presidente del Comitato accademico europeo per la lotta all’antisemitismo, sulla storia e la memoria della presenza ebraica all’interno del mondo arabo

Mercoledì 24 maggio

I parlamentari della II Commissione esamineranno il DL 44/2023 in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

La III Commissione valuterà le risoluzioni:

7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed (seguito discussione)

7-00020 Quartapelle Procopio: sulle attività militari della Corea del Nord (seguito discussione)

Giovedì 25 maggio

In III Commissione si terrà l’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio 2023

IV COMMISSIONE – DIFESA

Mercoledì 24 maggio

La IV Commissione dovrà discutere il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

Martedì 23 maggio

La V Commissione dovrà discutere il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. Sarà vagliato, inoltre, elega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS- CoV-2 e disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

I deputati assisteranno all’audizione di rappresentanti dei Dipartimenti del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato e delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia

Mercoledì 24 maggio

I deputati assisteranno all’audizione di rappresentanti dell’ISTAT nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia

Inoltre, discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

VI COMMISSIONE – FINANZE

Lunedì 22 maggio

Giornata di audizioni per la VI Commissione. I deputati assisteranno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1038​ Governo e della proposta di legge C. 75​ Marattin recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

ore 16.30: audizione informale di rappresentanti di ANCE e di Confedilizia;

ore 17.10: audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;

ore 17.40: audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI

Martedì 23 maggio

I deputati discuteranno della ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, il DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e la proposta di nomina del professor Beniamino Quintieri a Presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo

Mercoledì 24 maggio

La VI Commissione assitserà all’audizione informale, in videoconferenza, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1038​ Governo e della proposta di legge C. 75​ Marattin recanti “Delega al Governo per la riforma fiscale”

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

Martedì 23 maggio

Giornata di audizioni per i deputati della VII Commissione.

Si inizia con l’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 835​ Sasso, recante Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, di:

rappresentanti di Con i bambini – Impresa sociale s.r.l.

Carmelo Pollichino, dirigente dell’Associazione Libera e Coordinatore nazionale “Liberi di Crescere”

Si prosegue poi con l’audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 321​ Orfini, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell’accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative, di rappresentanti di:

AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo

UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo

AIAT – Associazione italiana agenzie teatrali

Mercoledì 24 maggio

La Commissione Cultura, scienza e istruzione esaminerà le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, le disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico e il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Giovedì 25 maggio

In VII Commissione si terrà l’indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, audizione di:

Enzo Mazza, presidente e amministratore delegato della Federazione industria musicale italiana, in videoconferenza

Mattia Tarelli, rappresentante di Google Italia

Ilde Forgione, dottore di ricerca in diritto pubblico ed esperta di comunicazione culturale

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Martedì 23 maggio

Audizioni molto importanti in VIII Commissione. I deputati assisteranno alle audizioni informali, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ( COM(2022) 677 final e relativi allegati), di rappresentanti di:

Ore 10: Associazione italiana distribuzione automatica (CONFIDA)

Ore 10.10: Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), Consorzio nazionale imballaggi alluminio (CiAl), Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale (CoReVe)

Ore 10.55: Amazon Italia

Ore 11.05: Acimac-Amaplast-Ucima

Ore 11.25: Confimi Industria

Ore 11.35: Cisambiente-Confindustria

Ore 11.45: Tomra System ASA

Ore 11.55: Federazione Carta e Grafica

A seguire i deputati valuteranno la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 e la proposta di nomina di Raffaele De Luca a presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio

Mercoledì 24 maggio

Proseguono le audizioni. I parlamentari parteciperanno all’audizione informale di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) su tematiche concernenti la povertà energetica, l’erogazione dei bonus sociali e il sistema di tariffazione dei rifiuti

A seguire i deputati esamineranno il DL 44/2023 in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Infine, i deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Giovedì 25 maggio

Giornata di audizioni per la VIII Commissione.

Alle 9.00 ci sarà l’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di rappresentanti del Cresme

Alle 13.30 si terrà l’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia

Infine, i deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Martedì 23 maggio

Giornata di audizioni per i deputati della IX Commissioni.

Alle 11.30 si terranno le audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526​ Berruto, C. 718​ Santillo e C. 892​ Iaria), di rappresentanti di:

ore 11.30: Bikeitalia.it (in videoconferenza), Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) (in videoconferenza), Associazione “Io rispetto il ciclista” (in videoconferenza) e Salvaiciclisti

ore 12.10: Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS) (in videoconferenza)

ore 12.20: Federazione ciclistica italiana (FCI) (in videoconferenza)

ore 12.30: Associazione professionale polizia locale d’Italia (ANVU)

ore 12.40 (in videoconferenza): FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti

ore 13.10: UGL Polizia locale

Alle 13.30 si terranno le audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703​ Rotelli), di rappresentanti di:

ore 13.30: Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

ore 13.45: Gruppo Ferrovie dello Stato

Mercoledì 24 maggio

I deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy.

I deputati esamineranno il DL 44/2023 in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 e valuteranno la risoluzione 7-00092 Caroppo, in materia di conseguimento della patente di guida.

La IX Commissione assisterà alle audizioni, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703​ Rotelli), di rappresentanti di:

ore 15: Conferenza delle Regioni (in videoconferenza)

ore 15:15: European Sea Ports Organisation (ESPO)

ore 15.30: RAM Spa (in videoconferenza)

ore 15.40: Uniontrasporti (in videoconferenza)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Martedì 23 maggio

La X Commissione esaminerà il DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

I deputati parteciperanno alle interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Mercoledì 24 maggio

La giornata della X Commissione si apre e si chiude con un’audizione.

Si inizia con l’audizione informale di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) su tematiche concernenti la povertà energetica, l’erogazione dei bonus sociali e il sistema di tariffazione dei rifiuti.

A seguire i deputati valuteranno:

la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

il DL 44/23 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

il DL 51/23 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

La giornata si chiude con l’audizione informale in videoconferenza di rappresentanti dell’Associazione nazionale imprese gas liquefatti (Assogasliquidi Federchimica) nell’ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti

Giovedì 25 maggio

I deputati discuteranno le modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Martedì 23 maggio

I deputati parteciperanno alle audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 141​ Fratoianni, C. 210​ Serracchiani, C. 216​ Laus, C. 306​ Conte, C. 432​ Orlando e C. 1053​ Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo, di rappresentanti di:

ore 11.15: CLAAI, Unimpresa, ANPIT (Associazione italiana per l’industria e il terziario);

ore 11.45: Assindatcolf, Federmep e Confindustria Moda

A seguire esamineranno il DL 44/23 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il DL 51/23 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Mercoledì 24 maggio

La Commissione Lavoro Pubblico e Privato è chiamata a esaminare i seguenti atti:

il DL 44/23 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

il DL 51/23 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Giovedì 25 maggio

I deputati discuteranno delle disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e del DL 44/2023 in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Martedì 23 maggio

I deputati della XII Commissione discuteranno del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale nonché dell’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Mercoledì 24 maggio

I deputati continuano nell’esame del DL 44/2023 in materia di disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale a cui si aggiungerà la valutazione sulle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori

Infine, i parlamentari parteciperanno all’interrogazione a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della salute

Giovedì 25 maggio

I deputati discuteranno delle disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e delle risoluzioni – 7-00023 Quartini e 7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco e – 7-00074 Schifone e 7-00093 Quartini sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.

XIII COMMISSIONE – (AGRICOLTURA)

Martedì 23 maggio

In XIII Commissione si terrà l’audizione di rappresentanti dell’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), dell’associazione Miele in cooperativa, della Federazione apicoltori italiani (FAI), dei Consorzi apicoltori marchigiani, del Consorzio nazionale apicoltori (CONAPI) e dell’Osservatorio nazionale miele, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 161​ Cattoi e C. 706​ Ciaburro, recanti “Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico”

Mercoledì 24 maggio

Continuano le audizioni in XIII Commissione.

Alle 14.00 saranno sentiti i rappresentanti di Italia Ortofrutta e, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dell’associazione Città del castagno e dell’Unione coltivatori italiani (UCI), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 170​ Cattoi, C. 565​ Nevi, C. 616​ Simiani e C. 754​ Caretta, recanti “Disposizioni per la castanicoltura”

Al termine dell’audizione i parlamentari valuteranno il oiano d’azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

Martedì 23 maggio

I deputati procederanno con l’esame del DL 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale e delle disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo

Mercoledì 24 maggio

I deputati assisteranno all’audizione, anche in videoconferenza, di rappresentanti di Kaspersky Lab Srl, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE” ( JOIN(2022)49 final)

Al termine dell’audizione discuteranno la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per gli assorbimenti di carbonio e della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

Giovedì 25 maggio

La giornata dei deputati inizia con l’audizione di rappresentanti dell’Istituto per la Competitività (ICOM), nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio “La politica di ciberdifesa dell’UE”.

A concludere i deputati valuteranno lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.